Cumbre de Inteligencia Artificial: 29 países advirtieron efectos "catastróficos"

El magnate Elon Musk afirmó que la Cumbre inaugural sobre Seguridad de la Inteligencia Artificial en Reino Unido busca establecer un "árbitro independiente" que pueda supervisar a las empresas que desarrollan inteligencia artificial y sonar la alarma si tienen problemas.

"Lo que realmente pretendemos es establecer un marco de conocimiento para que haya al menos un árbitro independiente que pueda observar lo que hacen las principales empresas de inteligencia artificial y, al menos, dar la voz de alarma en caso de preocupación", declaró el multimillonario a la prensa en Bletchley Park, en el centro de Inglaterra.

"No sé cuáles son necesariamente las reglas justas, pero antes de supervisar hay que empezar por comprender", indicó el dueño de la red social X.

Las declaraciones de Musk se produjeron después de que Reino Unido publicó una declaración firmada por 28 países y la Unión Europea en la que se establecía una doble agenda centrada en la identificación de los riesgos relacionados con la IA de interés común, el aumento de la comprensión científica de los mismos y la creación de políticas transnacionales para mitigarlos.

"Creo que hay mucha preocupación entre la gente del campo de la IA por la posibilidad de que el gobierno se precipite con las normas antes de saber qué hacer", dijo Musk. "Pienso que es poco probable que eso ocurra".

"Nos comprometemos a trabajar juntos de manera inclusiva para asegurar una inteligencia artificial centrada en el ser humano, confiable y responsable", señala la declaración que firmaron Estados Unidos, China, India y países de la Unión Europea como Francia, Alemania, Italia y España.

