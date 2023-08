Elon Musk asegura que pesa 136 kilos y que le puede ganar a Mark Zuckerberg

El empresario Elon Musk aseguró que pesa al menos 136 kilos y que con esa masa puede ganar en su riña contra su colega Mark Zuckerberg.

El periodista Ed Krassenstein publicó el domingo en X, la red social antes conocida como Twitter una "carta de combate" de la anunciada pelea entre los dos magnates tecnológicos.

En esa ficha comparativa, dijo que Musk mide "1,90 m y supuestamente 85 kilos" y "construido como un maniquí de pruebas de choque", mientras que Zuckerberg pesa "70 kilos" y es "uno de los nerds más fuertes de los que sepamos".

Los pesos de la carta no fueron chequeados y, en rigor, tuvieron un motivo humorístico, pero Musk no se lo tomó así: "Yo peso por lo menos 136 kilos", dijo.

Además, en otro mensaje predijo: "Si la pelea es corta, probablemente gane. Si es larga, puede que gane él por resistencia". El magnate agregó: "Soy mucho más grande y por algo las MMA tienen divisiones de peso".

Según Zuckerberg, Musk no se va a presentar a pelear. "Sugerí que fuera el 26 de agosto cuando me desafió por primera vez, pero no lo confirmó. No aguanto la respiración", escribió el CEO de Meta en su propia red social Threads el domingo.

Sin embargo, el dueño de X dijo que la pelea se retransmitirá en directo en X, y que todos los beneficios se destinarán a una organización benéfica para veteranos.

Musk también afirmó que había estado levantando "pesas de 45 libras" para "construir músculo" y prepararse para la pelea.

El presidente de la empresa de artes marciales mixtas Ultimate Fighting Championship (UFC, por sus siglas en inglés), Dana White, medió entre los dos contrincantes.

Respecto a Musk, este empresario entrenó con Lex Fridman, un informático apasionado del jiu-jitsu brasileño, y con el campeón de UFC George St-Pierre.

Zuckerberg ganó peleas de artes marciales mixtas y hace poco compartió en sus redes que había instalado un ring octogonal en su jardín.

Como se puede observar en el siguiente video, Zuckerberg tiene más chances para ganar el combate al ser un experto en artes marciales.

¿Cómo se prepara Elon Musk?

Musk reforzó su apuesta al autorizar la difusión de unas imágenes donde se lo observa en pleno entrenamiento.

Fridman compartió una sesión de entrenamiento de lucha con Musk. Aprovechó para realizar una publicación en X al respecto, en la que afirmó haber quedado impresionado por las habilidades del magnate.

"Estoy muy impresionado con su fuerza, poder y habilidad, en los pies y en el suelo. Fue épico", dijo Fridman sobre Musk. Sin embargo, apuntó que el hecho de que el dueño de X se meta con Zuckerberg a pelear en una jaula no es la mejor idea.

"Creo que el mundo está mucho mejor servido si entrenan artes marciales, pero no luchan en la jaula. Dicho esto, como dice Elon, el resultado más entretenido es el más probable... Estoy ahí para ellos, pase lo que pase", aclaró.

Zuckerberg participó en varios combates de jiu-jitsu. Varias casas de apuestas lo colocan como el gran favorito si la pelea con Musk en la ciudad estadounidense de Las Vegas se llega a concretar.

El dueño de Facebook no se habría echado atrás. Fue él mismo quien después del desafío de Musk, respondió en un mensaje diciéndole que le dijera dónde quería pelear.

El presidente de la organización de lucha UFC, Dana White, señaló la semana pasada que podría tratarse del combate más grande de la historia. Incluso apuntó que podría llegar a triplicar el número de espectadores que consiguieron en 2017 Connor McGregor y Floyd Mayweather durante una pelea.

Los estudios y las empresas de Musk

Más allá del dinero de sus progenitores, Musk demostró sus capacidades desde niño. Con nueve años, empezó a programar un Commodore VIC20 con 8 kilobytes de memoria RAM, y con diez, aprendió a programar, llegando a diseñar su primer videojuego con doce años (Blastar, que se puede jugar en Internet).

