¿Usás Google Chrome? Actualizalo porque se detectó un grave problema de seguridad

Los usuarios de Google Chrome deben instalar una importante actualización de seguridad que se ha lanzado recientemente. La compañía de Mountain View ha lanzado una nueva versión del navegador que es crucial para evitar una grave vulnerabilidad que podría poner en peligro la seguridad de sus usuarios.

La compañía ha emitido hasta cuatro actualizaciones de seguridad en los últimos meses, todas diseñadas para abordar vulnerabilidades críticas que podrían ser explotadas por terceros.

El nuevo agujero de seguridad, como indican los compañeros de ADSLZone, permite que se realicen ataques de día cero -como se conocen en la comunidad de seguridad informática-. Estos son particularmente preocupantes, ya que los delincuentes pueden aprovecharlos antes de que se conozcan y se implementen soluciones.

Todo se soluciona instalando una actualización

La actualización de seguridad más reciente que ha lanzado Google es esencial para protegerse contra esta amenaza. Aunque es común que Chrome se actualice automáticamente, es importante verificar que estás utilizando la versión más reciente para garantizar la máxima seguridad. Para actualizar Chrome, sigue estos sencillos pasos:

Abre tu navegador Chrome Haz clic en la barra de direcciones en la parte superior y escribe "chrome://settings/help". Presiona "Enter". Esto activará el proceso de actualización, y Chrome comenzará a descargar e instalar las actualizaciones disponibles. Después de completar la actualización, verás un botón que dice "Reiniciar". Haz clic en él para reiniciar el navegador con las últimas actualizaciones instaladas.

Al seguir estos pasos, te asegurarás de que tu Chrome está actualizado y protegido contra la vulnerabilidad reciente.

La versión que debés tener instalada

En cuanto a las versiones específicas que debes tener, aquí están las recomendadas para cada plataforma:

Para Windows, debes tener la versión 116.0.5845.187 o 116.0.5845.188. Si usas Chrome para Windows Extended Stable , la versión recomendada es la segunda mencionada.

Los usuarios de Mac o Linux deben tener la versión 116.0.5845.187, y lo mismo se aplica a los usuarios de Chrome Extended Stable para Mac.

Una vez actualizado, puedes verificar la versión de Chrome y confirmar que estás protegido contra las posibles amenazas.

Un problema que no es menor, pero ya tiene solución

La vulnerabilidad de seguridad que esta actualización aborda fue descubierta el 6 de septiembre por The Citizen Lab de la Universidad de Toronto y el equipo SEAR de Apple. Inmediatamente, informaron a Google sobre el problema, y la empresa se puso manos a la obra para desarrollar y lanzar este parche de seguridad.

La vulnerabilidad se encontraba en el formato de imagen WebP, una opción cada vez más utilizada en Internet debido a su capacidad para reducir el tamaño de las imágenes en comparación con las extensiones anteriores. A pesar de su eficiencia en la optimización mencionada, este problema puso en riesgo a millones de usuarios que podrían haber sido víctimas simplemente visitando páginas web que contenían este tipo de contenidos.

Google no ha proporcionado detalles específicos sobre los riesgos exactos asociados con esta vulnerabilidad, pero la urgencia con la que se implementó esta actualización sugiere que podrían haber sido significativos. Además, no ha habido información sobre si los usuarios de otros navegadores basados en Chromium están en riesgo o no, aunque los expertos en seguridad creen que es probable.