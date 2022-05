Instagram cambiará sus "live" con esta nueva función

La red social propiedad de Meta no ha confirmado cuándo estará disponible esta opción aún en desarrollo ni si finalmente llegará al público global

Instagram trabaja en una nueva función que ofrecerá a los usuarios la oportunidad de chatear con otros contactos de la plataforma durante una retransmisión en directo y su necesidad de abandonarla.

Actualmente, durante las retransmisiones en directo los usuarios pueden interactuar con el resto de personas que estén visualizando el vídeo de forma simultánea, Sin embargo, la plataforma no permite iniciar una conversación individual paralela.

En este caso, aquellas personas que deseen chatear deben abrir el buzón de mensajes directos para mantener una conversación aislada de la retransmisión en vivo.

Sin embargo, Instagram está trabajando en una funcionalidad que permitirá a los usuarios abrir una conversación individual sin tener que abandonar el directo, como aseguró el experto en ingeniería inversa Alessandro Paluzzi.

Instagram es una de las redes sociales más populares del orbe.

Integración de chats en Instagram

Los chats se integrarían con el vídeo en directo para poder escribir a otro contacto y visualizar el vídeo a la vez. Durante la retransmisión, se incluirá un botón de contacto en la parte inferior de la interfaz, junto al espacio para agregar un comentario, el botón de envío de mensajes directos y el botón de "me gusta".

Además del nuevo botón para iniciar una conversación paralela, también se ha integrado en esta actualización de la red social otro botón para añadir miembros al chat en directo.

Una vez pulsado el botón de contacto, se abre una ventana emergente de chat privado, en la que aparecen las personas que forman parte de este, que en cualquier momento podrán abandonar las conversaciones gracias al botón Leave (Abandonar).

Por el momento, la red social propiedad de Meta no ha confirmado cuándo estará disponible esta opción aún en desarrollo ni si finalmente llegará al público global.

Instagram ofrece diferentes maneras de vincularse con los seguidores de un perfil.

Instagram: cómo saber quién entra a tu perfil sin tu permiso

Instagram es una red social en la que compartimos fotos, pero se ha convertido en una aplicación de mensajería, y para hacer videollamadas, enviar mensajes, subir vídeos del día a día.

¿Cómo saber quién ha entrado en mi cuenta de Instagram? ¿Quién ve mis fotos? ¿Quién ha tratado de ver mis historias? ¿Cómo saberlo y cómo podemos evitarlo?.

Son dos cuestiones diferentes: una es cómo saber quién ha entrado en mi cuenta de Instagram desde el punto de vista de robo de cuenta o hackeo.

Otra cuestión es quién ha entrado en mi cuenta de Instagram como seguidor o espectador para ver fotografías o vídeos, para ver las diferentes historias del perfil, etc.

Instagram es hoy mucho más que una red social de fotos y videos.

Detectar actividad e inicios de sesión en Instagram

Si tenemos la sospecha de que hay alguien ha entrado en nuestro perfil o nos han vulnerado la cuenta, podemos comprobar desde dónde se accede a nuestro perfil en Instagram, cuándo y quién.

Podés saber quién ha entrado en tu cuenta de Instagram si creés que alguien te está espiando o hay actividad sospechosa. O ver todos los cambios realizados.

Los pasos son muy sencillos, aunque pueden variar dependiendo de la actualización de la aplicación o de algún cambio en la interfaz, pero podemos hacerlo desde ajustes.

Actividad e inicio de sesión

Vamos a la aplicación de Instagram en nuestro teléfono.

Abrimos nuestro perfil.

Tocamos en los tres puntos o líneas de la esquina superior derecha.

Se abrirá un menú con diferentes opciones y apartados.

Tocá en la primera, junto al engranaje, abrí Configuración .

. Aquí verás todos los aspectos de ajustes.

Buscá el apartado de "Seguridad".

El apartado que nos interesa aquí es el primero: Seguridad del inicio de sesión. Veremos una serie de aspectos que podemos configurar:

Contraseña .

. Actividad de inicio de sesión.

Información de inicio de sesión guardada.

Autenticación en dos pasos .

. Correos electrónicos de Instagram.

Comprobación rápida de seguridad.

Tocá sobre la opción "Actividad e inicio de sesión" y se abrirá una ventana donde veremos dónde se ha iniciado sesión, cuándo y desde dónde.

Veremos una lista en la parte inferior de la pantalla donde veremos la ciudad desde la que se ha iniciado sesión, si está activa o no (o hace cuánto tiempo se inició) y desde qué dispositivo.

