Ahorro de luz: los 11 mitos que no debés creer

El ahorro de luz es bueno para el medio ambiente y bueno para tu billetera. Pero no todo lo que escuchás sobre el ahorro de energía es cierto.

Desafortunadamente, cierta información errónea está muy extendida. Estos mitos comunes sobre la eficiencia energética pueden distraerte de los buenos consejos y, en algunos casos, incluso pueden aumentar tu consumo de energía.

Derribar mitos sobre el ahorro de energía como los siguientes te ayudará a concentrarte en lo que funciona.

Mito de ahorro de luz: los ventiladores de techo enfriarán una habitación desocupada

Un mito común sobre la conservación de la energía es que los ventiladores de techo refrescan las habitaciones.

Puede sentirse así porque mueven el aire para aumentar la evaporación del sudor en la piel. Pero un ventilador te refresca a vos, no el espacio que te rodea. Si no estás en la habitación, el ventilador solo está moviendo el aire.

Podés ahorrar energía apagando el ventilador cuando salís de la habitación. Dicho esto, usar tu ventilador de techo con tu aire acondicionado puede mejorar la eficiencia energética al hacer circular el aire frío de manera más efectiva.

Mito de ahorro de luz: si ajustás el termostato más alto, calentarás tu casa más rápido

Tu sistema de calefacción genera calor a un ritmo constante. Subir el termostato no lo acelera. Si deseás calentar una habitación hasta 25 grados, subir la temperatura a 30 no lo logrará más rápido.

De hecho, si te olvidás y dejás el termostato subido, tu sistema de calefacción funcionará por un período más largo para alcanzar los 30 grados, lo que desperdicia energía.

Lo mismo ocurre con tu sistema de aire acondicionado: bajarlo a un punto fijo por debajo de la temperatura deseada no enfriará tu hogar más rápido, pero desperdiciarás energía.

Este es uno de esos mitos sobre el ahorro de energía que pueden costarte dinero real. La mejor opción es recurrir a la tecnología.

Podés ahorrar energía con un termostato programable que optimiza el horario de su sistema de calefacción (o refrigeración).

Mito de ahorro de luz: debés lavar los platos a mano en lugar de usar el lavavajillas

Cuando se desacreditan los mitos de la energía doméstica, a veces también se puede ahorrar esfuerzo.

Lavar los platos a mano puede parecer lo más económico, pero es probable que estés usando más agua caliente que tu lavavajillas.

Los electrodomésticos certificados con la norma Energy Star están diseñados para ser extremadamente eficientes.

Aprendé a cargar correctamente un lavavajillas y luego relajate y dejálo funcionar. Harás un mejor trabajo, con menos esfuerzo de tu parte.

Mito de ahorro de luz: dejar una luz encendida usa menos energía que encenderla y apagarla

Este es uno de esos mitos sobre el ahorro de energía que se basa en la incomprensión de un hecho.

Es cierto que encender una luz provoca una explosión inicial de energía que es mayor que la que usás la luz mientras permanece encendida. Pero ese estallido solo dura fracciones de segundo.

Dejar una luz encendida puede sumar si la dejás encendida durante mucho tiempo. Si vas a estar fuera de la habitación durante más de 15 minutos, es más eficiente apagar la luz que dejarla encendida.

Mito de ahorro de luz: cerrar las ventilaciones de las habitaciones que no se usan ahorra energía

Los mitos comunes sobre el ahorro de energía pueden parecer de sentido común, pero pueden estar equivocados.

Se puede pensar que cerrar las rejillas de ventilación en las habitaciones no utilizadas ahorrará energía porque tu sistema tiene que calentar o enfriar menos espacio.

Pero cerrar las rejillas de ventilación aumenta la presión de aire en tu sistema, lo que hace que trabaje más y use más energía.

Mito del ahorro de luz: usar calefactores portátiles es más eficiente que calentar toda la casa

Podrías preguntarte: ¿Los calentadores eléctricos realmente ahorran dinero? A menudo, la respuesta es no.

Podés pensar que es más eficiente bajar el termostato en toda su casa y usar un calentador de espacio solo en la habitación que ocupas.

El problema es que incluso los calentadores de espacio de bajo consumo probablemente usen más energía que tu sistema de calefacción regular.

Mito del ahorro de luz: configurar la computadora portátil en modo de suspensión ahorra más electricidad que apagarla

¿Sabías que tu computadora portátil está utilizando una cantidad significativa de energía incluso cuando la ponés en modo de suspensión?

Muchos dispositivos son notorios vampiros de electricidad, absorbiendo energía cuando no están en uso. Desenchufá tu computadora portátil y cualquier aparato que no esté en uso cuando no los estés usando y dejá de consumir energía.

Mito del ahorro de luz: bajar el termostato no ahorrará mucho dinero

Este es uno de los mitos del ahorro de energía que cae en la categoría de ilusiones. Bajar el termostato realmente reduce significativamente el consumo de energía.

Podés nreducir entre un 5% y un 15% de su consumo de energía, lo que se traduce en ahorros en tu factura de calefacción.

Ajustá tu termostato de 10 a 15 grados más bajo durante ocho horas o más durante los meses más fríos. Hacelo por la noche y es posible que apenas notes la diferencia.

Mito de ahorro de luz: los electrodomésticos no usan energía si los apagás

¿Desenchufar los electrodomésticos realmente ahorra electricidad? Sí, y en cantidades significativas.

Hoy muchos electrodomésticos continúan consumiendo energía incluso cuando están en modo "apagado".

Podés mdetener este desperdicio desconectando los dispositivos y electrodomésticos que no estás usando.

Debido a que eso puede ser un inconveniente o es posible que no recuerdes hacerlo, esta es una instancia en la que usar un enchufe inteligente puede ser realmente útil.

Podés programar un enchufe inteligente para cortar la alimentación de un electrodoméstico o usar tu teléfono para controlar cuándo un electrodoméstico extraerá energía de un tomacorriente.

Mito del ahorro de luz: las bombillas CFL son más eficientes energéticamente que las LED

Uno de los mitos más recientes sobre la conservación de la energía es que las bombillas CFL son más eficientes que las LED.

Es cierto que son mejores que las bombillas incandescentes antiguas. Pero uno de los principales beneficios de las bombillas LED es su eficiencia energética superior a las bombillas CFL.

Mito del ahorro de luz: las casas más nuevas siempre son más eficientes energéticamente que las casas más antiguas

Está la idea de que las casas más nuevas son más eficientes energéticamente que las antiguas. Esto no tiene que ser el caso.

Aunque las casas más nuevas a menudo se construyen con los últimos estándares y tienen electrodomésticos nuevos, podés adaptar una casa más antigua para que sea igual de eficiente.

Actualizar el aislamiento e instalar nuevas ventanas y puertas puede transformar absolutamente la eficiencia energética de una casa antigua.

Ahorrar energía es algo bueno. Y separar los mitos y los hechos de la conservación de la energía asegurará que tu cuidado adicional valga la pena.