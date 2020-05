Cómo iniciar sesión con varias cuentas de Instagram a la vez

Esta plataforma se fue adaptando y conociendo cada vez más cuentas que en muchos casos tienen en común al usuario y por ello integra nuevos métodos

Instagram se ha convertido en una red social para cualquier tipo de usuario, desde artistas, hasta amantes de las selfies. Esta plataforma se fue adaptando y conociendo cada vez más cuentas que en muchos casos tienen en común al usuario y por ello integra nuevos métodos que permiten ahorrarnos tiempo.

Antes de integrar esta función, teníamos que vernos obligados a recordar diferentes cuentas de correo electrónico y su respectiva contraseña. Ahora con solo recordar la principal, vamos a poder iniciar sesión sin complicaciones y mantener seguros nuestros datos.

Cómo vincular cuentas de Instagram

Para unir varias cuentas de Instagram, que se sigue renovando con nuevos efectos, no tenemos por qué relacionarlas con Facebook, algo que sí tenemos que hacer con otros procesos.

Si queremos comenzar a ahorrar tiempo en nuestros inicios de sesión con Instagram, solo debemos tener en nuestro teléfono móvil ambas cuentas que nos interesen y después de esto nos dirigiremos al perfil de la cuenta que queremos convertir en principal.

Una vez aquí, tocaremos en la parte superior para desplegar la pestaña de ajustes y al final podremos ver la opción que se llama "Configurar inicio de sesión con varias cuentas" al tocar en esta opción nos indicará que, si continuamos con el proceso, vamos a dar permisos de acceso al resto de cunetas, algo que puede ser peligroso si compartimos la principal con otros usuarios.

Continuando con el proceso podremos escoger a qué cuentas queremos vincular el perfil principal, al completar estos sencillos pasos, no tendremos que volver a preocuparnos por olvidar la contraseña del resto de cuentas.

Para comprobar que el método funciona, podemos cerrar sesión en todas y volver a entrar con la cuenta principal, al instante y sin tener que hacer nada más, podemos acceder al resto de perfiles de Instagram.

Cómo desvincular las cuentas en Instagram

Si por alguna razón tenemos que eliminar la vinculación, el método es muy sencillo y siguiendo estos mismos pasos vamos a poder escoger la cuenta que hemos vinculado y de la que queremos ahora eliminar el vínculo.

Este error puede darse si en lugar de dar permisos a la cuenta principal, se los otorgamos a la secundaria y no funciona tal y como debería. Debemos ir con cuidado, puesto que, si le damos permisos a quien no corresponde, otras personas con las que compartimos la cuenta de empresa o trabajo, podrían entrar en nuestro perfil propio de Instagram y tener acceso a todos nuestros datos.

Instagram es una de las aplicaciones que más tiempo de atención absorbe en el mundo.

Cómo solucionar errores de inicio de sesión en Instagram

Instagram es una red social que no está exenta de sufrir problemas o errores que, a menudo, para el usuario no son fáciles de solucionar. Por ejemplo, en el inicio de sesión.La compañía proporciona a través de su página de soporte varias soluciones prácticas, que a continuación presentamos, para que el usuario arregle este tipo de eventualidades:

Verificar actualizaciones

Antes de empezar, es indispensable verificar que se tenga instalada la última versión de Instagram, junto a la última versión disponible del sistema operativo del equipo. Esto garantiza un mejor funcionamiento de la aplicación.

Hay que reiniciar el equipo

Este es el primer paso a ejecutar en caso de presentar errores no conocidos. Reiniciar el dispositivo móvil, de la forma habitual, resuelve un gran porcentaje de las incidencias.

Comprobar la conexión a Internet

Muchas veces el problema es que no hay Internet y el usuario se desespera porque no lo percibe al instante. Para ello se debe evaluar si se trata de una configuración WiFi o se están usando los datos móviles.

Si es WiFi se debe comprobar en la computadora o el teléfono el centro de distribución de conexión local y se verifica así dónde esta ocurriendo la interferencia. Si se están empleando datos por cable, hay que verificar si la compañía contratada está ofreciendo servicio en ese momento y no hay ninguna incidencia.

Instagram tiene algunas veces problemas que requieren una reinstalación para solucionarlos.

Desinstalar y reinstalar Instagram

Si los anteriores pasos no permiten que el usuario pueda iniciar sesión, Instagram aconseja dos cosas más por hacer. Por una parte, se debe desinstalar la aplicación y volver a instalarla. En caso de hacerlo, Instagram permite descargar los datos del usuario antes de realizar esta maniobra. Para eliminar la aplicación así debe hacerse en iOS y Android:

En iOS : en la pantalla de inicio el usuario debe tocar y mantener presionado el icono de la aplicación hasta que esta genere un movimiento de agitación. Al instante aparecerá una X, que permite eliminar la aplicación. Por último, se dirige hacia la Apple Store donde se busca Instagram para volver a instalarlo.

: en la pantalla de inicio el usuario debe tocar y mantener presionado el icono de la aplicación hasta que esta genere un movimiento de agitación. Al instante aparecerá una X, que permite eliminar la aplicación. Por último, se dirige hacia la Apple Store donde se busca Instagram para volver a instalarlo. En Android : para desinstalar Instagram, el usuario de ir a Configuración / Aplicaciones / Administrar aplicaciones / Instagram y se presiona Desinstalar. Luego se dirige hacia Google Play Store y se descarga nuevamente la aplicación.

Instagram desde cualquier navegador

El confinamiento está provocando que algunos artistas entretengan a las personas en estos momentos de aburrimiento hogareño. Y las transmisiones en directo de Instagram se han convertido en algo habitual, permitiendo a la aplicación recabar más datos de sus usuarios.

Hasta ahora estábamos atados a la aplicación oficial móvil para ver estas emisiones, y no siempre es cómodo verlas desde el móvil. Instagram ha habilitado Instagram Live en navegadores web de escritorio.

Así podremos ver las emisiones en vivos de Instagram favoritas desde la computadora.El soporte para ver contenido en vivo en web llega en un momento en el que se necesita matar al aburrimiento como sea posible, y su adaptación a la interfaz web nos permite incluso realizar comentarios, lo que facilita nuestra interacción en los directos.

Las historias de Instagram son una de las estrellas del confinamiento por la pandemia del coronavirus.

La versión web no trae una interfaz renovada, por lo que sigue siendo mucho mejor ver los "live" en la aplicación móvil (sobre todo en la de iOS), pero la gran diferencia radica en los comentarios.

En Instagram Live para móviles, los comentarios se desplazan a través de una ventana transparente, en la parte inferior del video. Esto comentarios pueden obstruir lo que estamos viendo, y dificultar la atención del video y al chat a la vez.

La interfaz web soluciona este problema, ya que los comentarios se mueven en una ventana de desplazamiento lateral, así que no hay ningún elemento que nos distraiga del directo que estamos presenciando. Solo por esto ya merece la pena ver el directo en el navegador.

La interfaz es algo pequeña, y el formato está claramente pensado para móviles, y queda un espacio sobrante bastante prominente en la pantalla. Si tenés una pantalla especialmente grande (por ejemplo, un televisor o un monitor de más de 30 pulgadas) la visualización se hace un poco extraña.

No obstante, esto tampoco es dramático; en caso de que no puedas ver lo que ocurre, siempre podés hacer zoom en la página para verlo todo más grande, aunque no es la opción más ideal.El proceso es exactamente el mismo; se nos notifica sobre el vivo y nosotros vamos a verlo. No tenemos que instalar nada, ni realizar ningún tipo de proceso extraño.