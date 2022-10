¿Querés gastar menos luz cuando dormís?: seguí estos 7 consejos

Debido a que una buena noche de sueño es importante, es probable es que utilices tecnología a la hora de acostarte todas las noches. Con un uso constante, el uso de energía a la noche se acumula.

A continuación, siete consejos para aumentar la eficiencia energética y reducir los costos de energía de tecnología referida al sueño:

Buscá las etiquetas de consumo de energía en el producto

Cuando comprés dispositivos, las etiquetas de consumo de energía pueden ayudarte a comparar y elegir la tecnología de sueño con mayor eficiencia energética.

Las etiquetas te brindan un rango entre el consumo de energía más alto y bajo para que sea más fácil evaluar el costo y la eficiencia de la energía al comprar.

Considerá elegir dispositivos, enchufes e interruptores inteligentes

Uno de los beneficios de la iluminación y los dispositivos inteligentes es que pueden ayudarte a conservar energía.

Los hogares inteligentes y la tecnología conectada optimizan el funcionamiento de tus dispositivos para la eficiencia energética y te evitan tener que acordarte de apagarlos.

Los cambios de interruptores por otros inteligentes favorecen el ahorro de luz.

Mirá las características y especificaciones

Cada categoría de dispositivo ofrece una serie de opciones diferentes.

Considerá tus necesidades y evitá pagar por funciones que no necesitás, especialmente funciones que también pueden aumentar el consumo de energía.

Algunas características te ayudan a controlar el uso de energía, como la automatización inteligente y los mecanismos de apagado incorporados.

También observá las especificaciones, particularmente el uso de energía, para seleccionar las unidades que sean más eficientes.

Operá tus dispositivos para dormir de manera eficiente

La tecnología del sueño de bajo consumo no es tan eficiente si no la usás con cuidado. No operes dispositivos a máxima potencia a menos que lo necesités.

Apagálos cuando no estén en uso, como cuando te despertás por la mañana. Mantener los dispositivos limpios mejora aún más la eficiencia.

Los aumentos en las tarifas de luz obligan a tomar medidas para un uso eficiente de la energía.

Elegí luces LED para tus lámparas para dormir

El uso de la tecnología de diodos emisores de luz (LED) es una de las acciones de mayor eficiencia energética que podés tomar hoy.

Al comparar las bombillas LED con las antiguas, las luces LED duran más, son menos propensas a romperse y ofrecen una mejor calidad de luz, con filtros que reducen la luz azul.

Considerá conectarlos a enchufes inteligentes para atenuar y apagar automáticamente según tu horario.

Desconectá los dispositivos para dormir que no usás

Muchos dispositivos electrónicos son vampiros de energía, absorbiendo energía incluso cuando están apagados.

Los electrodomésticos inactivos y enchufados pueden aumentar tu consumo de energía. Desenchufá los dispositivos que no estés usando para maximizar tus ahorros.

Usá una "zapatilla" de enchufes para evitar costos de espera

Desenchufar los dispositivos uno por uno puede ser una tarea ardua. Considerá agrupar dispositivos, por ejemplo, tu televisor, DVD y sistema de juegos, en una "zapatilla" de enchufes. Con un solo clic, podés encenderlos y apagarlos según sea necesario, ahorrándote dinero y esfuerzo.

Las lámparas LED son más eficientes en el uso de la energía.

Los riesgos de la luz azul

Los dispositivos para dormir ofrecen la promesa de un descanso tranquilo, un alivio del zumbido de nuestro mundo de alta tecnología que puede dejarnos un poco agotados al final del día. La luz artificial altera los relojes biológicos de nuestro cuerpo.

La "luz azul" está en el extremo de onda corta/alta energía del espectro de luz visible: el tipo de luz emitida por bombillas de bajo consumo y pantallas de computadoras y teléfonos.

La luz en la longitud de onda azul es útil durante el día porque aumenta la energía y el estado de ánimo.

Sin embargo, por la noche, mirar la luz azul de un teléfono móvil o la pantalla de una computadora puede interrumpir el sueño. Ahí es donde interviene la tecnología del sueño de bajo consumo.

¿Qué es la tecnología del sueño o la hora de acostarse?

La tecnología del sueño y los dispositivos para dormir nos ayudan a conciliar el sueño, permanecer así y respaldar nuestra comodidad y salud durante este estado vital de la mente y el cuerpo.

