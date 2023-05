Ahorro de luz: 8 consejos para disminuir el precio de la factura de electricidad de tu casa

Con la inflación que afecta al bolsillo y los aumentos en las tarifas del suministro de energía eléctrica, la eficiencia energética del hogar es más importante que nunca.

La reducción del consumo de energía y las facturas, junto con los gases de efecto invernadero que a menudo acompañan al uso de energía, no tiene por qué ser una tarea complicada.

Te compartimos ocho consejos simples de eficiencia energética en el hogar para que comiences a ahorrar luz y, por consiguiente, dinero en tu factura.

¿Cómo ahorrar luz en la casa?: ajustá el termostato

Cada grado centígrado que subas el termostato en verano o lo bajes en invierno te ahorrará entre un dos y un tres por ciento en tu factura de energía.

No es una fortuna, pero ¿por qué no usar el dinero que ahorras para una salida familiar en lugar de ponerlo en la cuenta bancaria de tu proveedor de energía? Recordá, en particular, ajustar el termostato cuando te vayas a la cama a dormir hasta el día siguiente o cuando la casa esté vacía.

Poné a punto la calefacción y el aire acondicionado

Una inspección y limpieza profesional anual de tu aire acondicionado y sistema de calefacción ayuda a garantizar que funcionen con la máxima eficiencia, manteniendo tu hogar cómodo y tus facturas de energía bajo control.

Un ajuste de la temperatura del aire acondicionado permite ahorro de energía.

No te olvide de mantener los filtros y el gas de tu aire acondicionado y los componentes de calefacción con regularidad, las cuales son tareas que los propietarios de viviendas a menudo pueden hacer por sí mismos consultando los manuales de operación.

Aprovechá al máximo el horno de la cocina

Revisá el sello de la puerta de tu horno para asegurarte de que el costoso calor generado por gas o energía eléctrica no se escape. Excepto al hornear, no hay necesidad de esperar hasta que el horno alcance la temperatura de funcionamiento para poner comida en él.

La comida se calentará como lo hace el horno y, en la mayoría de los casos, reducirás el tiempo de cocción. Recordá apagar el horno unos minutos antes de que la cocción termine por completo; el calor restante dentro del horno terminará el trabajo por vos.

Lavado inteligente

Para una mayor eficiencia energética en el hogar, lavá la ropa con agua fría siempre que sea posible. Si eso no funciona, lavá con agua tibia y enjuagá con agua fría. Así usarás solo la mitad de la energía en comparación con el lavado y el enjuague con agua caliente.

El mantenimiento de tus lavarropa y lavavajillas puede prolongar su vida útil y mejorar su rendimiento, ahorrándote dinero en el proceso.

Consejos para el secarropa

Limpiar el filtro de pelusas cada vez que usás este electrodoméstico no solo reduce el riesgo de incendio del secarropa, sino que maximiza la eficiencia al mejorar el flujo de aire. Colocá todos tus artículos delgados y de secado rápido en la misma carga para que puedas reducir el tiempo de secado.

Los lavarropas modernos tienen sistemas de eficiencia energética.

Mejor aún, ¿por qué no usar un tendedero siempre que puedas? Reducirás en forma drástica el consumo de energía, ahorrarás el gasto y el desperdicio de toallitas para secadora, y harás que tu ropa huela naturalmente fresca.

Renová la iluminación exterior de tu casa

Si aún no lo has hecho, cambiá a LED de consumo bajo para la iluminación general exterior y de temporada. Este paso a la eficiencia energética del hogar se amortizará muchas veces durante la vida útil de tu casa.

Comprá electrodomésticos de consumo bajo

Cuando sea el momento de reemplazar los dispositivos electrónicos y electrodomésticos del hogar, como heladeras, estufas y secarropas, busca los modelos con eficiencia energética.

Cuestan más, pero son grandes ahorradores de energía. Por ejemplo, un televisor con eficiencia energética utiliza un 25 por ciento menos de energía que un modelo estándar.

Descubrí a los ladrones de energía

Las computadoras, las consolas de juego, los hornos de microondas y otros dispositivos electrónicos consumen energía incluso cuando están apagados porque permanecen en modo de "espera".

Eso puede agregar de cinco a 10 por ciento a la factura eléctrica de tu hogar. Ahorrá gastos innecesarios conectándolos a los tomacorrientes de alimentación y apagándolos cuando los dispositivos no estén en uso.

Las lámparas LED permiten ahorros de energía.

Bonus track: una calculadora de consumo de luz en tu casa

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) lanzó este año una calculadora de consumo eléctrico con el objetivo de impulsar el ahorro energético y el consumo responsable.

Se trata de una calculadora (no es una aplicación para descargar en el celular, sino que funciona exclusivamente en la web) que permite estimar cuánta electricidad consumen los electrodomésticos que cada usuario posee, consultar el consumo anual del hogar y repasar consejos.

Walter Martello, interventor del ENRE, explicó los detalles de la calculadora, que en rigor ya existía, pero gracias a un rediseño es más amigable de usar en el celular: "Ampliamos sus funciones para facilitar el análisis del consumo eléctrico de los electrodomésticos y realizar una comparación con bimestres anteriores".

La calculadora permite obtener el número en kilowatts del consumo cotidiano de los electrodomésticos, elegir la cantidad de días y horas que se los utiliza, y obtener tanto el consumo individual como el consumo total del hogar.

"Más allá de esa función actualizada y ampliada, ingresando el número de cliente y los últimos tres números del medidor, la aplicación web incorpora una función para conocer el consumo eléctrico del último año", dijo el funcionario. Esta función está sólo disponible para usuarios de Edenor y Edesur.

De esta manera permite analizar el consumo previamente estimado por la calculadora con el de los últimos seis bimestres, y así se puede identificar períodos de consumo estacionales por el uso de determinados electrodomésticos.

El ENRE lanzó este año una calculadora de consumo de luz.

Cómo usar la calculadora del ENRE

