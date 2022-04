Microsoft renueva Windows 11: ¿qué mejoras trae para el trabajo híbrido?

El cambio al trabajo desde casa durante la pandemia de coronavirus impulsó un resurgimiento de la demanda de computadoras personales. Ahora Microsoft espera que la vuelta parcial a la oficina estimule las ventas de la último versión de su sistema operativo Windows.

Con algunos empleados que siguen en casa, otros que regresan a la oficina y otros que dividen su tiempo entre las dos, Microsoft estiliza Windows 11 como el sistema operativo para las empresas híbridas.

La compañía presentó el martes una serie de nuevas características para el software, que salió por primera vez en octubre, con el objetivo de mejorar la seguridad de la red para una fuerza de trabajo móvil y facilitar el traslado del trabajo entre las computadoras físicas y la nube.

La idea es "ayudar a las empresas a ser más ágiles y flexibles para sus empleados y para ellas mismas", dijo el director de producto, Panos Panay. También tienen que ser más resistentes para hacer frente a las amenazas de seguridad, dijo.

PC en la nube

Parte de la propuesta de Windows 11 consiste en trasladar a los clientes a un modelo de "PC en la nube", en el que el software se suministra a las computadoras individuales pero sigue almacenándose, actualizándose y gestionándose en la nube.

Los usuarios pueden acceder a los mismos programas desde la oficina o desde casa, desdibujando la línea entre la computación en la nube y las computadoras tradicionales.

El cambio requerirá que Microsoft y sus socios de hardware creen dispositivos para un estilo de vida de trabajo desde cualquier lugar, dijo Panay, que también supervisa la línea de computadoras y tabletas Surface. El directivo se negó a comentar los planes específicos para el hardware de Microsoft.

"Seguimos averiguando lo que la gente necesita realmente desde una postura híbrida, lo que significa la flexibilidad para un cliente, hasta el silicio", dijo. Ya sea para los trabajadores de primera línea o para los empleados de oficina, habrá una fuerte demanda de nuevos tipos de productos, dijo Panay.

Mejoras en seguridad

Parte de las actualizaciones del martes incluyen una mejor protección contra los ataques de phishing. Un sistema llamado Defender SmartScreen encuentra y alerta a los usuarios cuando introducen su información de acceso a Microsoft en un sitio web pirateado o en un programa malicioso.

Smart App Control impide que se ejecute todo lo que no sean aplicaciones de confianza. Y una función de cifrado de datos personales protege la información almacenada en un dispositivo cuando el usuario no ha iniciado sesión. Esto hace más difícil que la información sensible sea confiscada de un dispositivo perdido o robado.

Entre las funciones destinadas a combinar la nube y el mundo físico se encuentra el arranque de Windows 365, que permite a los clientes iniciar sesión directamente en una PC en la nube. También hay una función de cambio que permite a los usuarios pasar fácilmente de un escritorio físico a lo que tienen almacenado en la nube.

Una opción offline permite a los clientes trabajar en su PC en la nube cuando están desconectados. Este enfoque ha empezado a ganar adeptos. Accenture dijo que ha puesto Windows 11 en 30.000 dispositivos hasta ahora y que planea tenerlo en 300.000 para julio. El resto de los casi 700.000 trabajadores de la consultora tendrán el nuevo sistema operativo a finales de año.

Windows 11 también añade algunas funciones de accesibilidad, como subtítulos en directo que ayudan a las personas sordas o que están aprendiendo un nuevo idioma, según una presentación de Wangui McKelvey, ejecutivo de Microsoft. Una nueva función de claridad de voz para reuniones elimina el eco y el ruido de fondo, dijo.