¿Cómo podés iniciar una conversación por WhatsApp con alguien que no tenés en tus contactos?

Si deseás hablar con un nuevo contacto en WhatsApp, necesitás su número de teléfono. No hay otra forma de evitarlo en la aplicación de mensajería instantánea.

WhatsApp no tiene un directorio central en línea de nombres de usuario como Skype. No podés buscar a un extraño en tu aplicación.

Debés tener su número de teléfono para iniciar una conversación. Incluso es posible que ni siquiera sean usuarios de WhatsApp.

Entonces, suponiendo que tengas su número de teléfono, ¿cómo iniciás una nueva conversación con ellos?

¿O cómo podés persuadir a alguien para que te dé su número y se convierta en un nuevo usuario de WhatsApp?

WhatsApp es una plataforma multidispositivo.

Cómo encontrar a alguien en WhatsApp en Android y en el iPhone

Los siguientes consejos se aplican por igual tanto a Android como a iPhone. La única diferencia, por supuesto, es que la interfaz de iOS tiene un diseño ligeramente diferente. Pero todo sigue en el mismo lugar.

Si se trata de un contacto nuevo, aseguráte de agregar primero su número de teléfono a tu aplicación Contactos de Google o Contactos de iOS, junto con el código de marcación local e internacional adecuada.

Ahora reiniciá WhatsApp y comenzá una nueva conversación en Chats. Esto mostrará todos los contactos que han registrado su número de teléfono en una cuenta de la red social.

Si tenés cientos de contactos, podés limitar rápidamente la búsqueda buscándolos con la función de búsqueda.

Agregar un contacto en WhatsApp

También podés agregar un contacto en forma manual a WhatsApp sin agregarlo primero a la aplicación de contactos de tu dispositivo.

Simplemente iniciá una nueva conversación y en tu lista de contactos de WhatsApp, verás una opción llamada Nuevo contacto.

Tocándolo, ahora podés agregar los detalles de contacto de la persona. Pero de nuevo, necesitás su número de teléfono.

Una vez que hayas encontrado el contacto que deseás en tu lista, tocálo y comenzó tu conversación.

¿Qué pasa si el contacto aún no tiene WhatsApp?

WhatsApp tiene una función de "invitar a un amigo" para darle a alguien un enlace para instalar la red social.

Cuando la invitás a WhatsApp, la persona recibe un enlace de descarga directa a la aplicación.

¿Cómo se hace? En tu lista de contactos, en la parte superior, seleccioná Invitar a un amigo.

Aparecerá un mensaje prescrito con un botón de copia y varias posibilidades de mensajería. Solo elegí uno y envíala.

¿Pueden extraños contactarte por WhatsApp?

No, no a menos que conozcan tu número de teléfono. Así que mantenélo en secreto de aquellos que no conocés. Si necesitás un teléfono para tu negocio o actividad laboral o profesional, obtené un número diferente.

¿Por qué no puedo eliminar un contacto de WhatsApp?

Probablemente porque también están en la aplicación de contactos de su dispositivo. Eliminá a la persona de allí (o al menos, su número de teléfono), y luego debería desaparecer de WhatsApp.

WhatsApp: trucos sencillos para enviar mensajes sin agregar contactos

Los enlaces cortos de wa.me de WhatsApp se pueden usar para iniciar una conversación de chat sin guardar un contacto.

La misma API de enlaces cortos también es utilizada por aplicaciones como WhatsDirect o Click to chat para iniciar un nuevo chat sin problemas. En un iPhone, es posible crear un acceso directo que use la API para iniciar un chat.

Hay situaciones donde te conviene enviar un mensaje sin agregar contacto en WhatsApp.

Iniciá un chat desde el navegador usando enlaces cortos de WhatsApp

A primera vista, puede parecer que WhatsApp no proporciona ninguna forma de iniciar un chat sin guardar un número. Sin embargo, el servicio, de hecho, tiene la funcionalidad incorporada.

Presumiblemente diseñada para la integración en sitios web y aplicaciones, la función de clic para chatear de WhatsApp utiliza enlaces de acceso directo de wa.me para iniciar un chat con cualquier cuenta activa.

