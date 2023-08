Elon Musk redobla su apuesta por X y sale a competir con WhatsApp, Telegram y las "telcos"

Desde que Elon Musk compró Twitter, mucho han cambiado las cosas… incluso el nombre, ya que ahora se denomina X. Sin embargo, la idea del magnate no es realizar simples cambios estéticos.

Desde el principio este dijo que quería transformar esta herramienta en una plataforma total que ofreciera muchos servicios en un mismo lugar. Y, lo que se acaba de conocer, va justo por este camino.

El propio Musk es el que acaba de indicar que una de las novedades en las que se trabaja para que sea una realidad como mucho a medio plazo es ofrecer la posibilidad de realizar llamadas -tanto de audio como de vídeo- directamente desde la aplicación del servicio.

Esto sería un paso más para convertir a X en un servicio polifacético, que haría que ser una red social sea una mínima parte de lo que ofrece. Por lo tanto, Elon iba completamente en serio.

El anuncio de esta nueva función llegó de la mano de un mensaje de Musk en su plataforma X, que es la forma en la que este millonario anuncia sus novedades (tanto para esta herramienta como para otras compañías que tiene, como por ejemplo Tesla).

Aunque no ha indicado una fecha exacta para su lanzamiento para todos los usuarios -que está por ver que sea así-, pero sí confirmó que las llamadas de audio y vídeo serán una realidad en el servicio.

Video & audio calls coming to X:- Works on iOS, Android, Mac & PC- No phone number needed- X is the effective global address book That set of factors is unique. — Elon Musk (@elonmusk) August 31, 2023