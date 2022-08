Llega a la Argentina el principal auspiciante del Atlético Madrid para crecer en criptomonedas

Amber Group anunció su desembarco en la Argentina con WhaleFin, su plataforma de activos digitales insignia, con el propósito de fortalecer el camino de la compañía hacia la construcción de un ecosistema moderno de cripto finanzas.

Según informaron desde este grupo asiático a iProfesional, a través de una aplicación móvil o de navegadores web, WhaleFin ofrece herramientas de inversión basadas en criptofinanzas.

A partir de la experiencia de Amber Group en los mercados institucionales y minoristas de todo el mundo, WhaleFin es una plataforma que sirve como una puerta de entrada a las criptomonedas para los usuarios, ya sean expertos o principiantes.

La compañía fue noticia recientemente por la firma de un acuerdo millonario para convertirse en el sponsor principal del Atlético Madrid, el equipo español de fútbol dirigido por el argentino Diego Simeone.

WhaleFin admite ejecuciones algorítmicas personalizadas.

Criptodivisas por alternativas

Con la Argentina en su mayor crisis económica desde 2019 y las restricciones en el mercado cambiario, las criptodivisas son una alternativa para que los habitantes se protejan de la inflación. Según la plataforma Buenbit, el número de empresas que pagan los salarios en moneda digital en la Argentina aumentó un 340% en los últimos 12 meses.

"Es asombroso ver cómo la gente en la Argentina es extremadamente conocedora de la tecnología y la economía, y las aprovecha para protegerse personalmente contra la inflación", dijo Michael Wu, fundador y director general ejecutivo de Amber Group, en un comunicado difundido por esta empresa.

"Estos factores de comportamiento son evidentes en su temprana adopción de las criptomonedas. Nuestro equipo se siente muy animado por la curiosidad y la apertura de los argentinos a las cripto finanzas y sería un honor para nuestro equipo servir a las necesidades de inversión de la comunidad", destacó Wu.

La plataforma cuenta con dos versiones: Pro y Lite.

Diferenciales con la competencia

Con WhaleFin, Amber Group apunta a consolidar el mercado de criptomonedas en la Argentina y América latina. Su foco estará en ofrecer herramientas que garanticen la seguridad y transparencia de todos los procesos, a partir de la experiencia desarrollada por Amber Group al servicio de mercados institucionales y minoristas.

América latina "es una de las regiones con mayor adopción de criptomonedas. Estamos entusiasmados de aprovechar al máximo el potencial de la tecnología criptográfica en la región a medida que ampliamos nuestra presencia allí", dijo Wu.

"Esperamos construir la confianza del usuario en los cripto activos a través de la facilidad y la accesibilidad, marcando el comienzo de un nuevo capítulo para las finanzas digitales en América latina", afirmó el director ejecutivo de Amber Group.

La plataforma está diseñada para todo tipo de usuarios.

Expansión global

Amber Group, valorado en 3 mil millones de dólares después de la ronda Serie B+ de 200 millones de dólares liderada por Temasek, se expande con nuevas oficinas en todo el mundo, al igual que licencias regulatorias en América latina, luego de su éxito en Europa, Asia y América del Norte.

Este grupo con sede en Singapur también cuenta con el respaldo de inversores famosos, como Sequoia, Paradigm, Tiger Global, Dragonfly Capital, Pantera y Coinbase Ventures.

La plataforma aporta competitividad y elimina intermediarios en mercados donde hay grandes porcentajes de población sin acceso a productos financieros tradicionales. WhaleFin ofrece a los usuarios de América latina la oportunidad de desarrollar su cartera de activos digitales en un mercado descentralizado y más inclusivo.

"América latina tiene un gran potencial para la adopción de nuevas tecnologías y para la disrupción del panorama bancario tradicional actual. Nuestro objetivo es garantizar que WhaleFin permita a los usuarios acceder fácilmente a servicios criptográficos con los más altos estándares de seguridad y protección", dijo Whu.

Amber Group logró recientemente el cumplimiento de Service Organization Control (SOC), de controles de seguridad de grado institucional que rigen industrias muy reguladas.

"La seguridad y la privacidad están en el corazón de la confianza del usuario en los activos digitales, planeamos continuar generando confianza en estos activos entre los usuarios y los reguladores. Amber Group se convertirá en sinónimo del estándar de oro en seguridad y cumplimiento, en el espacio de los activos digitales y más allá", explicó Wu.

Oferta sostenible de inversiones

WhaleFin ofrece inversiones a largo plazo con herramientas personalizadas para invertir en función de los perfiles de riesgo, y asegura disponer de infraestructura de seguridad a nivel bancario para proteger los activos de riesgos potenciales.

La plataforma de Amber Group da acceso a productos de tipo bancario con criptomonedas, como préstamos y productos de renta fija, posibilidades que pueden atraer a usuarios de países como la Argentina, que se encuentran más expuestos a las turbulencias del mercado, y que buscan en el cripto mercado, un refugio ante la fluctuación en el precio de su moneda y efectos de la inflación.

Amber Group participa en varias iniciativas de conservación, como Whale and Dolphin Conservation y Happy Whale and Whales of Guerrero. A través de su asociación con Moss Earth, la compañía también compró 250.000 toneladas de carbono en tokens MCO2, casi suficiente para compensar el costo de más de 280.000 transacciones BTC.

"A medida que el ecosistema madura y se vuelve cada vez más sofisticado, es importante que ayudemos a facilitar un mercado global conectado e inclusivo y mantengamos el espíritu democrático de DeFi. Esto no solo impulsa de manera crítica la innovación para el avance de nuestra economía global, sino que también es el espíritu de oportunidad y la semilla para crear un mundo mejor para todos", agregó Wu.

Diferencias con otras plataformas

WhaleFin no es una plataforma tradicional de "trading", porque se trata de una herramienta todo en uno, en la cual es posible intercambiar bitcoin y tokens, y también hacer apalancamiento, mejorar el rendimiento de los activos en el portafolio del usuario y acceder a préstamos.

La universalidad y facilidad de uso fueron las principales características que Amber Group mantuvo en mente al crear WhaleFin. La plataforma está diseñada para todo tipo de usuarios, desde los más experimentados hasta los principiantes que recién inician en el mundo de las criptomonedas.

WhaleFin combina características de Amber Pro y de la aplicación Amber. De manera que, cuenta con servicios financieros de grado institucional pero con una interfaz amigable, sencilla y atractiva.

Una ventaja de WhaleFin es que cualquiera puede acceder a herramientas de trading de nivel institucional, pero con una interfaz simple y que se adapta bien a todo tipo de dispositivos, tanto móviles como de escritorio.

La plataforma cuenta con dos versiones, ambas diseñadas para cubrir las necesidades de un público en específico. La primera, que se conoce como la versión Pro, dispone de funciones de trading integrales para actividades de inversión diversificadas.

La segunda es Lite, que está pensada para principiantes que deseen comprar, intercambiar e invertir con bitcoin y otras criptomonedas de forma rápida y segura.

Una característica clave de WhaleFin es que permite generar ganancias a largo plazo. Los usuarios pueden maximizar sus rendimientos con los servicios de la plataforma, diseñados para monetizar su visión del mercado. Además, toda esta experiencia de inversión es personalizable.

WhaleFin admite ejecuciones algorítmicas personalizadas con órdenes Iceberg, Twap y Vwap automatizadas, con un impacto mínimo en el precio. El usuario recibirá un informe detallado de análisis de costos de transacciones, lo que le ayudará a tomar mejores decisiones al invertir.