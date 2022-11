Esta startup quiere transformar la gestión de consorcios de más de un millón de hogares

Octopus PropTech es una plataforma que brinda herramientas digitales a la administración de consorcios de edificios, countries o barrios, que proyecta crecer en los próximos años hasta alcanzar a más de 1 millón de hogares.

Su propósito es dar acceso a la comunidad de vecinos mediante la digitalización y modernización de los procesos implicados entre la administración y el propietario y/o inquilino.

Nicolás Baccigalupo, director general ejecutivo de esta compañía, explica en la siguiente entrevista de iProfesional los planes de crecimiento de la "startup":

- ¿Qué es Octopus PropTech?

-Octopus Proptech es una plataforma digital que permite resolver todas las cuestiones que tengan que ver con tu consorcio, country o barrio desde un único lugar. Desde la manera de administrar, de comunicarse, de gestionar los reclamos, e incluso hasta los pagos, de forma centralizada.

- ¿Quiénes son sus fundadores?

-El fundador soy yo. Para contar un poco sobre mí, creo que desde que nací tengo un ADN emprendedor. En mi familia hay varios ejemplos: mi tía tiene una fundación para la integración de chicos discapacitados a través del deporte y a mi papá lo podría definir como un emprendedor serial durante toda su vida.

Después sumé la experiencia de haber trabajado en Mercado Libre, en donde me apasioné sobre cómo agregar valor y generar un impacto positivo en la sociedad a través de la tecnología. Esa combinación de factores fue un complemento espectacular para hacer Octopus PropTech.

La gestión de un consorcio muchas veces se realiza a través de una planilla de cálculo.

- ¿Qué herramientas digitales ofrecen?

-Nosotros estamos construyendo un ecosistema digital con distintas capas. La primera de las capas que desarrollamos fue un software, un ERP para que el administrador pueda resolver todas las finanzas y la contabilidad de la comunidad, del consorcio, country o barrio.

La segunda capa tiene que ver con una aplicación digital, una plataforma digital para vecinos. Y a medida que vamos creciendo vamos sumando capas que profundizan este ecosistema.

¿Y por qué hablamos de ecosistema? Porque estamos desarrollando el Mercado Libre, el Despegar de las comunidades de vecinos. Así como Despegar resuelve todas las cuestiones relacionadas al turismo desde una misma plataforma y Mercado Libre ha construido un ecosistema para democratizar el comercio electrónico y los servicios financieros desde el mismo lugar, Octopus viene a resolver todas las cuestiones relacionadas a la vida en una comunidad de vecinos, un edificio o un barrio.

- ¿Cuáles son los datos y gestiones que un propietario o inquilino puede hacer a través de Octopus?

-Un vecino que usa Octopus puede resolver todas las cuestiones de su comunidad. Reservar un "amenity", la parrilla, el SUM, gestionar y dar seguimiento a sus reclamos, ver su cuenta corriente, poder ver los números de la comunidad, quién pagó, quién no pagó, en qué se está gastando el dinero, votaciones de presupuestos, contratar proveedores, e incluso pagar las expensas desde esa plataforma.

Esta aplicación está pensada y diseñada para resolver todas las cuestiones de un consorcio, barrio o country en forma ágil y eficiente.

- ¿A quiénes está dirigido?

-Está dirigido a todos los incumbentes en este sector. Desde las administraciones que precisan herramientas para resolver la contabilidad y las finanzas, pasando por los vecinos que requieren soluciones para hacer pagos y resolver cuestiones de la vida cotidiana de una comunidad, hasta los prestadores de servicios para que puedan quedar registrados en nuestra plataforma, ofrecer presupuestos y ser contratados y por supuesto también los encargados de edificios.

- ¿Cómo es el modelo de negocio de Octopus?

-El modelo de negocios es súper simple. Es un modelo de suscripción mensual. El modo de facturación y cobranza es de un mínimo "fee" por cada unidad que se procesa a través de la plataforma de Octopus.

