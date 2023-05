Steve Wozniak, cofundador de Apple, señala cuál es la IA que puede matar al ser humano

Steve Wozniak es uno de los grandes gurús tecnológicos de las últimas décadas. Como tantos otros empresarios y humanistas, el cofundador de Apple firmó recientemente una carta abierta en la que se abogaba por una paralización en el desarrollo de nueva inteligencia artificial para intentar poner solución a sus amenazas potenciales.

El cofundador de Apple advirtió sobre los problemas que arrastran los coches facturado por la empresa de Musk. El dueño de Tesla lo convenció hace años de comprar un coche Model S con la promesa de que, para 2016, funcionaría de forma autónoma en todo Estados Unidos. Algo que, por el momento, como tantas otras predicciones del empresario, no se terminaron de cumplir.

"Me di cuenta de que nunca llegaría a todo el país y él me dijo: 'Aquí tenemos uno nuevo con ocho cámaras, llegará a todo el país a finales de 2017. Me creí esas cosas y ni siquiera se acercan a la realidad", puntualizó Wozniak.

Los Tesla cuentan con una tecnología llamada Autopilot que permite que el coche de turno pueda acelerar, mantenerse en el carril o frenar de forma autónoma, aunque es imprescindible que haya un conductor en todo momento al volante.

Un informe de la agencia de seguridad vial de Estados Unidos (NHTSA) publicado el pasado verano apuntaba que el 70% de los accidentes registrados, entre junio de 2021 y julio de 2022, por coches que cuentan con una tecnología de este tipo eran Tesla. Muy por delante de otras compañías como Honda o Subaru. Problemas en los frenos de los automóviles de la compañía también habrían estado relacionados con varios accidentes mortales. señala ABC.es