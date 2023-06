¿Cuál es el mejor antivirus para el celular?: protegelo de amenazas con estas aplicaciones

El software antivirus es algo que muchas personas asocian solo con PC y portátiles con Windows, pero también es crucial ejecutarlo en tu celular con Android. El sistema operativo de Google para móviles es un objetivo tan grande como Windows y tan vulnerable a los virus. A diferencia de Windows, hay muy poca protección integrada.

Google intenta eliminar las aplicaciones plagadas de virus de su tienda Play Store, pero muchas se escapan de su red, por lo que no podés confiar en eso. Y los virus no son simplemente una molestia que muestra anuncios no deseados: los delincuentes que crean este programa maligno están ideando formas cada vez más ingeniosas de piratear tu celular y, en última instancia, robar tu identidad, dinero y más.

La buena noticia es que ejecutar una aplicación antivirus de primer nivel en tu celular o tableta Android ayudará a evitar que estos desagradables se acerquen a tu dispositivo. En muchos casos, también ayudarán a proteger tu identidad.

Al igual que con Windows, hay una selección de aplicaciones antivirus gratuitas para Android, así como aquellas a las que debés suscribirte, aunque la aplicación en sí es gratuita para descargar e instalar. Se aplican las mismas diferencias: las aplicaciones gratuitas no incluyen todas las funciones que obtenés en las aplicaciones pagas.

Un inconveniente de ciertas aplicaciones antivirus gratuitas para Android es la falta de supervisión en tiempo real. Esto significa que no están constantemente atentos al programa maligno.

En cambio, esperan hasta que abrís la aplicación y presionás el botón "escanear" para verificar si hay algún problema. Este enfoque manual no es deseable, pero no se aplica a todas las aplicaciones antivirus gratuitas.

Si bien podés tratar de ahorrar dinero buscando un antivirus gratuito para Android, debés tener en cuenta que una suscripción paga en general cubre varios dispositivos, por lo que por unos pocos pesos al mes podés instalar una protección completa en tus dispositivos Windows y Android, y, por lo general, iPhone, iPad y Mac también.

En estos días, las aplicaciones antivirus de Android hacen mucho más de lo que pensás . A menudo incluyen una red privada virtual (VPN, sigla en inglés), te advierten sobre posibles estafas, administran tus contraseñas, evitan que las aplicaciones no autorizadas usen las cámaras y los micrófonos de tu celular y te permiten borrar el dispositivo de forma remota si se pierde o se lo roban. A continuación, encontrarás una selección de las mejores aplicaciones antivirus para Android.

Antivirus para celulares: Bitdefender

Hay dos versiones de Bitdefender para Android. Una es la aplicación Bitdefender Antivirus completamente gratuita y la otra se llama Mobile Security para Android, que no es gratuita.

El primero solo hace un trabajo: protege tu celular o tableta Android de virus. Y hace un trabajo fantástico: en el informe más reciente de AV-Test, Bitdefender detectó el 100% de los virus que se le lanzaron, todo sin afectar el rendimiento del dispositivo o la duración de la batería.

Eso puede sonar genial, pero obtenés mucha más protección en la aplicación Mobile Security & Antivirus. Uno de las más útiles son las advertencias de enlaces potencialmente peligrosos en SMS y otros mensajes y notificaciones para ayudarte a evitar ser estafado.

El bloqueo de aplicaciones también es genial. Te permite evitar el acceso a aplicaciones específicas usando un PIN, y también podés configurarlo para que las aplicaciones permanezcan desbloqueadas durante 30 segundos después de cerrarlas o cambiar a otra, o permanecer desbloqueadas cuando tu celular está en una red Wi-Fi confiable.

También hay protección web que te advierte sobre sitios web que podrían ser dudosos, ya sea que estés usando Chrome, Firefox, Opera, Edge o uno de algunos otros navegadores web.

Agregá a eso la protección de identidad, que te alerta si alguna de tus direcciones de correo electrónico se encuentra en infracciones, y algunas funciones útiles antirrobo, y es una excelente aplicación de seguridad integral.

Sí, también obtenés una VPN, pero es una versión reducida y limitada del servicio VPN completo de Bitdefender. Está bien para un poco de navegación web, pero es mejor con una aplicación VPN separada.