Se cobra por cada departamento (o casa en el caso de un barrio) una vez por mes, como si fuera la suscripción a Netflix o Spotify. La diferencia es que pagas por vivienda, no por cada usuario. Este gasto es poco significativo ya que en la expensa representa un gasto menor a 0,5% de los gastos generales de la comunidad.

- ¿Cómo nació Octopus?

-Uniendo los puntos hacia atrás podríamos decir que es algo que se viene gestando desde que nací, desde que estoy en la cuna. Mientras estaba estudiando administración de empresas en la universidad empecé a trabajar en un emprendimiento familiar en el que parte de los clientes eran administraciones de consorcios.

En ese entonces ya tuve la oportunidad de vincularme con los administradores, conocer cuáles eran sus problemáticas, conocer su perfil, entenderlos, aprender muchos sobre ellos y el rubro en general, cuáles eran sus puntos de dolor.

Cuando terminé la carrera entré a trabajar en Mercado Libre, la empresa número 1 de tecnología de la región, donde aprendí a tener una mirada de producto, una visión tecnológica para resolver los problemas aplicando tecnología y, sobre todo, como poder resolver todos esos puntos de dolor desde una misma plataforma.

El momento de epifanía fue en un almuerzo en el que estábamos hablando de las problemáticas de los consorcios, de cuáles eran las frustraciones y puntos de dolor de vivir en un consorcio y casi que me encontré aplicando todo lo que yo había aprendido en Mercado Libre como puente de solución.

Nicolás Baccigalupo, director general ejecutivo de Octopus PorpTech.

Entonces, hablando de la problemática puntual del pago de expensas yo traía el ejemplo. Tiene que existir un Mercado Pago para abonar expensas de forma fácil y con trazabilidad, en forma intuitiva y si tener que mandar el comprobante adjunto en un mail o por un WhatsApp.

Al pasar al tema de la contratación de proveedores mi reflexión era que tenía que existir un marketplace en el que se pueda saber la reputación de cada uno de los proveedores, que tengan un historial, que se puedan contratar online.

Y esa visión mezclada con mi experiencia previa, de conocer muy de cerca las administraciones me daba claridad y conocimiento de que, a pesar del avance de la tecnología y el surgimiento de soluciones de tecnología en la mayoría de los rubros, s.

Claramente vi una inmensa oportunidad de poder generar herramientas digitales innovadoras para aportar valor y ayudar a comunicar mejor, aportar transparencia y eficiencia en el manejo y la gestión de una comunidad de vecinos. Básicamente, a ser mejores como administraciones.

- ¿Cuál es el mercado al que aspiran llegar?

-Nosotros tenemos una mirada completamente regional si me preguntás acerca de los mercados. En el resto de los países de América latina, e inclusive en España, encontramos que muchos se encuentran con las mismas dificultades.

Nosotros justamente venimos a resolver esos problemas en toda la región. Empezamos por la Argentina, tenemos operaciones en Uruguay y estamos buscando expandir nuestras operaciones a México.

Lo que queremos es resolver este problema de raíz. En muchos rubros, el avance de la tecnología genera cambios de formato, de medios, de forma de vivir. Por ejemplo, el VHS para ver películas o mismo los casetes para escuchar música, son percibidos como algo del pasado, como algo que es parte de la historia.

Nosotros creemos que, en el mundo de los consorcios, barrios y countries, debemos generar este cambio con el impulso tecnológico. Que somos responsables y agentes de cambio para que esta evolución suceda.

Que quede como algo anecdótico la práctica actual en la que las expensas se pagan en efectivo en la oficina de la administración, o a través de un banco teniendo que mandar por mail un comprobante, pagando con los centavos justos para que la administración pueda identificar mi pago.

Que el hecho de resolver un reclamo siempre a través de un llamado telefónico y ajustado a un horario sea algo del pasado. No puede ser que alguien que quiera reservar el SUM o la parrilla deba hacerlo hablando con el encargado y que sea anotado en lápiz y papel en una planilla, sin transparencia, sin reglas igualitarias. Esta es la realidad que queremos cambiar.

