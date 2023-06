Netflix se decidió y empezó a aplicar esta medida sobre los planes de suscripción

Durante mucho tiempo, Netflix no quería meter anuncios a su servicio. Pero ahora, resulta que le va tan bien a ese nuevo nivel que literalmente está haciendo que desaparezcan otros.

Medios y usuarios de Canadá informaron que el plan básico sin anuncios de Netflix desapareció, por lo que ya no puede ser adquirido por nuevos usuarios. Este era el plan más barato antes de que se agregara el nuevo con anuncios, y que era seguido del plan estándar (medio) y el plan prémium (alto).

Ahora, los canadienses solo pueden elegir entre tres planes en lugar cuatro. Esta es una estrategia por parte de Netflix para obligar a sus usuarios a pagar más: si aún no eres usuario, probablemente elegirías el plan más barato de todos, aunque tenga anuncios.

Ahora que el plan básico desapareció en Canadá, deberás elegir en ese país entre pagar menos y consumir publicidad o pagar más para mantenerte libre de ella. La usuaria de Twitter A.B. Neilly explicó que tendría que pasar de pagar 11 dólares a 20 dólares para mantener el statu quo, por lo que mejor canceló su suscripción:

No se sabe si esto es simplemente una prueba piloto en Canadá o si Netflix ya tomó la decisión final y empezó a aplicarla poco a poco. A fin de cuentas, hay que recordar que Canadá fue uno de los primeros países que recibieron el plan con anuncios.

Now they are eliminating the basic plan. I will have to pay 20 dollars instead of 11 in #netflix Canada. It will come for you too. I have been a subscriber for 15 years. That's it for me. #cancelnetflix — A. B. Neilly (@abneilly) June 24, 2023