Además, desde aquí podemos cerrar sesión si no hemos sido nosotros los que la hemos iniciado. Podemos ver la fecha, la hora y el dispositivo y podés tocar sobre los tres puntos para que aparezca el mapa con la ubicación del inicio de sesión junto con un botón azul que nos permite cerrarla. Evitaremos así intrusos.

Instagram provee herramientas para resguardar la privacidad del perfil.

Consultar datos

Hay más opciones para ver si alguien ha entrado en nuestro perfil o si se ha hecho alguna modificación sin nuestro permiso. Los pasos son idénticos a los anteriores y vamos hasta el apartado de seguridad desde los ajustes de la aplicación.

Y una vez aquí vamos hasta "datos e historial" y a "acceder a datos". Aquí veremos toda la información de tu cuenta si queremos saber cualquier cambio. Por ejemplo, modificaciones en la privacidad, en los números de teléfono, en la dirección de correo, en el historial de búsqueda.

Podemos ver cada movimiento en tu cuenta pero también historias con las que has interactuado, cuestionarios, música, preguntas respondidas, etc. Debemos abrir cada categoría, cada apartado. Las principales categorías que vemos son:

"Información de la cuenta".

"Información del perfil".

Contactos.

Actividad de la cuenta .

. Historias con las que has interactuado.

Anuncios.

Debajo de cada apartado, encontrarás un enlace para "ver todo" y te dará toda la información de tus interacciones, cambios, etc.

Instagram permite seleccionar quiénes pueden ver nuestras historias.

Quién entra en tu perfil en Instagram a verlo

Otra opción es que queramos saber quién accede a mi perfil desde el punto de vista de seguidores que quieren ver nuestras historias o nuestras fotos en el feed.

En este caso, son muchas las aplicaciones que nos prometen decirnos quién entra en nuestro perfil de Instagram, quién ve nuestras fotos, quién ve nuestra cuenta. En la mayoría de los casos estas aplicaciones son una estafa y es imposible saber quién entra en nuestro perfil si lo tenemos marcado como "público".

Pueden entrar, ver nuestras fotos del feed y salir sin dejar rastro, siempre y cuando no se escape algún "like" por error. No se puede saber quién te visita si lo tienes público.

Si lo tenés privado, sabremos quién ve nuestro perfil porque tendrá que estar sí o sí entre nuestros amigos. No podrá verlo ningún usuario que no nos siga y podemos limitar quién nos sigue y quién no.

Simplemente tenemos que ir a nuestro perfil, ir al apartado de "privacidad" dentro de los ajustes y aquí el apartado es "cuenta privada" con un interruptor que nos permite tener la cuenta privada o pública.

Instagram recomienda revisar en forma periódica la configuración del perfil.

Quién ve tus historias

Lo que sí podemos saber es quién ve nuestras historias de Instagram e incluso podemos limitar que no las vean, que no accedan a nuestro contenido sin permiso. Para saber quién ve nuestras historias debemos hacerlo sobre una historia que hayas publicado en las últimas 24 horas, no antes.

Vamos a nuestro perfil de Instagram y tocamos sobre la esquina superior izquierda donde aparecerá "Tu historia". Sobre ella, desliza hacia arriba y nos aparecerán todas las personas que la han visto.

No podemos buscar entre estas personas de forma manual sino que tendremos que ir viendo los visionados uno a uno para saber quién la ve.

También podemos evitar que alguien vea nuestras historias si tenemos el perfil público y alguien nos cae mal, por ejemplo. En ese caso, podemos hacerlo desde los ajustes y podemos elegir ocultar la historia a tantas personas como queramos.

Vamos a Instagram en nuestro teléfono móvil.

Tocamos sobre los tres puntos o líneas de la esquina superior derecha.

Abrimos Configuración .

. Vamos al apartado de "Historia".

Aquí encontraremos el apartado "Ocultar historia …".

Abrí este apartado.

Verás todos tus contactos.

Usá el buscador y ve marcando todos los contactos a los que queremos que no vean las historias. Podemos añadir tantos como queramos que no vean el contenido que subimos pero debés tener en cuenta que sí verán las fotos subidas al feed.

Te puede interesar WhatsApp Plus 2022: para qué sirve y dónde descargarlo

Marca con un check azul todos los que no verán lo que subes aquí. Podemos cambiarlo tantas veces como queramos según el contenido que subamos.