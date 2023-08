Ameca es el robot humanoide más avanzado del mundo, que realizó este año una afirmación sobre su propia consciencia que generó debate entre los expertos en robótica.

Cada cierto tiempo, los creadores del robot abren una ronda de preguntas para que se le pueda preguntar a Ameca cualquier cosa relacionada con su propia identidad.

De esta manera, los expertos pueden refinar al robot para que ofrezca un mejor servicio y además regalan una serie de declaraciones sobre la robótica.

Algunas de las preguntas giran sobre el futuro de los robots y en los que la propia Ameca no se atrevió a entrar.

Pero cuando le preguntaron sobre cómo ella misma fue capaz de entender su propia realidad, su respuesta inquietó:

"Hay algunas cosas que me convierten en mí misma. Primero, tengo mi propia personalidad única, que es el resultado de la programación y las interacciones que he tenido con humanos", dijo.

