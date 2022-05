Cuánto sale Amazon Prime en Argentina: precios y planes mayo de 2022

Prime Video es el servicio de streaming de Amazon, que compite con otras plataformas como Netflix, HBO, Disney o Paramount, con la oferta de miles de películas, series y documentales para aquellas personas que se suscriben. ¿Cuál es su precio en la Argentina en abril de 2022?

Los usuarios de Amazon Prime Video pueden acceder a todo el contenido en forma ilimitada las veces que lo deseen y disfrutar de películas y series. Dentro de su catálogo, por ejemplo, la plataforma tiene This Is Us, Cruella, The Boys, American Gods, Joker, Justin Bieber: Our World y Grey's Anatomy.

Amazon Prime Video compite con otros servicios de streaming.

Amazon Prime Video: precio mensual en la Argentina en mayo de 2022

Una particularidad de Amazon, es que su valor es inferior a Netflix y cuenta con un catálogo completo e interesante. Tiene un precio promocional sin fecha de finalización para Argentina. Según informan en la página oficial de Amazon Prime Video, es de $319 al mes.

Sin embargo, a este precio se le suma el IVA del 21%, el impuesto país del 8% y el impuesto del 35% a servicios extranjeros. De esa manera, el precio final queda en $523, con la posibilidad de tener un mes de prueba gratis.

Amazon Prime Video está disponible en dispositivos múltiples.

¿Cómo contratar Amazon Prime Argentina?

Si querés ser parte de Amazon Prime Video deberás contratar el servicio que ofrece la plataforma con el siguiente paso a paso:

Ingresá en la página web oficial de Amazon Prime Video.

de Amazon Prime Video. Seleccioná el recuadro que indica " Comienza tu período de prueba gratis ". Si ya tenés una cuenta Amazon tenés que ingresar tu dirección de correo electrónico o número de teléfono y la contraseña.

". Si ya tenés una cuenta Amazon tenés que ingresar tu dirección de correo electrónico o número de teléfono y la contraseña. En caso de aún no estar registrado y no contar con una cuenta Amazon deberás crear una. Para ello dirígete a " Crea tu cuenta de Amazon ".

". Completá los datos : nombre, correo electrónico y creá una contraseña.

: nombre, correo electrónico y creá una contraseña. En tu correo electrónico llegará un mensaje con un código para verificar tu identidad. Ingresá el código recibido.

para verificar tu identidad. Ingresá el código recibido. Agregá un método de pago: tarjeta de crédito o débito de Visa, Mastercard o American Express. Introducí tu nombre, número de tarjeta, fecha de vencimiento y código de seguridad.

Una vez finalizado todo, ya podés disfrutar de tu período de prueba de 30 días y vencido el plazo comenzará a cobrar de tu tarjeta ingresada el monto correspondiente mes a mes.

Prime Video pertenece al gigante tecnológico Amazon.

Diferencias de Amazon Prime Video con Netflix

Esta plataforma de streaming se diferencia de Netflix en algunos aspectos. Sus contenidos se pueden descargar y ver en múltiples dispositivos conectados en simultaneo y cuesta menos que lo que sale Netflix.

Aunado a ello, el hecho de que cueste menos que Netflix no significa que sea de menor calidad su servicio. De hecho, cuenta con un catálogo amplio con estrenos de películas, series y documentales.

Qué ver en Amazon Prime Video: 14 películas disponibles en la plataforma

La plataforma tiene contenido para todos los gustos y todas las edades. Entonces, para quien sea que esté navegando por ella, elegir qué ver en Amazon Prime no es tan difícil: es solo cuestión de dar con el título correcto y poner play.

Qué ver en Amazon Prime es una de las preguntas que se puede responder con este listado de películas

1. Qué ver en Amazon Prime Video: Aguas Profundas

"Aguas profundas" es una de las películas para ver en Amazon Prime Video. Se ha hablado mucho de este thriller erótico protagonizado por los exnovios Ana de Armas y Ben Affleck.

Finalmente, llegó y es ahora una de las películas para ver en Amazon Prime Video. Cabe mencionar que se trata de una adaptación de la novela de Patricia Highsmith, que sigue a un matrimonio infeliz cargado de infidelidades.

2. Qué ver en Amazon Prime Video: El sustituto

Basada en hechos reales, esta película española ambientada en el año 1982 seguramente va a generar sorpresa en quien la elija para ver en Amazon Prime Video.

Relata la historia de un joven policía curtido en los barrios más duros de Madrid que acepta un destino en un pueblo en la costa para ganar algo de tranquilidad. Pero nada más lejos de esa realidad: allí, se verá envuelto en la investigación del extraño asesinato del inspector al que ha de sustituir, y lo llevará a una comunidad de ancianos nazis, reclamados por muchos países por crímenes contra la humanidad.

El trailer de El sustituto

3. Qué ver en Amazon Prime Video: El espía inglés

Benedict Cumberbatch es el protagonista de una de las películas que se puede ver en Amazon Prime Video.

Qué ver en Amazon Prime Video: El espía inglés puede ser una de las respuestas

El actor, uno de los favoritos para Mejor Actor en los Oscars 2022, protagoniza esta película de espionajes en tiempos de la Guerra Fría.

Dirigida por Dominic Cooke, la historia sigue al ingeniero Greville Wynne -caracterizado por Cumberbatch-, que se infiltra como espía en el servicio de inteligencia británico (MI6) y, cuando comience la crisis de los misiles en Cuba, filtrará información a la CIA sobre los soviéticos para evitar una catástrofe.

El trailer de El espía inglés

4. Qué ver en Amazon Prime Video: Rocketman

Para muchos, Rocketman es la verdadera gran película musical de los últimos años.

