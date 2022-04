¿Querés limpiar o borrar tu historial de WhatsApp?: 5 trucos para eliminar mensajes

WhatsApp es una aplicación de mensajería de primer nivel, con miles de millones de chats enviados todos los días. Sin embargo, esto también significa que es muy probable que tenga demasiados mensajes para manejar.

Además, uno o dos mensajes a veces pueden terminar en el lugar equivocado. Te mostraremos cómo eliminar un mensaje de WhatsApp, ya sea uno que hayas enviado, una conversación o todo tu historial.

También hay una forma no oficial de eliminar mensajes de WhatsApp de hasta una semana de antigüedad.

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular.

Cómo borrar un mensaje de WhatsApp

Si accidentalmente presionaste enviar un mensaje al grupo equivocado, no temas. Tenés hasta siete minutos para eliminar un mensaje para todos antes de que se convierta en una parte inamovible de la historia.

Los pasos son sencillos, así que primero dirigite al chat grupal en cuestión.

Cómo cancelar el envío o eliminar mensajes de WhatsApp:

Mantené presionado el mensaje (o mensajes) para seleccionarlo.

Tocá el botón Eliminar con un icono de papelera.

Seleccioná Eliminar para todos.

El mensaje debería desaparecer, aunque no podemos evitar que los destinatarios lean el mensaje antes de que llegues a él. Es posible que también hayan guardado imágenes que les enviaste a sus teléfonos, que ya no podés eliminar.

Si deseás eliminar un mensaje de tu propio chat, seguí los pasos anteriores y presioná Eliminar para mí en lugar de Eliminar para todos. Afortunadamente, no tenés que preocuparte por el límite de tiempo de una hora en este caso.

Hay ocasiones donde conviene limpiar los chats de WhatsApp.

Cómo eliminar un chat de WhatsApp

¿Por qué no purgar todo el chat? Es una medida más extrema, pero borrarás tu historial de conversaciones antiguas que quizás ya no necesités. Solo debés tener en cuenta que ninguno de los procedimientos en esta sección eliminará los mensajes de otros usuarios.

Cómo eliminar chats individuales en WhatsApp

Mantené presionada la conversación que deseás eliminar en la pestaña Chats .

. Tocá el botón Eliminar con un ícono de papelera, luego presioná Eliminar.

Cómo eliminar chats grupales en WhatsApp

Los chats grupales dan un paso más antes de que puedas eliminarlos, y es salir del grupo primero. Esto permite que el resto del grupo continúe sin vos.

En Chats, mantené presionado el chat del que deseás salir.

del que deseás salir. Tocá el botón con el ícono de tres puntos , luego presioná Salir del grupo y confirmá.

, luego presioná Salir del grupo y confirmá. Mantené presionado el chat grupal una vez más, luego tocá el ícono de la papelera y seleccioná Eliminar.

Borrar todos tus chats en WhatsApp

Tu última opción para eliminar chats es purgar toda la lista. Esto eliminará todas tus conversaciones y actualizaciones de estado, pero aún tendrás que salir de cada grupo de chat de uno en uno.

En la pestaña Chats , hacé clic en el ícono del menú de tres puntos.

, hacé clic en el ícono del menú de tres puntos. Ingresá al menú Configuración, seguido de Chats e Historial de chats.

Presioná Eliminar todos los chats .

. Confirmá presionando Eliminar.

Asi tendrás un menú de chat de WhatsApp vacío. Con suerte, no tendrás que hacer esto con demasiada frecuencia.

WhatsApp funciona como red social para millones de usuarios.

¿Qué pasa con la eliminación de chats de hace más de una semana?

Hay una forma única de extender tu opción de "eliminar para todos" de una hora que no involucra una máquina del tiempo. Es más complejo que los últimos métodos.

Cómo eliminar mensajes de WhatsApp después del límite de tiempo

Tomá nota de la fecha y la hora del mensaje que planeás eliminar.

del mensaje que planeás eliminar. Forzá la salida de WhatsApp.

Debés ir a Ajustes > Red e Internet > SIM. Deshabilitá los datos móviles y el roaming, o desactivá la tarjeta SIM.

Volvé a Red e Internet y activá el Modo avión.

Abrí Configuración > Sistema > Fecha y hora y cambiá la fecha y la hora de tu teléfono antes de enviar el mensaje.

Regresá a WhatsApp, seleccioná el mensaje que deseás eliminar y presioná Eliminar para todos.

Así tendrás un mensaje eliminado sin límites de tiempo involucrados. La idea es engañar a WhatsApp para que piense que nunca te saltaste la hora límite.

No olvides volver a cambiar la fecha y la hora al presente y volvé a comprobar que el proceso funcionó. Si no es así, es posible que desees volver a intentarlo. Además, no podés eliminar mensajes que tengan más de cuatro meses o WhatsApp sabrá que algo está pasando. También debés asegurarte de tener la última versión de WhatsApp.

El borrado de WhatsApp alcanza a los diferentes dispositivos donde se instala.

¿Podés restaurar los mensajes de WhatsApp que borraste?

Si creaste una copia de seguridad antes de eliminar el mensaje de WhatsApp, podés restaurar la copia de seguridad y recuperar tus mensajes eliminados.