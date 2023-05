¿Cómo ubicar un celular con Gmail?: los mejores tips para darle seguimiento al dispositivo

Hay muchas maneras de ubicar un celular con Google, entre ellas con el uso de Gmail, el servicio de correo electrónico del gigante tecnológico californiano.

Los celulares Android vienen con utilidades de seguimiento, entre ellos algunos vinculados con Gmail, para ubicar un celular están activos siempre que los servicios de ubicación GPS en el teléfono móvil estén habilitados y el propietario haya otorgado permiso a una aplicación para acceder a esta información.

Todos hemos experimentado el pánico existencial de perder nuestro celular, aunque sea por un momento. La sensación de temor va mucho más allá de perder la billetera o las llaves de la casa, ya que, además del valor monetario de tu celular, también reúne información crítica, como la que se encuentra en Gmail, y privada sobre vos y tu familia en un solo lugar.

La idea de que un extraño acceda a esta información personal que se encuentra en el celular, por ejemplo, en tu cuenta de Gmail, es escalofriante. Existen algunas formas, entre ellas algunas que recurren a Gmail, para que estos servicios de seguimiento se pueden usar para ubicar tu celular.

¿Cómo ubicar un celular con el número de teléfono?

Muchas personas sueñan con la posibilidad de ubicar su celular por número. Desafortunadamente, no existe ninguna aplicación que te pueda ubicar un celular basándose únicamente en un número de teléfono móvil.

Cualquier aplicación en Google Play Store que afirme hacer eso es una estafa. La única forma de ubicar un celular es instalando un software en ese teléfono móvil y usándolo.

El hurto de celulares crece en la Argentina.

¿Cómo hacer para encontrar la ubicación de un celular?

Ubicar tu celular Android no podría ser más fácil. Siempre que tengas habilitados los servicios de ubicación en tu dispositivo Android, podés usar la página Buscar mi dispositivo de Google como un rastreador de teléfono móvil de Google para ubicar tu celular.

Una vez que lo hagas, verás un punto exacto de la ubicación GPS de tu celular identificado por un pequeño ícono verde en Google Maps. A la izquierda del mapa, verás tres servicios que podés usar si tu celular no está actualmente en tu poder:

Reproducir sonido : tu celular hará sonar la alarma durante cinco minutos, incluso si el volumen está configurado en silencio. Si el celular está cerca de vos, deberías escucharlo.

: tu celular hará sonar la alarma durante cinco minutos, incluso si el volumen está configurado en silencio. Si el celular está cerca de vos, deberías escucharlo. Dispositivo seguro : si sabés que tu celular está perdido, podés asegurarte de que esté bloqueado para que nadie pueda acceder a él. Esta opción aún garantiza que puedas ubicar tu celular y, aún mejor, podés mostrar un número de teléfono al que alguien puede llamarte si se encuentra con tu dispositivo.

: si sabés que tu celular está perdido, podés asegurarte de que esté bloqueado para que nadie pueda acceder a él. Esta opción aún garantiza que puedas ubicar tu celular y, aún mejor, podés mostrar un número de teléfono al que alguien puede llamarte si se encuentra con tu dispositivo. Borrar dispositivo: si has perdido toda esperanza de ubicación de tu celular, podés borrar de forma remota todo lo que haya en tu celular, entre ellos tu cuenta de Gmail, de forma permanente.

Es una buena idea asegurarse de haber habilitado los servicios de ubicación en tu celular y de haberle dado permiso a Google para ubicar tu teléfono móvil. Para hacerlo, dirigíte a Configuración > Google. Pulsá Buscar mi dispositivo y activálo para habilitar el seguimiento que permita ubicar tu celular.

Sin embargo, Find My Device está activado en general siempre que agregues una cuenta de Google, como tu cuenta de Gmail, a tu celular. Además, para que Find My Device funcione para ubicar tu celular, tu equipo debe estar encendido, conectado a Internet, tener Find My Device habilitado y estar visible en Google Play.