- ¿Cómo difunden Octopus en su mercado?

-La estrategia para difundir Octopus en el mercado tiene que ver, sobre todo, con hacer marketing de valor agregado. Trabajamos en construir una comunidad que se fue armando en forma orgánica que se nutre de los contenidos que creamos y que esos mismos contenidos agreguen valor real a nuestros usuarios.

Mucho de lo que hacemos responde a la iniciativa de capacitar a los clientes, darles información, educación, contenido que los ayude a ser cada vez mejores profesionales.

Todas las semanas armamos workshops, coordinamos talleres, organizamos webinars con especialistas en distintos temas, generamos espacios de networking, entre otras iniciativas.

Esta estrategia fue diseñada desde nuestros comienzos, siempre pensando en subir la vara y ayudar a desarrollar mejores administradores para que puedan gestionar más y mejores comunidades.

Esto lo hacemos desde un punto de vista de producto, siempre trabajando en mejora continua y aportando nuevas herramientas y tecnología que mejoren la gestión, pero también lo acompañamos, desde el principio, con esta visión de ser referentes de formación, de mentoreo, de educación.

Nuestro compromiso es que las gestiones de un consorcio, barrio o country se resuelvan en forma eficiente para todos los actores involucrados. Porque la realidad es que nadie la pasa bien en una interacción ineficiente por ejemplo de un reclamo por una rotura de un caño. Ni el administrador, que constantemente está en el ojo de la tormenta, ni el vecino, que sufre con la ineficiencia en el proceso.

Por eso, este enfoque de generación de contenido, de dar talleres, desinteresadamente, sin discriminar si quienes se nutrían de este contenido eran clientes o no, con el foco de verdaderamente generar mejores administradores, hizo que esa comunidad creciera a paso sostenido y firme y genere que hoy en día no exista administrador que no nos conozca en el mercado. Las administraciones saben que genuinamente buscamos aportar valor y dar herramientas concretas para hacer mejores las gestiones de cada comunidad.

- ¿Cuántos clientes tiene Octopus?

-Hoy en día tenemos más de 100.000 usuarios que reciben el resumen de gastos y ven las finanzas a través de la plataforma de Octopus. Representan más de 3.500 comunidades, entre consorcios y barrios, y más de 360 administraciones que forman parte de nuestra comunidad.

- ¿A cuántos clientes aspiran llegar a fin de este año?

-Al ritmo que venimos buscamos llegar a 130.000 usuarios para fin de año.

- ¿Qué requisitos debe tener la administración de un edificio o barrio para aplicar Octopus?

-No hace falta ningún requisito para trabajar con Octopus, ni desde el lado de la administración ni desde la comunidad de vecinos. Es una herramienta con reglas claras, iguales para todos y lo que buscamos es que cada vez más administraciones y vecinos se puedan sumar para generar un ecosistema en el que todos se sientan más cómodos y en el que los problemas se resuelvan de una forma más eficiente.

- ¿Cómo es el plan de expansión regional de Octopus?

-Estamos terminando de consolidar el producto para desembarcar en México, con muchísimas interacciones con administraciones y usuarios de allá y trabajando activamente en la adaptación de la plataforma Octopus para ese mercado.

Una vez consolidado el producto, estimamos que durante el primer semestre de 2023 vamos a abrir oficinas allá para desarrollar la estrategia de lanzamiento y expansión tomando como bench lo que ya hicimos en argentina.

El enfoque será el mismo, generar una comunidad, dar talleres, webinars, workshops, desarrollar contenidos que busquen activamente educar y profesionalizar el rubro, construyendo relaciones reales, duraderas y genuinas con la comunidad de administraciones.

Siempre nuestra búsqueda será aportar valor, para las administraciones, las comunidades de vecinos y todos tengan una mejor experiencia. Para las administraciones, con mejores herramientas que les permitan hacer mejor su labor, con más asesoramiento y capacitación constante.

Y para los vecinos, darles una herramienta que les permita tener transparencia, bajar costos, resolver las cuestiones de la vida en comunidad en forma ágil y eficiente.