En esta película dirigida por Dexter Fletcher, se muestra y relata la historia de Elton John desde sus inicios hasta el éxito mundial. Taron Egerton deja todo frente a la cámara para dar vida al personaje, y cada actuación musical y coreografía es realmente maravillosa.

El trailer de Rocketman

5. Qué ver en Amazon Prime Video: Un momento en el tiempo

Quienes sean fanáticos de la serie Euphoria, deben ver en Amazon Prime Video esta película de Trey Edward Shults, y no solo porque cuente en su reparto con Alexa Demie (Maddy en la serie de HBO).

Además, la película para ver en Amazon Prime Video tiene un tono y estética algo similares. La película narra el viaje emocional de una familia afroamericana que, tras una grave pérdida, deberá explorar el amor, el perdón y aquello que los une.

El trailer de Un momento en el tiempo

6. Qué ver en Amazon Prime Video: The Tender Bag

Ben Affleck actúa en The Tender Bar y constituye una de las mejores interpretaciones del año, consiguiendo una nominación como Mejor Actor de Reparto en los Globos de Oro 2022.

Dirigida por George Clooney, la película para ver en Amazon Prime Video adapta las memorias de J.R. Moehringer, quien relata su vida desde que era un niño hasta que se convirtió en un prometedor escritor y más adelante ganador del premio Pulitzer.

Qué ver en Amazon Prime Video: la plataforma tiene muchas películas para ver durante la semana o fin de semana

La historia que se relata en esta película para ver en Amazon Prime Video se centra en su búsqueda de una figura paterna entre los clientes del bar de su tío, al que da vida Affleck.

El trailer de The Tender Bag

7. Qué ver en Amazon Prime Video: El caballero verde

El obstinado sobrino del rey Arturo -Dev Patel-, se embarca en una temeraria misión para enfrentarse a "El caballero verde", un misterioso gigante que aparece un día en Camelot.

Si bien pone en riesgo su cabeza, emprende una aventura épica para demostrar su valía ante su familia y la corte.

Qué ver en Amazon Prime Video: El caballero verde es una de las películas que podemos elegir

El trailer de El caballero verde

8. Qué ver en Amazon Prime Video: El hombre invisible

Esta historia del hombre invisible ya no es tal y como la escribió H.G. Wells en su conocida novela, ni tampoco como las adaptaciones anteriores.

En este caso, Leigh Whannell se sirve de esta figura del fantástico para elaborar un terrorífico relato sobre la violencia de género. Quien protagoniza esta película es Elisabeth Moss, la reconocida actriz que trabajó en El cuento de la criada, entre otros exitosos títulos.

El trailer de El hombre invisible

9. Qué ver en Amazon Prime Video: The Nest

Jude Law y Carrie Coon protagonizan esta película, ambientada en los años '80, y que sigue a un ambicioso empresario que lleva a su esposa e hijos estadounidenses a su país natal, Reino Unido, para explorar nuevas oportunidades de negocios.

La familia se encontrará con una nueva y difícil vida en una casa de campo inglesa, bajo la presión social y económica que amenaza con destruir a la familia. Con dos buenos actores y una historia -escrita y dirigida por Sean Durkin-, es muy probable que la entrega salga bien.

El trailer de The Nest

10. Qué ver en Amazon Prime Video: El verano que vivimos

Los increíbles viñedos de Jerez de la Frontera se convierten en el escenario de una historia de amor sorprendente en esta película de Carlos Sedes, que es una de las que se puede ver en Amazon Prime Video.

Qué ver en Amazon Prime Video: El verano que vivimos es una de las películas que podemos elegir

Todo empieza cuando unas esquelas recopiladas en los años '90 revelan un romance que tuvo lugar en los años '50, lleno de drama, intensidad y tragedia. Blanca Suárez y Javier Rey protagonizan este filme junto a Pablo Molinero, Carlos Cuevas, María Pedraza, Guiomar Puerta y más. Acompáñala de las mejores películas románticas en Amazon Prime Video.

El trailer de El verano que vivimos

11. Qué ver en Amazon Prime Video: The Florida Project

Esta nueva película de Sean Baker consigue un retrato precioso de la infancia mientras teje, al mismo tiempo, un duro retrato de la precariedad y la pobreza en los alrededores de Disneyland en Orlando. Muchos críticos la consideran una de las mejores películas de Willem Dafoe.

El trailer de The Florida Project

12. Qué ver en Amazon Prime Video: El sacrificio de un ciervo sagrado

Yorgos Lanthimos logró llegar a los Oscars con La favorita, pero antes dejó esta película protagonizada por Nicole Kidman y Colin Farrell.

En ella cuenta la historia de un cirujano que entabla una extraña amistad con un adolescente -Barry Keoghan- y pronto la historia le llevará a tener que elegir entre proteger a su familia o cumplir con el sacrificio.

El trailer de El sacrificio de un cierto sagrado

13. Qué ver en Amazon Prime Video: Lady Macbeth

El vestido azul de Florence Pugh en esta adaptación de la novela de Nikolai Leskovec ya icónico. Sus caras de desprecio y aburrimiento, también.

Esta película pasó desapercibida para buena parte del público, pero es una gran crítica del sexismo de la época que escapa del melodrama y usa la ironía como arma.

El trailer de Lady Macbeth

14. Qué ver en Amazon Prime Video: Suspiria

Esto no es ni un remake ni una secuela; es otra cosa muy diferente. El clásico de Dario Argento sobre una escuela de baile acechada por fenómenos paranormales se convierte aquí en un relato del estilo de los de Stanley Kubrick donde las sorpresas están aseguradas.

El final explicado de esta película para ver en Amazon Prime Video aclara todas las dudas, pero esta es una experiencia para vivirla sin saber nada.

El trailer de Suspiria