Para hacer uso de la función, simplemente dirigíte a tu navegador y escribí esta dirección: https://wa.me/numerodetelefono. Atención, donde dice numerodetelefono escribí el número de destino de la comunicación.

El campo del número de teléfono debe incluir el código de país y ciudad, pero sin modificadores como + o 00 . Por ejemplo, en la Argentina y en Buenos Aires, la sintaxis sería https://wa.me/541177223344 .

Tocá Intro y WhatsApp te dirigirá a un sitio web con un botón de mensaje verde. Al tocar este botón te llevará al chat.

Enviar un mensaje sin agregar contacto en WhatsApp es una buena manera de tener ordenada tu agenda.

Usá una aplicación para iniciar un chat de WhatsApp

Si el proceso anterior te resulta innecesariamente complicado, existen varias aplicaciones que hacen uso de la misma funcionalidad.

Sin embargo, hacen que sea mucho más rápido y fácil iniciar una conversación de WhatsApp sin agregar el contacto a su directorio telefónico.

WhatsDirect es una de esas aplicaciones en las que podés ingresar el número de teléfono y un mensaje de chat, tocar enviar y te llevará directamente a la aplicación de mensajería principal. La aplicación no requiere permisos, pero muestra anuncios en la interfaz.

Una alternativa es Click to chat, que realiza exactamente la misma función, pero elimina los anuncios.

Cómo enviar un mensaje de texto a un número de WhatsApp sin guardarlo en un iPhone

Si bien el primer método de usar un enlace wa.me en el navegador también funciona bien en un iPhone, hay una forma aún mejor de chatear por WhatsApp sin guardar los números de contacto en iOS.

La aplicación de accesos directos te permite configurar una forma de acceso rápido para ingresar un número de teléfono y comenzar a chatear de inmediato.

Paso a paso para crear un acceso directo en iPhone

Para crear un acceso directo en iOS para enviar un mensaje de WhatsApp sin guardar un contacto debés hacer los siguientes pasos:

Dirigíte a la aplicación de accesos directos y crea un nuevo acceso directo.

y crea un nuevo acceso directo. Para la primera acción, tocá agregar acción y buscá solicitar información .Una vez seleccionado, tocá el campo de acción y configurálo para solicitar un número. Asignále una etiqueta fácil de recordar, como número de teléfono .

y buscá solicitar información .Una vez seleccionado, tocá el campo de acción y configurálo para solicitar un número. Asignále una etiqueta fácil de recordar, como número de teléfono . Ahora agregá una segunda acción. Para ello, deberás establecerla como una variable. En el primer campo, escribí la misma etiqueta que arriba. En este caso, se llamará número de teléfono . En el segundo campo, seleccioná la entrada proporcionada . Esto asegurará que el número de teléfono, una vez agregado, se asigne al campo específico.

. En el segundo campo, seleccioná la entrada proporcionada . Esto asegurará que el número de teléfono, una vez agregado, se asigne al campo específico. Para nuestra tercera acción, seleccioná la opción URL . En el campo URL, ingresá http://api.whatsapp.com/send?phone=91 y seguí con la variable que asignamos anteriormente. En este caso, será la variable llamada número de teléfono . No olvidés reemplazar el 91 en nuestro campo URL con el código de marcación de la Argentina (54) o de tu país.

. En el campo URL, ingresá http://api.whatsapp.com/send?phone=91 y seguí con la variable que asignamos anteriormente. En este caso, será la variable llamada número de teléfono . No olvidés reemplazar el 91 en nuestro campo URL con el código de marcación de la Argentina (54) o de tu país. Finalmente, la cuarta acción es iniciar el navegador con la URL. Ahora podés agregar el acceso directo a la pantalla de inicio, iniciarlo desde la búsqueda de Spotlight o incluso usar Siri para iniciar un chat sin agregar el contacto.

En el iPhone podés enviar un mensaje sin agregar contacto en WhatsApp.

¿Puedo llamar a alguien en WhatsApp sin guardar el número de contacto?

No directamente. Sin embargo, podés iniciar un chat con un número no guardado y luego hacer una llamada telefónica usando el ícono de teléfono dentro del chat.