A medida que la investigación descubre más misterios detrás de una buena noche de sueño, ha aparecido en el mercado una amplia variedad de dispositivos de tecnología del sueño:

Además de una duración adecuada, el sueño requiere un buen medio ambiente para que sea rendidor.

Máquina de ruido blanco

Las ondas de sonido de ruido blanco son igualmente intensas en diferentes frecuencias. Pensá en la estática, el zumbido de su automóvil en la autopista o el oleaje del océano distante. Varios estudios han demostrado que el ruido blanco puede cancelar los sonidos molestos mientras nos ayuda a conciliar el sueño más rápido y permanecer dormidos.

Humidificadores y ventiladores

El medio ambiente juega un papel muy importante en la salud del sueño. Es posible que no pienses en los humidificadores y los ventiladores como tecnología para dormir, pero estos dispositivos pueden tener un impacto profundo en el complejo proceso.

Los humidificadores previenen la garganta y la tos seca. Los ventiladores hacen circular aire fresco, manteniendo tu entorno oxigenado y a una temperatura uniforme.

El suave zumbido de estos dispositivos para dormir tiene el beneficio adicional de crear un ruido blanco que induce al sueño.

Mantas eléctricas

No dormimos bien cuando nuestros cuerpos están fríos. Los estudios han demostrado que incluso el estrés por frío leve aumenta la vigilia y afecta las etapas del sueño, disminuyendo el sueño de ondas lentas y REM (movimiento rápido de los ojos). Los estudios sobre el uso de mantas eléctricas muestran que este dispositivo para dormir puede aliviar el estrés por frío en ambientes de baja temperatura.

Dormir mal genera un estrés que afecta la existencia.

Luces nocturnas y lámparas digitales para dormir

Las luces nocturnas te ayudan a navegar por la habitación cuando te despertás en la oscuridad, pero los estudios muestran que tener las luces encendidas por la noche puede afectar la calidad del sueño.

Los nuevos dispositivos utilizan el espectro de luz rojo de onda larga para minimizar su efecto. Las lámparas digitales para dormir y los accesorios de iluminación de bajo consumo se pueden programar para que se atenúen de manera lenta por la noche para activar la respuesta del sueño y luego se ilumine en forma gradual por la mañana para despertarte.

Reguladores de intensidad y controles de luz

Los hogares inteligentes ajustan automáticamente los interruptores de atenuación y los controles de luz para cambiar la longitud de onda y la intensidad de la luz a lo largo del día.

Son un ejemplo de tecnología de eficiencia energética para ayudarte a dormir al reducir la luz azul por la noche y atenuarla gradualmente de acuerdo con un horario que establezca, preparando su cuerpo para una buena noche de sueño.

Persianas de oscurecimiento automatizado

Estos dispositivos para dormir hacen más que bloquear las luces de la calle que brillan en tus ojos toda la noche.

Ayudan a tu cuerpo con un ciclo de sueño natural, cerrándose de acuerdo con tu horario y permitiendo que la luz del sol entre gradualmente cuando llega la mañana para despertarte con suavidad.

Hay estudios que muestran que tener las luces encendidas por la noche puede afectar la calidad del sueño.

Los costos ocultos de la tecnología del sueño

Los dispositivos para dormir mencionados arriba usan electricidad. Por todos sus beneficios, tienen costos.

Más allá de esos costos, es importante considerar que esta tecnología del sueño ahorra energía y desarrolla buenos hábitos en el uso de dispositivos para dormir por la noche.

El mayor error que comete la gente es no apagarlos por la mañana. Hacer funcionar la manta eléctrica y dejar la máquina de ruido blanco encendida todo el día desperdicia energía y reduce su vida útil.

Muchos dispositivos continúan consumiendo energía incluso cuando están apagados, por lo que desenchufarlos por la mañana es un buen hábito para adquirir.

Los dispositivos para dormir de bajo consumo pueden mejorar tu sueño y tu calidad de vida. Con una selección cuidadosa, un uso eficiente durante las horas nocturnas de bajo costo y asegurándote de que no funcionen todo el día, asegurarás de que tus dispositivos para dormir también te brinden tranquilidad. Eso es ahorro de energía inteligente en el hogar que realmente paga.