¿Cómo pueden las empresas aprovechar las herramientas de la inteligencia artificial?

La inteligencia artificial (IA) comenzó a masificarse a fines del año pasado, con la llegada de ChatGPT, un desarrollo de la empresa OpenAI, y ya impacta en las empresas argentinas.

Un estudio de ManageEngine, la división de gestión de tecnologías de la información empresarial de la multinacional informática india Zoho, afirma casi todos los tomadores de decisiones en empresas encuestados en la Argentina (96%) afirmaron que las tecnologías de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático jugarán un papel importante en el fortalecimiento de su marco de seguridad de TI en el futuro cercano.

Ramprakash Ramamoorthy, director de investigación de IA de ManageEngine, explica en esta entrevista de iProfesional los desafíos que plantea la inteligencia artificial a las organizaciones.

-¿Cómo pueden las empresas hoy en día aprovechar las herramientas que ofrece la inteligencia artificial?

-La inteligencia artificial puede ayudar a las empresas en dos frentes: optimizar los procesos y maximizar los ingresos. En el frente de la optimización de procesos, la IA puede ayudar a mejorar la productividad de los empleados al automatizar tareas redundantes y proteger la información crítica de posibles amenazas de seguridad como el phishing y el programa maligno.

En el frente de los ingresos, la IA puede ayudar a las empresas a ofrecer una experiencia de usuario fluida y cohesiva para sus clientes; Por ejemplo, los chatbots impulsados por IA pueden resolver de manera proactiva muchos problemas de los clientes, ofreciéndoles soluciones rápidas y eliminando muchas tareas mundanas y repetitivas para los técnicos.

Una experiencia digital impulsada por IA se convertirá en un punto base y ya no será un diferenciador competitivo único. Las empresas deberán asegurarse de subirse al carro de la IA lo antes posible; perder el autobús podría ser muy perjudicial a largo plazo.

-¿Qué requerimientos tecnológicos y culturales debe tener una empresa que decide incursionar en la aplicación de inteligencia artificial en sus procesos de negocio?

-Es crucial educar a los empleados al presentarles tecnologías potentes como la IA. Un buen lugar para comenzar será aliviar los temores malinterpretados de los empleados de que la IA se hará cargo de sus trabajos y resaltar claramente cómo la IA puede ayudarlos a ser más productivos.

También se debe guiarlos a través de las fortalezas y debilidades de la tecnología: las áreas en las que se puede confiar y las áreas en las que un ser humano tiene que anular una decisión automatizada por IA.

También es esencial sensibilizarlos sobre los aspectos de la privacidad para garantizar que tanto su privacidad como la de los clientes no se vean comprometidas cuando interactúan con la IA. Introducir la inteligencia artificial en las prácticas comerciales cotidianas es un proceso continuo que requerirá un cambio cultural impulsado desde arriba.

-¿Cuáles son las mejores prácticas que recomiendan al momento de aplicar inteligencia artificial?

-Asociarse con el proveedor de software adecuado es el primer paso. Es importante elegir proveedores que crean en la construcción a largo plazo en lugar de empresas que simplemente intentan montar hype cycles ("ciclos de sobreexpectación"). Después de todo, la IA por sí misma no ofrece mucho valor; se trata de qué tan bien se entrelaza con los procesos y herramientas cotidianos.

Asegúrate de que tu proveedor de software tenga un historial sólido en lo que respecta a la privacidad y que cumpla con las leyes locales al implementar soluciones de IA para tu empresa.

Cualquier eslabón perdido en la cadena de seguridad será desastroso para la reputación de una organización. Junto con esto, educar a los empleados y alentarlos a adoptar la tecnología más nueva ayudará a las empresas a avanzar mucho en la adaptación a la tecnología emergente.

-¿Cómo es la hoja de ruta de aplicación de la inteligencia artificial en una empresa?

-El primer paso es implementar IA en áreas aliadas, luego en las funciones centrales de una empresa, porque la forma en que funciona la IA es muy diferente a la forma en que funciona el software tradicional.

La IA se basa más en la probabilidad que el software tradicional, que es determinista. Por ejemplo, si es un banco cuya principal línea de negocio es ofrecer préstamos, no se debe implementar IA directamente en el motor de decisiones crediticias.

En su lugar, se debe comenzar en áreas afines como el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) en formularios de solicitud de préstamos, chatbots para responder preguntas de los solicitantes de préstamos, etc.

Durante este proceso, los empleados pueden usar esta tecnología y ver dónde es competente, dónde comete errores, dónde hay patrones, etc. Una vez que los empleados están familiarizados con la IA, el siguiente paso es implementar la IA oculta: deja que una solicitud de crédito se ejecute tanto en el proceso tradicional como en el motor de IA, y observa qué porcentaje de superposición se obtiene.

Reduce las áreas en las que la IA está mayormente de acuerdo con el proceso tradicional y automatiza esas áreas primero. Luego encuentra las áreas donde se rezaga.

Por ejemplo, si tu modelo tiene una alta superposición con los resultados de los solicitantes de préstamos en áreas urbanas y una baja superposición con los solicitantes de préstamos comerciales rurales, automatiza el primero y continúa con un proceso tradicional para el segundo. Una vez que el modelo de IA vea más ejemplos, también aprenderá a procesar correctamente la segunda categoría.

-¿Cuáles son los errores más comunes y frecuentes que observan en las empresas que aplican la inteligencia artificial?

-Identificar al proveedor de software adecuado: no puedo enfatizar lo importante que es esto en términos de adopción de esta tecnología. A la inteligencia artificial no le gustan los datos en silos, por lo que es bueno encontrar un proveedor que tenga una pila completa de soluciones para ofrecer y esté comprometido a trabajar a largo plazo con un serio cuidado con la privacidad.

Alentar a los empleados a mejorar sus habilidades y adoptar la tecnología también ayudará a largo plazo. Las empresas a menudo compran herramientas impulsadas por IA, pero algunos empleados no están interesados o no están lo suficientemente educados para usar las funciones de IA respaldadas de la herramienta. La IA no es una varita mágica y tiene sus defectos. ¡Tenerlo en cuenta y utilizarla en los lugares correctos hará maravillas!

-¿Cómo la inteligencia artificial impulsará la ciberseguridad en las empresas?

-Las ciberamenazas aumentan día a día. Los delincuentes han comenzado a utilizar la IA para generar nuevos tipos de ataques, y las herramientas tradicionales se están convirtiendo rápidamente en un área débil en la postura de seguridad cibernética de las organizaciones.

Es imperativo utilizar técnicas sofisticadas de IA para defenderse de estos ataques impulsados por IA. El software tradicional se basa en reglas, mientras que la IA puede establecer umbrales dinámicos y monitorear continuamente un sistema en busca de amenazas.

En el mundo post pandemia, los empleados esperan tener la libertad de trabajar desde cualquier lugar; esto también significa que la información empresarial confidencial a la que antes solo se podía acceder desde las instalaciones de la oficina en la red de la oficina ahora se accede desde todo el mundo, en cualquier dispositivo y en cualquier red.

Proteger los puntos finales contra amenazas como ransomware y programa maligno, autenticar continuamente a los usuarios en función de su comportamiento e implementar técnicas como Zero Trust contribuirá en gran medida a desarrollar la postura de seguridad adecuada. La IA puede cambiar las reglas del juego al ayudar a su empresa a protegerse contra las ciberamenazas modernas.