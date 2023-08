Menos ruido, más comodidad: ¿pueden los Sony LinkBuds S ser tus próximos auriculares?

Los LinkBuds S son una de las últimas adiciones de Sony a su línea de auriculares inalámbricos Bluetooth con cancelación activa de ruido y están diseñados para acompañar al usuario a lo largo de todo el día, con un conjunto de características innovadoras que aquí analizaremos.

Lo primero que llama la atención al entrar en contacto con los LinkBuds S es su bajo peso y tamaño compacto. Cada auricular pesa 4,8 gramos, se acomodan perfectamente a la oreja y lucen muy bien.

Todo esto representa un gran avance sobre los anteriores tope de gama de la marca, los WF-1000XM4 que evaluamos el año pasado, que suenan geniales pero cada audífono pesa unos 7,3 gramos y resultan voluminosos. Sony afirma que los LinkBuds S son un 40% más pequeños con los WF-1000XM4 y eso se nota claramente.

En el nuevo diseño, el ajuste a la oreja también está optimizado, al punto que en ningún momento uno siente que se vayan a caer, lo que es clave en auriculares in-ear TWS (True Wireless Stereo) como estos.

Cómo suenan los LinkBuds S

Los LinkBuds S tienen un sonido preciso, de la clase que permite descubrir nuevos detalles en nuestras canciones favoritas. En lo que hace al equilibrio de las frecuencias, notamos un ligero énfasis en las frecuencias medias y altas, lo que hace que tengan un carácter brillante que destaca voces y agudos. No obstante, se mantienen dentro de lo correcto y nunca llegan a ser sibilantes.

En cuanto a los bajos, tienen una presencia adecuada para casi cualquier género. Pero, en algunos casos, resultó una mejora acudir al ecualizador de la app de Sony y elevar ligeramente el ajuste "Clear Bass" para obtener un mayor impacto.

Los LinkBuds S, el estuche de carga y sus accesorios.

Para darse una idea, el ecualizador cuenta con un preset llamado "Refuerzo de graves" que implica un nivel de Clear Bass de +7. En nuestro caso, nos pareció que los LinkBuds S iban mejor abajo con solo elevarlo a +3.

Otra cuestión a considerar con estos y cualquier audífono in-ear, es que el ajuste del dispositivo en el canal auditivo es clave para obtener un perfil de sonido satisfactorio. Sony lo sabe muy bien y, por eso, con los LinkBuds S se incluyen "gomitas" de silicona de 4 tamaños distintos: SS, S, M y L. Esto facilita al usuario encontrar el compromiso justo entre comodidad y calidad de sonido.

Por ejemplo, en nuestro caso las de tamaño S resultaban cómodas pero el sonido no nos convencía. Al pasar a las M y lograr un mayor ajuste, las cualidades sonoras mejoraron notablemente, así como también la cancelación de ruido, que es otra de las características fundamentales de este producto.

Hay que notar, también, que estos auriculares de Sony son compatibles el códec Bluetooth LDAC, que permiten reproducir audio Hi-Res de manera inalámbrica.

Otro detalle interesante es su capacidad de conexión multipunto, que permite alternar de manera rápida, sin necesidad de reconectar, con dos dispositivos (como pueden ser una laptop y un celular).

Dos pantallas de la app móvil de Sony, que es indispensable para aprovechar al máximo las cualidades de los LinkBuds S.

Cancelación de ruido

Los LinkBuds S cuentan con una supresión de ruido efectiva, sobre todo cuando se trata de sonidos constantes (como el ruido de motores, zumbidos de acondicionadores de aires, etc.), aunque no tanto ante ruidos irregulares y voces. Los atenúa, pero no tanto como experimentamos con los soberbios Sony WH-1000XM5 (de diadema) o los WF-1000XM4 (in-ear).

La supresión de ruido se puede desactivar o elegir el modo "ambiente", que permite escuchar los sonidos del entorno para no quedar demasiado aislado cuando no conviene. Este modo, que algunos fabricantes denominan de "transparencia", es configurable en cuanto a intensidad y, además, permite elegir una opción para enfocarse en las voces. De esa manera, se puede disfrutar de la supresión de ruido y escuchar si alguien nos dirige la palabra o, por caso, ingresamos a una tienda a hacer una compra.

La app de Sony permite activar el control de sonido adaptativo, una función que detecta dónde se encuentra el usuario y ajusta la supresión de ruido en función del ambiente. En base a esto, la marca japonesa plantea que los LinkBuds S permiten una experiencia "never off" (nunca apagados).

No obstante, a nosotros nos parece más práctico aprovechar los controles táctiles de los audífonos para activar o desactivar las características y tener mayor control.

Los LinkBuds S también tienen reducción de ruido para las llamadas telefónicas, lo que permite que nos escuchen con claridad incluso si estamos en un contexto bullicioso.

Los LinkBuds S están disponibles en distintos colores.

Los LinkBuds S, ¿tus nuevos compañeros?

Un dato importante a considerar cuando se eligen auriculares inalámbricos es la duración de la batería. En el caso de los LinkBuds S, tienen una autonomía de 6 horas con cancelación de ruido. A esto se le suman otras 14 horas de autonomía que permite el estuche de recarga.

La batería de los auriculares se puede cargar completamente en 2 horas, pero si estamos en un apuro, una carga rápida de 5 minutos es suficiente para garantizar hasta una hora de funcionamiento.

A fin de cuentas, los LinkBuds S resultan un paso adelante para Sony en cuanto a comodidad y practicidad. Combinan buena calidad de sonido, cancelación de ruido activa y una buena duración de batería en un paquete pequeño y ligero, que da gusto usar.

Actualmente, los LinkBuds S se consiguen en el sitio oficial de Sony en Argentina por $143.999. Llama la atención que en la misma tienda los WF-1000XM4 se venden a $109.999, mientras los WF-1000XM5 –que son la renovación de la gama in-ear más alta de la marca– figuran como de próxima disponibilidad y, aún, sin precio en el país.