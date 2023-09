¿Cuáles son los países más inteligentes del mundo según ChatGPT?

ChatGPT, la inteligencia artificial generativa de la empresa OpenAI, no es concluyente acerca de cuál es el país más inteligente del mundo, porque cuando se le plantea esa pregunta, recalca que no existe un consenso al respecto.

El chatbot explica que la inteligencia es un concepto "complejo y multifacético que no se puede medir de una forma unidimensional y precisa". De esta manera, en función de los indicadores a tener en cuenta, el resultado de unos estudios puede ser diferentes a otros al hablar de este asunto.

Según ChatGPT, Singapur, Hong Kong, Corea del Sur, Finlandia y Japón son líderes habituales en términos de logros educativos y resultados en pruebas estandarizadas, como el Programme for International Student Assessment (PISA), un programa internacional de evaluación de estudiantes.

Sin embargo, el propio ChatGPT recalca que es importante que a la hora de valorar este tipo de aspectos se centran en el desempeño a nivel económico, pero que no ofrecen una medida completa de la inteligencia.

PISA es una evaluación que se realiza a nivel global y que se encarga de analizar el rendimiento a nivel académico de estudiantes de 15 años en matemáticas, ciencia y comprensión lectora.

Los resultados de este informe ofrecen una idea aproximada del desempeño educativo y la calidad de la enseñanza que se lleva a cabo en diferentes países del mundo. No obstante, el Informe PISA más actual se remonta al año 2018, en el que el primer puesto fue ocupado por China, seguido de Singapur, Macao y Hong Kong.

ChatGPT es el bot de inteligencia artificial generativa más famoso del orbe.

Indicadores diferentes sobre inteligencia

Otro informe es utilizado para medir la inteligencia: el Índice de Desarrollo del Talento Mundial (GTCI, por sus siglas en inglés), elaborado cada año por la Escuela de Negocios INSEAD.

En este caso, se clasifica a los países en función de su capacidad para atraer y desarrollar talento, y aunque en este caso no se centra en exclusiva en valorar la inteligencia, sí ofrece información relevante con respecto al entorno educativo y las diferentes políticas que están relacionadas con el desarrollo del talento.

Según el último GTCI publicado en el 2022, los países más competitivos en lo que respecta a la atracción y desarrollo de talento son Suiza, Singapur y Dinamarca. Los dos primeros pelean por mantener el liderazgo.

ChatGPT menciona el Índice de Cociente Intelectual Nacional (National IQ), como la manera a la que se puede recurrir para poder medir la inteligencia de un país. El investigador Tatu Vanhanen y el psicólogo Richard Lynn realizaron estudios en el que trataron de calcular el coeficiente intelectual promedio del cada país del mundo.

A través de los libros IQ and the Wealth of Nations e IQ and Global Inequality exploraron la relación entre el coeficiente intelectual promedio de un país y su desarrollo socioeconómico. En la primera de ellas, sus autores aseguran que aquellos países con un CI más elevado tienden a tener una economía más próspera y unos elevados ingresos per cápita.

En el caso de la segunda publicación, los autores amplían sus análisis para hacer hincapié en la desigualdad global, y señalaron que las diferencias de coeficiente intelectual promedio entre países pueden explicar gran parte de la desigualdad económica y social a nivel mundial.