Tras el divorcio de sus padres, Musk se fue a vivir con su padre en 1981. En el colegio, no tenía amigos y recibió bullying por parte de sus compañeros.

Para defenderse, empezó a tomar clases de kárate, judo y lucha, y crecer hasta los 1,6 metros también le ayudó.

Posteriormente, comenzó a estudiar en la Universidad de Pretoria durante cinco meses para evitar el servicio militar obligatorio en Sudáfrica, mientras esperaba que le concediesen la nacionalidad canadiense a través de su madre Maye Haldeman, nacida en Regina (Canadá).

En 1989, Musk y sus hermanos se mudaron junto a su madre a Kingston, al Oesta de Canadá, que se había divorciado del padre de sus hijos. La mujer tenía todos sus ahorros bloqueados y tuvo que trabajar en varios empleos. Le dio para alquilar un apartamento y, pese a las dificultades, con su primer sueldo le compró una computadora a Musk. Según afirma un artículo de Business Insider, los hijos tuvieron que optar a becas, pedir préstamos y trabajar para estudiar en la Universidad.

Musk llegó a convertirse en el hombre más rico del mundo, aunque ahora ocupa el segundo lugar

En 1992, el empresario obtuvo una beca para estudiar Administración de Empresas y Física en la Universidad de Pensilvania. Posteriormente, se matriculó en Stanford para el doctorado, pero termino abandonando a los días para fundar Zip2 en 1995, junto a su hermano Kimbal Musk y Greg Curry.

Era una compañía que proporcionaba software de guías locales para periódicos en Internet. En 1999, Zip2 ya gestionaba casi 200 sitios web, entre los que se encontraba New York Today, de The New York Times.

Ese año Musk fundó X.com, una empresa de servicios financieros y pagos vía correo electrónico, que terminó fusionándose en el año 2000 con Confinity, una firma enfocada en realizar transferencias entre dispositivos Palm Pilot por infrarrojos y la verificación web. Esta nueva marca pasó a llamarse PayPal y en 2002 la adquirió eBay por 1.500 millones de dólares en acciones.

Con la idea de mandar un vehículo a Marte, Musk fundó en 2003 SpaceX, la empresa creadora de Falcon 9, Starship y los satélites Starlink. Este fabricante aeroespacial ha ayudado a llevar al espacio satélites y naves espaciales.

Elon Musk ha comprado miles de unidades de posicionamiento de gráficos, que son muy útiles para el desarrollo de IA generativa.

La compra de Testla

En 2004, el empresario invirtió 6,3 millones de dólares en Telsa Motors. Su inversión no fue la única, pero sí la más alta, representando el 98% de la financiación. Por la crisis financiera de 2008, Musk tomó el puesto de director ejecutivo en 2008. Con él al mando, se ha contribuido el diseño y desarrollo de coches eléctricos.

Musk realizó una fuerte inversión al comprar Tesla

Junto a su primo Lyndon Rive, fundó en 2006 la empresa de productos fotovoltaicos y servicios Solar City, que acabó fusionándose con Tesla Motors una década después.

Justo en 2016, tras la unión de Solar City y Tesla, Musk creó Neuralink con el propósito de crear chips con inteligencia artificial para implantes cerebrales que ayudasen a personas con problemas de movilidad. Recientemente, la marca ha obtenido el visto bueno para comenzar con sus experimentos con humanos.

El año en el que fundó Neuralink, también nació The Borring Company, de excavación e infraestructuras, y OpenAI, especializada en IA y que está dando tanto de qué hablar. Sin embargo, Musk abandonó el proyecto en 2019 y, a día de hoy, ha admitido que se arrepiente.

Sus últimos movimientos tienen que ver con Twitter, que compró en octubre de 2022. Los cambios que está realizando en la plataforma no está siendo visto con buenos ojos por muchos usuarios, pero su intención parece que es convertirla en la red social "para todo".