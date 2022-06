El gigante tecnológico chino Oppo analiza la posible producción de sus celulares en Tierra del Fuego

Oppo, la marca más famosa del gigante chino BBK Electronics y uno de los grandes jugadores del mercado global de teléfonos móviles, evalúa su desembarco en Argentina.

La provincia más austral de la Argentina recibirá en las próximas semana a ejecutivos de BBK, quienes visitarán diferentes instalaciones donde se armarían los celulares de la marca.

La visita de los enviados de la empresa china fue confirmada por fuentes del mercado a iProfesional, quienes mencionaron a Oppo como el foco de interés de la visita de los ejecutivos de BBK, aunque también recordaron que este grupo chino también es el fabricante de marcas poderosas del mayor mercado asiático, como OnePlus, Vivo o Realme.

Los teléfonos móviles de Oppo se destacan por su gran relación de precio y calidad.

Oppo, tras los pasos de Xiaomi

De confirmarse la llegada de Oppo a la Argentina, se trataría de un nuevo jugador chino en el negocio local de los teléfonos móviles, que este año sumó a Xiaomi con presencia física propia en el país.

Esta marca china, que ya tiene un local en el centro comercial porteño Abasto, llegó de la mano de Etercor, empresa radicada en Tierra del Fuego pero que aún no arma sus celulares en el país.

Oppo y el mercado argentino

Si al final desembarca en la Argentina, BBK y sus marcas deberán socavar el dominio de Samsung y Motorola, que concentran el 84% del mercado, según la consultora Carrier y Asociados.

Según esta empresa de investigaciones, luego de tres años consecutivos con ventas a la baja, en el 2021 el mercado de teléfonos celulares en la Argentina registró una fuerte recuperación que lo llevó a crecer un 60% respecto del 2020, año en que se llegó el punto más bajo desde la masificación de la telefonía celular.

Sin embargo, este volumen todavía está un 23% por debajo del 2015, cuando se alcanzó el récord, si se suman los mercados oficiales con los informales.

Hoy el recambio de equipos se estiró hasta los 30 meses. Además, la inflación atenta contra el consumo. Aunque la industria parece estar normalizada en su operación, para este año se puede esperar repetir, según Carrier, los niveles del 2021.

BBK Electronics, la dueña de Oppo

BBK Electronics Corporation, la propietaria de Oppo, es uno de los mayores fabricantes de móviles del mundo, que está desde hace años en el top cinco, y con más de 25 años de historia.

BBK nació en 1995 en la provincia china de Guangdong. Entre sus primeros productos se encontraba una consola de videojuegos por cartuchos, al estilo de la Nintendo.

Luego pasó a fabricar otros artículos como CD, reproductores de DVD, MP3 y televisores. Estos dispositivos apenas aportaban margen de beneficio a la compañía, que en el año 2000 estuvo al borde de la quiebra.

En 2007, ante el éxito del iPhone, BBK apuntó a la fabricación de móviles. El Oppo Find Me fue su primer teléfono. Ese mismo año lanzó los primeros modelos de Vivo. En 2014 salieron los primeros OnePlus. Realme fue la última marca en llegar.

Los equipos de Oppo cubren una amplia gama del mercado.

Expansión de Oppo

Oppo se consolidó en China y luego se abrió a nuevos mercados. Recién en 2019 llegó a Europa. OnePlus fue fundada en 2013 por dos exOppo, Pete Lau y Carl Pei. Su primer teléfono llegó en 2014, con un apuesta de impacto rápido: precio bajo combinado con prestaciones de alta gama y un sistema operativo personalizado.

En 2021, Oppo y OnePlus anunciaron su fusión parcial para aprovechar sus infraestructura y mejorar sus servicios. Vivo está en el podio de móviles de China. Realme, la marca más joven de BBK, sigue sus pasos de crecimiento rápido.

BBK tiene a tres de sus marcas entre las cinco más vendidas del mundo en el mercado de teléfonos móviles "inteligentes". De acuerdo con el último informe de la consultora Canalys, en el primer trimestre de 2022 Samsung tuvo el 24% de las ventas totales de "smartphones", seguido por Apple con el 18%.

El tercer lugar fue para Xiaomi, con el 13%; y luego vienen Oppo/One Plus (Canalys incluye en Oppo los envíos de One Plus) con el 10%, y Vivo, con el 8%.

BBK también es dueño de los celulares One Plus.

Crecimiento de Oppo en América latina

El probable desembarco de Oppo en la Argentina cobra sentido ante su crecimiento en el mercado de América latina, donde ya vende en Chile, Colombia, México, Perú, América central y el Caribe.

Según un informe de Canalys, en el primer trimestre de 2022 los envíos de celulares fueron menores en un 3% con respecto al primer trimestre del 2021, pero existe una previsión de crecimiento de un 4% en lo que será el 2022.

De acuerdo con Canalys, Samsung encabeza el mercado regional con un 43% de participación: unos 13,4 millones de celulares enviados.

Lenovo/Motorola envió 5,5 millones de móviles, con un 18% del mercado regional. La distancia frente al primer puesto es de 25%. En la Argentina, Motorola disputa el primer puesto con Samsung.

Xiaomi creció respecto al 2021, con el envío de 4,3 millones de unidades, con una cuota del 14% del mercado. Mientras que Apple envió 1,5 millones de iPhone, Oppo llegó a un millón de celulares enviados, (5% y3% respectivamente. Es la primera vez que la marca china ocupa este lugar en el mercado.

Oppo es una de las principales marcas del mercado chino de teléfonos móviles.

¿Cómo son los teléfonos móviles de Oppo y de BBK?

Mientras se aguarda la definición del probable desembarco de BBK y sus marcas en el mercado argentino, se puede observar una parte demostrativa del catálogo amplio de celulares de este gigante chino.

Oppo Find X3 Lite 5G

Este teléfono móvil tiene un chip Snapdragon 765G, pantalla AMOLED de 6,43" de 90 Hz, y carga rápida de 65W. Incluye 8GB de RAM y 128GB de almacenamiento, batería de 4300 mAh, cuádruple cámara 64MP + 8MP + 2MP + 2MP.

Realme GT 2 Pro

Es un móvil de gama alta, que incluye una cámara "ojo de pez" de 150 grados y una pantalla con resolución 2K. Incluye un chip Snapdragon 8 Gen 1, batería de 5000 mAh, carga SuperDart de 65 W, dual SIM, 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento.

Vivo V21

Es un móvil fino y ligero especializado en selfies. Tiene pantalla AMOLED, gran batería y una cámara frontal de 44 megapíxeles. Incluye 8 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento, selfie en Modo Supernoche con estabilización de imagen óptica, triple cámara de 64 MP, pantalla de 6,44'' y doble SIM.

OnePlus 10 Pro

Es un súper teléfono, con la potencia de un chip Snadpragon 8 Gen 1, y cámaras con la colaboración de Hasseslblad. Viene con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.