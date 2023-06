WhatsApp Plus: cómo descargar el apk

WhatsApp Plus es una de las aplicaciones más utilizadas a nivel mundial. Podés instalarla sin ningún costo la versión más reciente de WhatsApp Plus y evitar las publicidades y anuncios en la aplicación.

WhatsApp, así a secas, sin adjetivos, es una de las aplicaciones de mensajería instantánea que más se utiliza a nivel mundial. A diario, millones de personas usan esta aplicación propiedad del gigante tecnológico californiano Meta.

Sin embargo, hay una alternativa no oficial a WhatsApp que también tiene un gran número de seguidores y se ha ganado la preferencia de los usuarios: WhatsApp Plus.

Se trata de una opción que cuenta con riesgos si querés descargarla e instalarla, pero que también te da una serie de funcionalidades que no vas a encontrarlas en la versión oficial.

¿Cómo se descarga WhatsApp Plus original?

Si querés instalar la última versión de WhatsApp Plus tenés que hacer una copia a tu cuenta y luego eliminar la aplicación original, la de Meta, de tu teléfono móvil "inteligente".

Después ya podés proceder a descargar la APK de WhatsApp Plus 2023 y activar el modo de fuentes desconocidas, con la finalidad de que tu celular pueda agregar cualquier aplicación que no pertenezca a la Play Store.

WhatsApp Plus ofrece una experiencia más enriquecida que la versión original de Meta.

¿Cómo saber cuál es el WhatsApp Plus original?

WhatsApp Plus no está en Play Store debido a que no es una aplicación original. Para instalarla deberás descargar la APK. Primero, descargá el nuevo APK en este enlace.

Luego, instalá la APK y activá la opción de instalación a fuentes desconocidas en Android. Debés tener en cuenta que cuando descargás una aplicación ajena a Google Play Store debés activar las fuentes desconocidas.

Por ello, debés seguir esta ruta para activarlo: Ajustes – Seguridad – Fuentes desconocidas – Aceptar. Finalmente, ejecutá el archivo .apk para que todo esté listo y puedas usar la aplicación.

¿Qué es lo que hace WhatsApp Plus?

Los usuarios resaltan que WhatsApp Plus no tiene publicidad, algo que puede resultar molesto. También se pueden hacer cambios a la última hora de conexión, bloquear mensajes y llamadas de números en particular y un apartado donde podés cambiar de avatar mediante plataformas como Bitmoji o el color distinto de interfaz.

Otro de los beneficios es que podés eliminar el área que indica cuando estás "escribiendo" o "grabando audio" previo a que envíes el mensaje. Esto hará que tu privacidad vaya más al límite. Con ello, nadie podrá saber cuánto estás a punto de mandar algo a alguno de tus contactos.

Al ser una aplicación no oficial, usa servidores distintos a la original y podés ser víctimas de hackeos. Si WhatsApp detecta el uso de esta aplicación puede suspender y hasta cerrar tu cuenta. Así que debés tomar tus precauciones antes de poder instalarlo.

El uso de WhatsApp Plus es penado por Meta.

"Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta se encuentra ‘suspendida temporalmente’, significa que probablemente estás usando una versión de WhatsApp no autorizada en lugar de la aplicación oficial de WhatsApp. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empezás a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente", advierte la compañía de Meta.

¿Por qué no se puede instalar WhatsApp Plus?

Si te aparece en el celular un cartel que advierte que no podés instalar es porque no activaste la opción de instalación a fuentes desconocidas en Android. Debés tener en cuenta que cuando descargás una aplicación ajena a Google Play Store debés activar las fuentes desconocidas.

¿Cómo abrir dos cuentas de Whatsapp Plus original en tu mismo celular?

En primer lugar, el usuario deberá comprobar que WhatsApp Plus original esté instalado en el dispositivo. Luego tendrá que descargar también desde la tienda de aplicaciones Parallel Space, la cual se encargará de permitir las dos cuentas en el mismo dispositivo.

Parallel Space brinda la opción de clonar aplicaciones, por lo que se deberá elegir a WhatsApp Plus original La segunda aplicación donde se alojará la segunda cuenta estará disponible en Parallel Space para ser usada.

Funciones especiales en WhatsApp Plus

Una de las ventajas de WhatsApp Plus original es que podés enviar archivos mucho más grandes que en la versión original, de hasta 50MB mientras que en la versión normal solo permite hasta 16MB.

En la versión oficial podés activar o desactivar las confirmaciones de lectura, pero con la versión Plus podés seleccionar los contactos que pueden ver o no tus confirmaciones.

El uso de WhatsApp Plus tiene sus riesgos porque no es una aplicación validada en la App Store de Google.

Tenés más emojis

Otra gran ventaja de WhatsApp Plus original es la amplia variedad de emojis que tiene, muchísimos más que la aplicación oficial. El detalle está en que solo los usuarios que tienen esta versión pueden verlos.

Notificación cuando un contacto está en línea

Es una función útil de WhatsApp Plus porque te mantiene al tanto de cuando tus contactos se han conectado a la aplicación de mensajería instantánea. Esta función de WhatsApp Plus original no se encuentra en la versión oficial de WhatsApp.

Modificar toda la interfaz

Otro fuerte que tiene esta versión alternativa de WhatsApp Plus original es tu capacidad de personalizar toda la interfaz. Podés cambiar todo el diseño de la plataforma, incluso desde los colores hasta las tipografías.

Cómo cambiarte de WhatsApp Plus original a la aplicación oficial

Desde la empresa indicaron que es posible que se deba guardar una copia de seguridad de tu historial de chats antes de transferir tu cuenta. El nombre de la aplicación no autorizada define si es o no necesario que transfieras tu historial de chats.

Ubicá el nombre de la aplicación en Más opciones > Ajustes > Ayuda > Info. de la aplicación. Seguí las instrucciones a continuación según el nombre de la aplicación: WhatsApp Plus original o GB WhatsApp.

Si estás utilizando cualquier otra aplicación que no sea WhatsApp Plus original o GB WhatsApp, te recomendamos guardar tu historial de chats antes de descargar la versión oficial de WhatsApp.

Hay maneras de regresar al uso de la versión original de WhatsApp.

Qué hacer si WhatsApp te suspende la cuenta por usar la versión Plus

No es un secreto que a WhatsApp no le agrada el uso de aplicaciones alternativas para acceder a su servicio. Las aplicaciones WhatsApp Plus y GB WhatsApp están entre las alternativas más conocidas para acceder al servicio de mensajería, pero están hechas por terceros y violan las condiciones de servicio. Según WhatsApp, no se puede validar las prácticas de seguridad de estas.

La suspensión de cuentas puede ser inmediata y sin previo aviso. Si tu cuenta está suspendida, recibirás el siguiente mensaje cuando intentes acceder: "Tu número de teléfono está suspendido en WhatsApp. Contacta con soporte para recibir ayuda".

Deberías acceder con la versión oficial cuando acabe tu tiempo de suspensión para evitar un bloqueo permanente. En caso de que consideres que tu cuenta fue suspendida por error, podés contactarte con el soporte del servicio.