Hay algunas otras limitaciones: no bloquea llamadas, hace copias de seguridad de datos o tiene controles parentales, pero para todo lo demás es un paquete excelente.

Si deseás seguridad solo para tu dispositivo Android, Bitdefender Mobile Security para Android cuesta un precio muy razonable de 14,99 dólares por año. La alternativa es comprar Bitdefender Total Security, que te permite instalar la aplicación en hasta cinco dispositivos, incluidos PC, portátiles, Mac, iPhone, iPad y celulares y tabletas con Android. Cuesta 44,99 dólares durante el primer año, y aumenta a 89,99 dólares después de eso.

Antivirus para celulares: Norton

Norton solía ofrecer antivirus gratuito para Android, pero ya no lo hace. Esto significa que tendrás que pagar, pero hay varias opciones desde la suscripción para un solo dispositivo (Norton Mobile Security) que cuesta 15 dólares durante el primer año, una suscripción para un solo dispositivo de Norton 360 for Mobile por 50 dólares, y Norton 360 Deluxe, que protege cinco dispositivos por 105 dólares al año, pero con un descuento de 35 dólares el primer año.

Y, a diferencia de años atrás, todo está integrado en una sola aplicación: no es necesario ejecutar aplicaciones separadas para la protección antivirus, VPN y de identificación.

Al igual que Bitdefender Mobile Security, obtuvo la máxima puntuación en el último informe de AV-Test, bloqueando el 100 % de las amenazas y sin afectar el rendimiento ni la duración de la batería.

Además de la protección contra programa maligno, recibe advertencias de mensajes de texto, sitios web y redes Wi-Fi potencialmente peligrosos. Pero es el asesor de aplicaciones el que brilla, alertándote sobre posibles aplicaciones dudosas en Play Store incluso antes de que las instales, así como aplicaciones instaladas que usan demasiados datos o exhiben un comportamiento sospechoso.

Más allá de esto, siempre que estés suscrito a una versión de 360 y no a la seguridad móvil básica, también podés usar la VPN sin límites de Norton y su servicio de monitoreo de la web oscura. Todas las versiones vienen con bloqueo de llamadas y recuperación de dispositivos perdidos o robados.

Antivirus para celulares: Avast One Essential

One Essential es la última suite de seguridad de Avast y está disponible para Windows, Mac e iOS, así como para Android. Podés instalarlo y usarlo de forma gratuita y obtener muchas funciones sin pagar.

Pero verás muchos mensajes para "Pasar a Premium", incluso cuando se encuentren "Problemas avanzados" durante el análisis inicial. De hecho, estas son simplemente características que no obtenés como cliente gratuito, lo cual es un poco descarado.

La buena noticia es que, aunque se requieren muchos permisos para todo lo que Avast puede hacer, estos solo se solicitan cuando intentás usar esa función, como la limpieza de archivos basura y el "Escudo web", que te advierte de sitios peligrosos antes que los visites.

Además de la protección contra programa maligno de primer nivel, hay una VPN integrada que te brinda una generosa asignación de 5 GB por semana. No podés elegir una ubicación a menos que sea un cliente que paga, pero para la privacidad al navegar por la web o usar Wi-Fi público, es una ventaja genuina.

También existe la opción de verificar si hay violaciones de datos, y podés ingresar una dirección de correo electrónico para verificar incluso si estás usando la aplicación sin haber creado una cuenta de Avast.

Los clientes que pagan reciben notificaciones cuando su correo electrónico se detecta en una violación de datos, pero los usuarios gratuitos tienen que verificar manualmente.

No hay ni bloqueo de llamadas ni advertencias sobre enlaces dudosos en los mensajes de texto ni funciones antirrobo, pero si solo buscás un antivirus gratuito, One Essential es una excelente opción para los usuarios de Android. Si desea actualizar a Premium, cuesta 38,99 dólares durante el primer año y 77,99 dólares a partir de entonces, pero esto cubre cinco dispositivos.

Antivirus para celulares: McAfee

McAfee solía ofrecer una aplicación antivirus gratuita para Android llamada Mobile Security. Eso ha sido reemplazado por McAfee Security, que integra la VPN previamente separada. Sin embargo, necesitarás una suscripción para usarlo. Incluso si deseás aprovechar la prueba gratuita, deberás registrarte para obtener una cuenta.