De esta manera, si alguna vez perdés tu celular, donde se encuentra tu cuenta de Gmail, podés utilizar rápidamente una de estas funciones para proteger tu información y ubicar tu celular.

Ante el hurto o robo de tu celular, debés tomar medidas preventivas.

Compartí tu ubicación en Google Maps

Otra forma en la que podés permitir que tu familia o amigos te ayuden a ubicar tu celular es compartiendo su ubicación a través de Google Maps, una de las mejores funciones de Maps.

Abrí Google Maps a partir de tu cuenta en Gmail y tocá tu propio icono en la barra de búsqueda, verás una opción para compartir ubicación en la lista y así ubicar tu celular.

en la barra de búsqueda, verás una opción para compartir ubicación en la lista y así ubicar tu celular. Presioná el botón azul Compartir ubicación para compartir tu ubicación de celular junto con la cantidad de batería que queda en tu teléfono con cualquier persona en tu lista de contactos, o con otra aplicación o dispositivo cercano.

Es una buena idea asegurarse de haber habilitado los servicios que permiten ubicar tu celular y de haberle dado permiso a Google para rastrear la ubicación de tu teléfono móvil.

Podés optar por hacerlo durante un período de tiempo específico, como una hora, o indefinidamente hasta que desactivés la función vos mismo para ubicar tu celular.

Esta es una manera para que una persona brinde tranquilidad a tu familia cuando está fuera por cualquier motivo. También es una excelente opción para que los padres puedan ubicar un celular de sus hijos en el mundo.

La función para compartir la ubicación de Google Maps te permite usar tu celular Android como un dispositivo de rastreo GPS. Ya sea que uses Google o cualquier otro servicio de búsqueda de teléfonos, ubicar tu celular es más fácil que nunca.

Existen diferentes alternativas para ubicar un celular.

Ubicar mi celular Samsung Galaxy

¿Tenés un celular Samsung? Hay dos servicios diferentes que debés verificar. Si has iniciado sesión en tu cuenta Samsung en un celular Galaxy, deberías estar listo para comenzar. Sin embargo, es una buena idea volver a verificar.

Samsung ofrece un servicio Find My Mobile para ayudar a los propietarios de teléfonos Galaxy a ubicar tu celular perdido. El servicio es independiente de Find My Device de Google.

También debés configurarlo. No solo te brinda un servicio de respaldo que podés usar para ubicar un teléfono perdido, sino que también te brinda herramientas que Find My Device no tiene.

Con el servicio de Samsung, podés, por ejemplo, forzar copias de seguridad remotas o ver si alguien ha cambiado tu tarjeta SIM. Deberás usar tu cuenta Samsung para configurar Find My Mobile.

Preparáte antes de un robo o pérdida de tu celular

Con Android 5.0 Lollipop, Google introdujo Factory Reset Protection (FRP). Está diseñado para evitar que los ladrones usen o vendan un celular robado.

Si se restablece de fábrica un celular con FRP habilitado y alguien intenta configurarlo como un teléfono nuevo, se le pedirá que ingrese el nombre de usuario y la contraseña de la última cuenta de Google, por ejemplo, la de tu Gmail, registrada en el dispositivo. Si no pueden, entonces el teléfono permanece bloqueado con tus datos protegidos.

El celular es el dispositivo tecnológico más popular del orbe.

Android también funciona con varias aplicaciones de terceros diseñadas para ubicar tu celular. Por ejemplo, Prey Anti Theft presenta acceso y control remotos, lo que le permite recopilar más información para ubicar tu celular.

Brinda un control más granular sobre cómo vos o la policía pueden rastrear tu dispositivo: coordenadas GPS, dirección MAC, fotos de la cámara para ayudar a atrapar al ladrón y otras notificaciones más detalladas que Find My Device no ofrece.

¿Cómo rastrear un celular desde otro celular por GPS?

Los usuarios de Android pueden utilizar Find My Device para ubicar un celular por GPS. Debido a que es un servicio de Google, se vincula con tu cuenta de Google, por ejemplo, la de tu Gmail, y puede encontrar un teléfono con cualquier dispositivo asociado a él.