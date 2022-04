Otra vez se cayó WhatsApp: podés usar estas aplicaciones alternativas en tu celular

Con la caída global del servicio de mensajería de WhatsApp, una vez más cobran relevancia otras aplicaciones similares que permiten mantenerse comunicado.

Si bien la persona promedio suele estar contenta con la aplicación de mensajería mas popular en la Argentina (WhatsApp), estas caídas de servicio abrieron los focos de atención sobre formas más seguras de enviar mensajes de texto, fotos y videos.

Telegram

Si preferís tener algo similar a WhatsApp y vinculado a tu número de teléfono, Telegram es una opción ideal. Los expertos han señalado que los servicios de Telegram no son tan seguros y su cifrado de extremo a extremo no está configurado de forma predeterminada. Así que vale la pena tenerlo en cuenta.

Telegram todavía brinda la opción de compartir archivos, configurar mensajes para que se autodestruyan y chatear en grupos de hasta 200.000 usuarios. A su vez. puede sincronizar mensajes en todos tus dispositivos y su uso no tiene costo alguno.

Telegram es una aplicación muy popular en Rusia y Medio Oriente

iMessage

Si sos un usuario de iPhone o Mac, entonces la opción más simple es a veces la mejor, e iMessage es la alternativa ideal a WhatsApp. No solo podés enviar mensajes a todos los números de teléfono, ya sea que usen iMessage o no, sino que Apple tiene un historial comprobado de no ceder a las demandas de los gobiernos de agregar puertas traseras a su cifrado. Por lo tanto, tus mensajes se mantienen seguros (a menos que alguien pueda leer sus copias de seguridad de iCloud).

iMessage tiene tantas funciones como otras aplicaciones de mensajería populares, con soporte para imágenes, GIF, video y llamadas grupales. En algunos países, los usuarios de iMessage pueden incluso enviarse dinero mediante Apple Pay.

Las llamadas de voz y video no están incluidas en iMessage, y tendrás que hacerlo en la aplicación FaceTime, y FaceTime solo funciona con dispositivos Apple. No está claro por qué iMessage y FaceTime no se han combinado en una sola aplicación de comunicaciones, pero así es. Al menos ya está instalado en todos los iPhones y la mayoría de las Mac.

iMessage es una aplicación nativa en los iPhone.

Signal

Signal es una de las opciones más obvias para los más conscientes de la privacidad y la seguridad. El servicio de mensajería tiene el respaldo de personas como Elon Musk y Edward Snowden, y este último acredita su enfoque consciente de la seguridad para que se mantenga vigente.

Signal no solo es completamente gratuita, sino que también admite mensajes de texto y llamadas de voz, video y grupos. Los mensajes se pueden configurar para que se autodestruyan, y podés usar un complemento del navegador Chrome si prefiere enviar sus mensajes desde una máquina de escritorio.

WhatsApp también utiliza el protocolo de cifrado de extremo a extremo de código abierto de Signal, por lo que obtendrás la seguridad de WhatsApp sin la participación de Facebook.

La aplicación Signal realiza regularmente auditorías de seguridad en su software y logra combinar esa seguridad con una interfaz fácil de usar que incluso su tío tecnofóbico podría administrar.

Signal está operado por una fundación sin fines de lucro encabezada por la experta en criptografía y autodenominada anarquista Moxie Marlinspike y el cofundador de WhatsApp Brian Acton, quien dejó Facebook en 2017 después de una disputa pública sobre el futuro de WhatsApp.

Signal tiene el respaldo de Elon Musk y Edward Snowden

Google Messages

Google Messages es la respuesta de Google a iMessage y, por lo general, está disponible en los teléfonos Android modernos de inmediato. Si no puede encontrarlo, puede descargar Google Messages desde Google Play.

Diseñado para reemplazar su aplicación de SMS existente e integrado con todos los servicios de Google, Google Messages es esencialmente iMessage, pero para Android (y Windows, pero no Mac o iOS).

El cifrado de extremo a extremo es automático cuando envías mensajes a otra persona con Google Messages y podés enviar todas tus imágenes y archivos habituales como lo haría con algo como WhatsApp.

Lo que Messages no tiene son videollamadas y llamadas de voz, ya que todo eso lo maneja Google Duo. Así es: así como iMessage y FaceTime todavía están separados por alguna razón, también lo son Messages y Duo, aunque este último no está restringido a dispositivos Android.

La buena noticia es que es probable que Duo ya esté instalado en tu teléfono Android y, si no lo está, se puede descargar gratis de Google Play. Los usuarios de iPhone pueden obtener Duo en la App Store de Apple.

Google Messages es otra de las alternativas para enviar y recibir mensajes instantáneos

Threema

Threema es una aplicación dedicada a la privacidad total, que a su vez tiene la opción de utilizar la aplicación con total anonimato. Podés conectarlo a tu correo electrónico o número de teléfono, en caso de que desees que las personas puedan encontrarte, pero a diferencia de muchas aplicaciones, eso no es obligatorio.

Naturalmente, también te permite enviar mensajes de texto, voz, imágenes y video, todos encriptados. Del mismo modo, podés crear chats grupales, enviar archivos e incluso configurar encuestas para recopilar más fácilmente los comentarios de todos sus contactos.

Además, tiene un navegador seguro integrado y, al igual que WhatsApp, todo se almacena en tu teléfono móvil en lugar de en un servidor aleatorio al que cualquiera pueda acceder.

Threema en sí tiene su sede en Suiza, que es conocida por sus estrictas leyes de privacidad, pero no se ha popularizado en otros países. La falta de reconocimiento del nombre y la etiqueta de precio de 3 dólares pueden dificultar el convencer a otras personas de que migren con usted.