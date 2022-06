TikToker vs YouTuber: ¿quién gana más dinero?

¿TikTok o YouTube? Los videos cortos se están apoderando de todas las plataformas de redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Snapchat y, por último, pero no menos importante, YouTube.

YouTube es la primera, y hasta ahora, la mayor plataforma para compartir videos. Pero, durante los últimos años, una aplicación para compartir videos en redes sociales presentó un desafío difícil para YouTube.

Se trata de TikTok. Ha ganado una inmensa popularidad y base de audiencia después de su lanzamiento. Aunque TikTok no es la primera plataforma en introducir la funcionalidad de creación de videos cortos, es la plataforma de videos cortos más popular.

Mirando hacia la retención de la gente hacia los videos cortos, YouTube lanzó su plataforma de videos cortos YouTube Shorts.

¿Qué diferencias hay entre ambas plataformas en cuanto a la creación de videos y las oportunidades de ingresos? Pero antes de continuar con la diferenciación entre YouTube Shorts y TikTok, echemos un breve vistazo a ambas plataformas.

TikTok tiene un crecimient por ahora imparable.

¿Qué es TikTok?

TikTok es ahora la plataforma de creación de videos cortos más famosa propiedad de la empresa china ByteDance. Las personas pueden agregar las canciones y la música más populares a sus videos, agregar muchos filtros y efectos a sus videos.

TikTok se conocía anteriormente como Musically, que era una aplicación de videos cortos de sincronización de labios. TikTok tiene miles de millones de usuarios activos mensuales.

Solo hay videos cortos con muchos filtros de video atractivos, y una amplia base de datos de audio. Eso hace que las personas se vuelvan adictas a desplazarse hacia abajo justo después de terminar un video.

YouTube es la mayor plataforma de videos del mundo.

¿Qué es YouTube Shorts?

El éxito de TikTok intentó ser replicado por muchas aplicaciones. De hecho, las redes sociales como Facebook e Instagram agregaron la misma funcionalidad a sus plataformas.

Instagram, que es la plataforma para compartir fotos más popular, adaptó la funcionalidad de videos cortos y creó Instagram Reels. Agregó la función a su aplicación.

A fines de 2020, YouTube lanzó su propia versión de la funcionalidad de videos cortos en versión beta. Comenzó en países como EE.UU. e India. Luego comenzó a rodar a otros países.

Ahora, si miras el tiempo, parece que YouTube tardó demasiado en calzarse las zapatillas para esta carrera. La mayoría de las personas ya se han cambiado a TikTok.

Sin embargo, YouTube tomó algunas medidas audaces que podría ayudarle a volver al juego e incluso jugar bien. De hecho, YouTube realizó algunos cambios en su aplicación móvil y promueve aún más los videos cortos.

TikTok tiene un algoritmo "democrático".

Oportunidades de ingresos en YouTube Shorts y TikTok

Ambas plataformas son bastante similares en términos de funcionalidad, ya que permiten a las personas crear videos cortos pero hay ciertas diferencias en los ingresos.

¿Cómo ganar dinero en TikTok?

Como hay tantos creadores de TikTok en todo el mundo, sus ganancias varían de persona a persona. Los creadores que tienen más seguidores ganan naturalmente más dinero con varios métodos de obtención de ingresos.

Las opciones de ingresos que usan la mayoría de los creadores de TikTok son las siguientes.

1- Opciones de ingresos con videos cortos en TikTok: publicaciones patrocinadas

Cualquier persona influyente en las redes sociales tiene un verdadero impacto en sus seguidores. Si tenés 100 mil seguidores que miran regularmente tus videos, tenés 100 mil personas dispuestas a comprar cualquier producto y servicio si lo necesitan.

Las marcas también lo saben. Es por eso por lo que las empresas contratan personas influyentes ("influencers") en las redes sociales para promocionar sus productos y servicios.

De hecho, el marketing de influencers se ha convertido en una nueva tendencia. creadores que tienen millones de seguidores, si mencionan algún producto o servicio en su video, llega a millones de personas.

Especialmente, si acabás de comenzar tu negocio, podés darte a conocer fácilmente a las personas contratando a cualquier creador de TikTok que tenga una gran base de seguidores.

2 - Opciones de ingresos con videos cortos en TikTok: donaciones

Este es el único método de ingresos incorporado que tienen los creadores de TikTok hasta ahora. Las monedas TikTok. La gente puede comprar monedas TikTok con dinero real. En realidad, su pago se convierte en monedas y hacen múltiples tipos de cosas.

Por lo general, los seguidores envían monedas a los creadores por las sesiones en vivo en curso. Podés considerar esto como una donación.

Más tarde, cuando el creador recolecte monedas, puede convertirlas en efectivo y obtenerlas con su método preferido. Esa es una opción de ingresos importante que los creadores pueden aprovechar sin importar cuán pequeña sea la base de seguidores que tengan.

YouTube Shorts es la propuesta de videos cortos de la plataforma propiedad de Alphabet.

¿Cómo ganar dinero en YouTube Shorts?

YouTube comenzó más tarde en esta competencia pero ha ideado algunas estrategias excelentes. No importa qué plataforma tengas, ya sea un motor de búsqueda, un sitio de redes sociales u otra cosa, no podés tener suficiente audiencia si no tenés suficiente contenido o información.

YouTube simplemente impulsa la creación de videos cortos al ofrecer algunas atractivas oportunidades de ingresos.

Opciones de ingresos en YouTube Shorts: monetización de videos cortos

Los creadores de YouTube tienen un método de monetización de video incorporado, Google AdSense. Una vez que cumplen con los criterios de AdSense, son elegibles para mostrar anuncios en sus videos.

Cada vez que un anuncio muestra sus videos, gana un cierto porcentaje. Al final del mes, sus ganancias se asignan al creador y pueden retirarlas.

Anteriormente, los creadores no podían monetizar sus videos cortos. Pero luego YouTube permitió monetizarlos. Sin embargo, existen muchas políticas estrictas que los creadores deben cumplir si quieren incluir anuncios en sus cortos:

El creador debe tener un canal de YouTube habilitado para la monetización .

. Los creadores no pueden usar música con derechos de autor en sus videos cortos.

en sus videos cortos. El video corto debe ser original, cualquier copia del video no se monetizará.

Para habilitar la monetización en el canal de YouTube, los creadores deben cumplir con los criterios mencionados anteriormente. Pero, con los cortos de YouTube, los creadores no necesitan cumplir con esos criterios de monetización.

Podés comenzar a ganar dinero con Shorts de YouTube inmediatamente después de crear un nuevo canal o cargar un video de Shorts en un canal existente.

Para obtener ganancias de Shorts, YouTube observará los videos que obtuvieron la mayor cantidad de vistas y tienen la mayor cantidad de interacciones en ellos. Además, el video debe ser original.

En YouTube hay casos famosos de niños que hacen revisiones de juegos.

TikToker vs YouTuber: ¿dónde se consiguen los mejores ingresos?

La gente está acostumbrada a crear y ver videos cortos en TikTok. Entonces, en términos de audiencia, algunas veces los creadores de TikTok verían una base de audiencia más grande.

Pero, como YouTube tiene opciones de ingresos más destacadas, podría ser efectivo atraer a los creadores de videos convencionales a YouTube Shorts.

Entonces, mirando hacia las opciones de ingresos disponibles, YouTube Shorts tiene oportunidades de ingresos bastante mejores que TikTok.