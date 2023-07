VIDEO | Increíble: Carlos Gardel canta así "Muchachos" gracias a la inteligencia artificial

Gracias a la inteligencia artificial, la canción "Muchachos", famosa desde el Mundial de fútbol masculino Qatar 2022, y que pasó a ser un himno del seleccionado argentino campeón del mundo, fue "interpretada" por el cantante de tangos Carlos Gardel.

Durante la Copa del Mundo, este éxito de la banda La Mosca se popularizó con diferentes cambios de letras referidos a Diego Maradona y a los jugadores del seleccionado albiceleste que se consagró en la final ante Francia.

Esta versión del himno de los hinchas del seleccionado sorprende por su similitud con la voz del zorzal criollo.

La versión de la canción se logró gracias a la persona que en Instagram usa el perfil @DegenerateMusik, quien usó técnicas de inteligencia artificial y procesamiento de voz para analizar y estudiar las grabaciones del cantante.

Mediante algoritmos de aprendizaje automático, capturó el estilo vocal, el tono distintivo y las inflexiones que caracterizaban las interpretaciones de Gardel.

Al momento de publicarse esta nota de iProfesional, el video superaba las 81 mil vistas:

El Mundial de fútbol masculino Qatar 2022 dejó momentos para el recuerdo con la tercera consagración de la Argentina. Una de las imágenes que recorrió al mundo fue la masiva asistencia de simpatizantes albicelestes que viajaron al Medio Oriente para acompañar a los dirigidos por Lionel Scaloni.

La FIFA ternó a los simpatizantes para el premio The Best a la mejor hinchada y en distintos puntos del planeta comenzaron a imitar el tema más cantado a lo largo del máximo certamen del fútbol: Muchachos, de La Mosca.

En febrero en el estadio U-Power de la ciudad italiana de Monza se estrenó un nuevo cántico de la Curva Sud, la barra brava del AC Milan, compuesto con la melodía y estructura de la canción que sonó en el Lusail Iconic Stadium de Doha donde Argentina jugó cinco de sus siete partidos.

En las redes sociales de la barra brava del equipo rojinegro lombardo se publicó un video con el estreno en una de las zonas internas del recinto antes del inicio del partido correspondiente a la fecha 23 de la Serie A.

Uno de los líderes se subió a la pared del pasillo con un megáfono en la mano y encabezó el ritmo del tema. Cuando llegó el estribillo con Bandito en lugar de Muchachos, los hinchas del Milan se juntaron en un multitudinario pogo que demostró la recepción positiva que tuvo el cántico en el público.

El domingo el campeón defensor del campeonato italiano recibirá al Atalanta en el estadio milanés Giuseppe Meazza y será la primera vez que suene en el histórico recinto.

La versión italiana tuvo buen impacto en los jugadores ya que el Milan venció por 1-0 al Monza con gol de Junior Messias e hilvanó su tercera victoria consecutiva para volver a ingresar a zona de Champions League.

Además, derrotó por la mínima también al Tottenham por la ida de los octavos de final del máximo torneo de clubes en Europa y tiene una ventaja para su visita a Inglaterra el 8 de marzo.

Desde que era pequeño, me enamoré de ti.

Mi corazón latiendo, no me preguntes por qué, no puedo explicártelo.

Tú nunca entenderás, qué bonito es el AC Milán, qué bueno es ser nosotros.

Siempre estaré ahí, cuando jugara el Milán.

Como cuando de niño, lo vi con papa.

Bandidoooo, una vida al lado del diablo.

Y la bufanda roja y negra, llevaré con orgullo.

Y orgulloso por elegirte siempre y solo a ti.

Todos los días en la vida. No hay nada más hermoso.