Jóvenes argentinos desarrollan una aplicación que da respuestas legales a problemas cotidianos

Tres jóvenes argentinos inventaron una aplicación que da respuestas legales a problemas cotidianos. Se trata de Facundo Rosa (24), Manuel Alfonso (24) y Francisco Kraefft (25), egresados de la Escuela ORT que crearon SimpLex: Derechos de Bolsillo, esta novedosa plataforma destinada a resolver situaciones sin tener que ser abogados.

Facundo Rosa estaba cursando el segundo cuatrimestre de la carrera de Abogacía en la Universidad de Buenos Aires (UBA) cuando se dio cuenta que en la mayoría de las situaciones donde nuestros derechos se ven vulnerados, hay un factor común, el desconocimiento de ellos. Y así fueron surgiendo preguntas como: Si me despiden, ¿cuánto deben pagarme? ¿Es verdad que no puedo usar el baño de un local sin ser cliente? ¿Realmente no puedo entrar comida propia al cine?

Sea una situación crucial como un despido injustificado, o un mal momento en el supermercado por una oferta que no se quiso respetar, todos los días los ciudadanos nos encontramos perdiendo la oportunidad de tener a la ley de nuestro lado porque acceder a ella resulta mucho más difícil de lo que debería: ni los abogados en formación que salen a la calle con el Código Civil y Comercial encima pueden encontrar con rapidez la respuesta a un problema cotidiano, y si no se es estudiante de derecho el vocabulario utilizado puede resultar inentendible.

Ante este problema nació SimpLex: Derechos de Bolsillo. Fue entonces que Facundo convocó a sus ex compañeros de secundario con el objetivo de desarrollar una herramienta que permitiera a cualquier ciudadano, con su celular a mano, poder defender sus derechos ante los diferentes escenarios de la vida, y apoyándose en la ley que así lo dicta. "No es lo mismo pararse frente a un jefe diciendo "creo que me está queriendo pagar menos del salario mínimo" a poder afirmar con confianza "según el artículo 1 de la resolución 6/2022, a partir del 1 de junio de 2022 el salario mínimo es de $....", cuenta Facundo, CEO y creador de SimpLex.

Una solución tecnológica para un problema social

¿Cómo funciona SimpLex?

"La asesoría legal por parte de abogados tiene que ser remunerada porque es un trabajo, y muchas veces nos llegan consultas por situaciones tan complicadas o específicas que sin duda requieren un abogado, pero hay muchísimas otras donde el mayor culpable de la violación de nuestros derechos es la ignorancia. A veces pareciera que las leyes las redactan complicadas a propósito para que las entiendan unos pocos. SimpLex tiene como meta democratizar el conocimiento de nuestros derechos", concluye Facundo.

SimpLex es una aplicación móvil disponible para iOS y Android, (ahora también disponible en su versión web para escritorio y mobile), diseñada para resolver problemas cotidianos con su respuesta legal y utilizando un lenguaje sencillo.

Al abrir la aplicación, uno puede buscar el problema que está teniendo buscando por palabras, o por lugar: indicando donde sucede la situación, y seleccionando qué clase de problema es, el usuario puede encontrar lo que dice la ley al respecto y como poder usarla a su favor. En el caso de que no encuentre lo que está buscando, el usuario puede enviarle a SimpLex su consulta para que sea respondida en menos de 24hs y, cuando corresponda, sea incorporada a la base de datos para que esté disponible para todos los demás usuarios.

"Cuando empezamos a cargar la base de datos, después de cubrir lo básico, nos dimos cuenta de que la parte más difícil no era buscar la respuesta legal, que ley era y redactarlo para que lo entienda cualquiera, sino que se nos ocurrieran las situaciones", recuerda Manuel Alfonso, encargado del contenido de SimpLex y a un cuatrimestre de recibirse de abogado en la UBA.

"Entonces apareció la idea de que los propios usuarios nos puedan enviar sus consultas, y darles una respuesta personalizada que al mismo tiempo haga crecer SimpLex. Me acuerdo que una de las primeras situaciones que solicitaron fue ‘¿me pueden despedir estando embarazada?’. Hoy me parece fundamental, pero en su momento no se nos habría ocurrido si nos limitábamos a pensar problemas en primera persona", afirma Facundo.

Novedosa plataforma destinada a resolver situaciones que requieran una solución legal, sin tener que ser abogados

El equipo detrás del proyecto

"SimpLex pasó de ser una idea a un proyecto el día que se lo conté a Manuel y le dije que quería que se ocupara del contenido. Sabía que le faltaba todavía para ser abogado, pero era el punto ideal, ya sabía lo suficiente como para poder entender una ley y simplificarla, pero todavía no había naturalizado el lenguaje legal como para que le pareciera normal explicar algo de forma exageradamente complicada", sigue relatando Facundo, y agrega, "Pero para hacerla real necesitábamos un buen desarrollador, así que fui con el mejor que conocía: Francisco, dos años más grande que nosotros, hasta nos había dado clases particulares de programación en su momento, pero sabía que ya estaba trabajando a full así que lo fui a buscar nada más para pedirle que me recomendara a alguien. Cuando me dijo que la idea le parecía tan buena que estaba dispuesto a hacerlo el mismo, supe que estábamos por el camino correcto"

El equipo de SimpLex se completó con la llegada de Agustín Posse, también ex estudiante de ORT pero egresado de la orientación de Diseño Industrial, quien llevó a cabo el diseño de la interfaz, la estética y el logo de la plataforma.

¿Dónde puedo usar SimpLex?

Te puede interesar Plan canje de Samsung se amplía a esta serie de los celulares Galaxy

SimpLex empezó a funcionar primeramente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde por la densidad poblacional, los problemas cotidianos que pretende resolver la app pueden ser encontrados en cada esquina. Actualmente, el equipo de trabajo se encuentra profundizando en el contenido con vigencia legal en la Provincia de Buenos Aires, y con la idea de una permanente expansión a lo largo y ancho de Argentina que lleve a la eventual integración de las demás provincias que componen a nuestro país.