Por supuesto, la protección principal contra programa maligno sigue siendo la misma que en la aplicación anterior y bloqueó el 100 % de las muestras de programa maligno en el informe más reciente de AV-Test.

De hecho, McAfee habría tenido una hoja limpia en todas las pruebas si no hubiera marcado una aplicación legítima como programa maligno. Sin embargo, esa es solo una aplicación entre las casi 1.500 probadas.

Como era de esperar, esta protección funciona en segundo plano, monitoreando continuamente cualquier peligro: no tenés que recordar ejecutar escaneos de virus manualmente. La aplicación escaneará cualquier red Wi-Fi y te dirá si es segura. Si no, como Wi-Fi público abierto, ofrecerá habilitar la VPN integrada.

Debés tener en cuenta que, si no configurás tu suscripción a Total Protection para que se renueve automáticamente, solo tendrás 500 MB de datos por mes para el uso de VPN. Por lo demás, es ilimitado.

También podés realizar un seguimiento de hasta 60 elementos de información personal, como direcciones de correo electrónico, cuentas bancarias, perfiles en redes sociales y más, y recibir alertas si alguna vez se encuentra alguno en los "hacks" de datos. Sin embargo, podés inscribir solo 10 direcciones de correo electrónico si no tenés habilitada la renovación automática.

Aunque McAfee puede advertir a los usuarios de Windows sobre los enlaces de "phishing", eso no está disponible en la aplicación de Android. Tampoco hay bloqueo de llamadas, funciones de bloqueo de aplicaciones o antirrobo, ni protección contra aplicaciones que usan la cámara o los micrófonos de tu celular para espiarte.

Si estás dispuesto a pagar por el antivirus, McAfee Total Protection Premium cuesta 49,99 dólares el primer año, cubre hasta 10 dispositivos, incluidos Windows, Mac e iOS, así como Android.

¿Un celular con Android necesita antivirus?

A diferencia de los dispositivos de Apple, que solo permiten descargas desde la tienda de aplicaciones de iOS para proteger a los usuarios de aplicaciones falsas, Android te permite instalar archivos APK, que son aplicaciones, desde cualquier fuente una vez que cambiás una configuración simple en la aplicación Configuración de tu teléfono.

Descargar aplicaciones de fuentes desconocidas en general no es una buena idea, ya que podrían estar infectadas con virus y programa maligno. También hay un proceso de aprobación menos estricto para Google Play Store que para la App Store de Apple, y no es ningún secreto que las aplicaciones infectadas con programa maligno pueden aparecer en la tienda de vez en cuando.

También es importante tener cuidado con los correos electrónicos de phishing, los mensajes dudosos y los anuncios, pero un buen software antivirus te advertirá sobre estos sitios web y potencialmente peligrosos.

Además de la protección contra virus, estas aplicaciones de Android pueden tener funciones adicionales, como antirrobo, que te permiten bloquear y/o borrar datos de un celular robado, o incluso tomar fotos o grabaciones de audio de los ladrones.

Otra característica útil que se encuentra comúnmente en las aplicaciones de seguridad para Android es el bloqueo de llamadas. Si su celular está constantemente plagado de llamadas molestas o mensajes de texto no deseados, es posible que puedas bloquear a las personas que llaman para que no interrumpan tu día.

Algunas suites incluyen administradores de aplicaciones que te permiten proteger con contraseña el acceso a apps específicas.

Algunas aplicaciones incluyen programadores en sus instalaciones de bloqueo de llamadas, por lo que podés desviar todas las llamadas de la oficina al correo de voz en las noches y los fines de semana, por ejemplo.

Algunas suites también incluyen administradores de aplicaciones que te permiten proteger con contraseña el acceso a aplicaciones específicas. Esto puede ser invaluable para los padres que entregan en forma habitual su celular a los niños para jugar y se preocupan de que puedan tropezar con algo que no deberían, o acumular facturas terribles al comprar aplicaciones.

Pero esto también evita que alguien tome tu celular (incluso si no está bloqueado) y use cualquier aplicación que desee. Entonces, en respuesta a la pregunta anterior, sí, necesitás una aplicación antivirus en un celular Android.