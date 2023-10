Inteligencia artificial: así se aplica en la rehabilitación de pacientes

Una de las áreas donde la inteligencia artificial (IA) demuestra un gran potencial es en la rehabilitación de pacientes, en especial aquellos que sufrieron lesiones o padecen problemas crónicos.

Si bien algunos desarrollos basados IA muestran resultados prometedores, no pueden reemplazar la atención personalizada y multidisciplinaria para lograr la recuperación adecuada.

"La atención personalizada y multidisciplinaria, sumada a la inteligencia artificial, juegan un rol fundamental en la rehabilitación de un paciente", dijo ante iProfesional Betina Llanes, directora médica del centro de rehabilitación Los Pinos, con sede en la localidad de El Talar, en el norte del Gran Buenos Aires.

"Es innegable que las soluciones de IA aplicadas a la rehabilitación han brindado beneficios significativos", destacó. Al respecto, señaló algunas de estas tecnologías, como el uso de exoesqueletos controlados por IA para ayudar a personas con discapacidad a recuperar la movilidad.

También apuntó a las consolas Wii y PlayStation 4, que aportan la posibilidad de trabajar con juegos adaptados para estimular la movilidad, el equilibrio y la coordinación en pacientes con discapacidades o lesiones. Estos desarrollos marcaron "un hito en la industria médica", afirmó Llanes.

Si bien la tecnología es una herramienta valiosa a la hora de realizar una rehabilitación, un tratamiento efectivo va más allá de su implementación. Requiere de un equipo de profesionales de la salud que aborde cada caso de forma integral, y considera aspectos emocionales, sociales y psicológicos, además de los aspectos físicos.

Inteligencia artificial como aliado en la salud

La interacción entre pacientes y terapeutas, la empatía y la comprensión de las necesidades individuales son elementos fundamentales que sólo los profesionales de la salud pueden brindar.

Además, la atención multidisciplinaria garantiza una evaluación exhaustiva de cada paciente, lo que permite identificar posibles complicaciones, ajustar el plan de rehabilitación según los progresos y trabajar en conjunto para establecer metas realistas y alcanzables. Por sí sola, la IA no puede abordar todas las variables y contextos que influyen en la recuperación de una persona.

Llanes también advirtió que no todas las personas pueden tener acceso a estas tecnologías de vanguardia. "La equidad en la atención médica es un desafío global y debemos recordar que el progreso tecnológico no debe dejar atrás a aquellos que no pueden acceder a él. Por esta razón, es esencial seguir promoviendo la importancia de una atención médica integral y accesible para todos", afirmó.

¿Cuáles son los resultados de la aplicación de la inteligencia artificial en la rehabilitación de pacientes? Llanes señaló los "ahorros de tiempos de rehabilitación".

"Hoy la IA en rehabilitación mejora la adherencia a los tratamientos, aunque el paciente debe estar acompañado por profesionales especializados para adecuar el tratamiento y asegurar los beneficios", resaltó.

"En algunas patologías facilita el movimiento dando mayor funcionalidad como, por ejemplo, poder caminar o subir una escalera. En rehabilitación con el tiempo parece tener una aplicación infinita. Poder analizar el mejor ejercicio en relación con cada paciente y que este sea útil buscando mejorar su calidad de vida son una de las metas", subrayó.

Aplicaciones infinitas de la inteligencia artificial

"Hoy la inteligencia artificial promete aplicaciones infinitas, sobre todo en secuelas motoras, y facilitando el movimiento promete ser un gran aliado", agregó. Por ejemplo, "un análisis de la marcha, pronóstico y adecuación del mejor tratamiento son una de las aplicaciones" de la IA.

Sin embargo, advirtió que la IA "debe estar acompañada de un equipo de profesionales que puedan adecuar el tratamiento a las necesidades individuales de cada paciente, teniendo en cuenta su historia personal, y secuelas. El análisis de datos adecuará el mejor tratamiento".

En cuanto a cómo se pueden evitar los sesgos en el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial en la rehabilitación de pacientes, apuntó que "es una tecnología en desarrollo donde todavía faltan estudios a largo plazo. La tecnología debe adaptarse a la sociedad donde va a ser aplicada".