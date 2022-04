Netflix revela la estrategia detrás de este éxito de origen argentino

Netflix lanzó el viernes la serie interactiva diaria Preguntados, inspirada en el juego de la empresa argentina etermax, y presentará nuevos episodios en su plataforma.

La plataforma volvió a apostar por el entretenimiento interactivo, y sumó un nuevo título a su pequeña biblioteca de esta categoría con Preguntados.

Se trata de un programa diario de animación en el que los espectadores deben responder a las preguntas del concurso para ayudar a Willy.

Willy es un personaje con forma de rueda brillante como el arcoíris y con una sonrisa cuya misión es salvar a sus amigos de Trivialandia de las garras del malvado Rocky, que tiene la forma de una espada.

Un ejecutivo de Netflix enamorado de los juegos

Preguntados se estrenó hace poco más de un mes después de que la plataforma lanzara Cat Burglar, una versión del trivial interactivo de los creadores de Black Mirror Charlie Brooker y Annabel Jones.

El nuevo ciclo marca la entrada de Netflix en el espacio de los juegos interactivos diarios, que ha crecido en popularidad en los últimos años con las aplicaciones HQ Trivia y Wordle, propiedad de The New York Times.

Andy Weil, vicepresidente de contenido interactivo y comedia de Netflix, informó al diario digital Business Insider que su propia afición a este tipo de experiencias inició las conversaciones que dieron lugar a Preguntados.

"Estaba hablando con uno de nuestros vicepresidentes de producto, Todd Yellin, sobre nuestro mutuo amor por el trivial y cómo se podría desarrollar en nuestra plataforma", dijo.

"Fue incluso antes de que nos dedicáramos realmente a los juegos. Fue más bien un 'Oye, vamos a probar esto'. A los dos nos gusta el trivial y tenemos la tecnología'".

Las semejanzas entre el programa y el juego

Dio la casualidad de que dos productores que ya trabajaban con Netflix, Daniel Calin y Vin Rubino, de Sunday Sauce Productions, habían adquirido la licencia de la propiedad intelectual del juego para móviles Trivia Crack de etermax, que se convirtió en la base de Preguntados.

El programa lanzará un nuevo episodio diario. Cada entrega cuenta con 24 preguntas —12 fáciles y 12 difíciles— y anima a los espectadores a jugar varias veces si quieren retarse a sí mismos o mejorar su puntuación.

"Queremos ver cómo se lo toma la gente", dijo Weil sobre el lanzamiento diario, un cambio para Netflix, que fue pionera y se ha mantenido fiel al modelo de atracones de series.

Weil dinjo que Preguntados seguirá pareciendo en última instancia un programa de Netflix porque los episodios de días anteriores estarán disponibles para que los espectadores jueguen bajo demanda cuando quieran, a diferencia de Wordle, donde el rompecabezas se actualiza cada día.

Preguntados nació como un entretenimiento para celulares.

Una experiencia 1.0

También hay una historia de fondo diseñada para animar a los suscriptores de Netflix a volver día tras día, aunque la narrativa es "bastante ligera", reconoció Weil.

Aunque Preguntados actúa como un híbrido entre un programa de televisión y un juego, es independiente de la serie de juegos que Netflix lanzó en noviembre.

Las experiencias interactivas, por ejemplo, están disponibles en múltiples plataformas, incluidas las televisiones inteligentes, mientras que los juegos de Netflix solo están disponibles en dispositivos móviles.

"Nos lo tomamos como una experiencia 1.0", dijo Weil, quien añadió que quiere aprender del público que interactúa con el programa. Para crear Preguntados, los ingenieros de Netflix utilizaron el mismo producto —conocido internamente como Branch Manager— que desarrollaron para crear Bandersnatch.

Aunque el juego se desarrolla de forma diferente a las narrativas ramificadas que Netflix lanzó —tiene 18 títulos interactivos, incluyendo Puss in Book: Trapped in an Epic Taley Unbreakable Kimmy Schmidt—, Weil dijo que Preguntados utiliza la arquitectura tecnológica existente.