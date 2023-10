TikTok: ¿por qué es mucho más que videos cortos?

Las redes sociales generan a menudo en las personas la sensación de estar "perdiéndose de algo" (FOMO, sigla en inglés por fear of missing out). Por ejemplo, un concierto, una playa secreta o un brunch al que no fueron invitados.

Pero, a veces, ese "algo" se refiere a la propia plataforma de redes sociales. Puede que hayas visto fotos de tus amigos en Instagram disfrutando de una gran fiesta y te preguntes por qué no estuviste ahí.

Sin embargo, al desplazarte por tu "feed", tal vez te encuentres con un logotipo vibrante de TikTok, acompañado de canciones que nunca escuchaste, protagonizado por personas desconocidas.

Tal vez también viste anuncios de TikTok en otras redes sociales y en la vida real, y te preguntaste por qué no estabas en esa fiesta. Hoy TikTok ya tiene más de 500 millones de usuarios en su fiesta. ¿Estás listo para descubrir el por qué?

TikTok es una aplicación que permite crear y compartir videos cortos. A diferencia de otras plataformas, los videos son en formato vertical, sin tener que girar la pantalla, y se navega a través de ellos desplazándote hacia arriba y hacia abajo, como si estuvieras en un feed.

Los creadores de videos tienen a su disposición herramientas diversas: filtros como los de Instagram y la opción de buscar sonidos para musicalizar sus videos. Además, se fomenta la interacción entre los usuarios a través de videos de respuesta y "duetos", donde se pueden duplicar y agregar videos junto a otros.

TikTok: una plataforma en expansión

Las etiquetas juegan un papel importante en TikTok. A diferencia de Twitter, donde las etiquetas se utilizan para agrupar mini discursos, en TikTok las etiquetas son un elemento organizador real y funcional.

TikTok responde a la pregunta "¿qué deberías ver?" con una avalancha interminable de contenido. De la misma manera, ofrece múltiples respuestas a la pregunta sobre qué publicar.

El resultado es una corriente interminable de material que especialmente a los jóvenes no se les hubiera ocurrido sin un empujón ya que siempre muestran el paso a paso y presentan todas las referencias visuales.

Pero ¿qué es realmente TikTok? Desde la perspectiva americana, es una recopilación de las mejores características de otras aplicaciones, presentando solo los elementos más atractivos. En cierto sentido, esto es cierto.

Sin embargo, TikTok, conocido como Douyin en China, su país de origen, es una de las muchas aplicaciones populares de intercambio de videos cortos en ese país. Su desarrollo ocurrió a partir del aislamiento de la industria tecnológica estadounidense, porque Instagram, por ejemplo, está prohibido en China.

En cuanto al contenido que se vuelve viral, el humor es un arma poderosa. El desafío del "Renegade Dance" se volvió viral en 2020, cuando millones de usuarios intentaron imitar los pasos de baile de esta coreografía. Otro caso es el video de "Fleets" de una pareja argentina mostrando su divertida y desenfrenada vida cotidiana en casa.

Sin embargo, existen errores comunes que se deben evitar en TikTok. Uno de ellos es tratar de imitar ciegamente las tendencias sin añadir tu propio toque creativo. La autenticidad es clave.

Otro error es compartir contenido ofensivo o irrespetuoso. TikTok es un lugar para la diversión y la creatividad, no para propagar odio o discriminación. Además, es importante tener en cuenta que no todos los videos se vuelven virales, y eso está bien.

TikTok ha sido descargada más de 2 mil millones de veces en todo el mundo. Los usuarios argentinos no se quedan atrás, ya que la base de seguidores continúa creciendo. Esto demuestra que TikTok es oficialmente una de las plataformas más populares entre los jóvenes y es la fiesta a la que hay que ir para ser tendencia mundial.

