Llega a la Argentina el hermano menor de la serie premium de celulares de Samsung

Desde este viernes ya se puede comprar en el país el nuevo celular Samsung Galaxy S23 FE, el integrante menor de los modelos más recientes de la serie de alta gama S del mayor fabricante de teléfonos móviles del mundo.

El considerado "hermano menor" de la serie S23 es un dispositivo ideal para ingresar a la gama premium de Samsung ya que posee todas las características de primera línea que la marca ofrece, a un mejor precio. La sigla FE es por Fan Edition.

Por ejemplo, su procesador Exynos 2200 y su memoria operativa (RAM) de 8 GB permiten un rendimiento fluido, incluso para juegos, y aprovecha los 120hz de tasa de refresco con los que cuenta su pantalla AMOLED de 6,4 pulgadas.

El Galaxy S23 FE está equipado con un set de tres cámaras. La cámara principal de 50MP, una cámara ultrawide de 12MP y un lente telefoto de 8MP y 3X de zoom óptico.

Del otro lado del dispositivo se encuentra una cámara frontal de 10MP con una apertura de f2.4. La cámara del Galaxy S23 FE cuenta con la función Nightography, que permite tomar mejores fotos durante la noche y en instancias donde hay poca iluminación.

Características del Samsung Galaxy S23 FE

Pantalla AMOLED de 6,4 pulgadas (2340 x 1080; 120 Hz).

de 6,4 pulgadas (2340 x 1080; 120 Hz). Procesador Exynos 2200.

RAM: 8GB.

Almacenamiento: 128 GB, 256 GB.

Cámaras traseras: principal de 50 MP (f/1.8), ultra gran angular de 12 MP (f/2.2), teleobjetivo de 8 MP (f/2.4) con zoom óptico de 3x.

Cámara frontal: 10 megapíxeles (f/2,4).

Tamaño de la batería: 4.500 mAh.

Velocidad de carga: 25W.

Tamaño: 6,2 x 3 x 0,32 pulgadas (158 x 76,5 x 8,2 mm).

Peso: 209 gramos.

Colores: menta, crema, grafito, morado.

Cualquiera que haya usado un dispositivo Samsung Galaxy reciente encontrará la interfaz familiar con el Galaxy S23 FE.

Promociones por el lanzamiento del Samsung Galaxy S23 FE

Desde este viernes y hasta el 12 de noviembre, se puede adquirir el nuevo celular en seis cuotas sin interés en la tienda en línea de Samsung y tiendas físicas y en distribuidores oficiales.

Quienes compren el dispositivo durante el período de prelanzamiento, podrán elegir acceder a alguno de los siguientes beneficios: a través de la compra de un modelo de 128 GB de almacenamiento podrás duplicar gratis tu almacenamiento y llevarte la versión de 256 GB. También podrás llevarte un eVoucher de $35.000 para obtener 50% de descuento en unos auriculares Galaxy Buds2.

A través del Plan Canje se pueden entregar en parte de pago hasta dos dispositivos usados (celulares y/o tabletas), incluso aunque tengan la pantalla rota, y ahorrar hasta un 35% en la compra del Galaxy S23 FE. Además, durante el prelanzamiento, Samsung garantiza desde $70.000 de reintegro en la compra utilizando Plan Canje.

Para quienes se hayan pre registrado antes del 2 de noviembre y concreten la compra del Galaxy S23 FE durante el prelanzamiento (del 3 al 12 de noviembre), Samsung regalará una entrada para asistir al espectáculo de Duki en el estadio Monumental de River Plate en diciembre.

Otro de los beneficios exclusivos prelanzamiento es la inclusión de Samsung Care+, que te permitirá proteger tu equipo y obtener un descuento de 40% en tu Plan Black por seis meses. Desde la tienda en línea de Samsung Argentina se ofrecerán beneficios adicionales, como el envío gratis a todo el país y retiro en la tienda física más cercana, entre otros.

Precios del Samsung Galaxy S23 FE

Galaxy S23 FE 128 GB : precio prelanzamiento $459.999 (precio regular $539.999).

: precio prelanzamiento $459.999 (precio regular $539.999). Galaxy S23 FE 256 GB: precio prelanzamiento $459.999 (sí, es igual que el de 128 GB. Su precio regular será de $579.999).

¿Por qué conviene adquirir el Galaxy S23 FE?

Samsung apuesta a que, si bien hay algunas características que son imprescindibles para ciertos usuarios de celulares, otras pueden eliminarse fácilmente si eso significa ahorrar unos cuantos pesos en el precio de un teléfono móvil inteligente más capaz.

Y ese es el argumento del Galaxy S23 FE: ofrece algunas de las capacidades clave asociadas con un teléfono Galaxy S en un paquete más asequible. Al elegir el FE, está claro que Samsung está utilizando materiales más baratos.

Aquí no hay Gorilla Glass Victus 2 como sí lo hay en el S23 estándar; en cambio, el Galaxy S23 FE se conforma con Gorilla Glass 5. Tiene resistencia al agua IP68, igualando al S23 y un paso por delante de la clasificación IP67 del Galaxy A54.

La parte posterior del Galaxy S23 FE también coincide más o menos con los buques insignia de Samsung, con cámaras apiladas verticalmente que no se distinguen del resto del celular por ningún tipo de protuberancia en la cámara. Es una apariencia sencilla que pone el foco en los colores del teléfono.

Una diferencia con el S23 FE es que la lente de la cámara sobresale un poco más de la parte posterior del teléfono; se parece más al diseño del Galaxy A54 que al S23. Por esa razón, se tambalea un poco cuando usas el Galaxy S23 FE cuando está recostado boca arriba.

Con 6,2 x 3 x 0,32 pulgadas, el Galaxy S23 FE es más alto y ancho que el S23 estándar. Esto es para acomodar la pantalla más grande de 6,4 pulgadas (el S23 la mantiene compacta en 6,1 pulgadas), pero también significa que el S23 FE es más difícil de sostener en manos más pequeñas.

El Galaxy S23 FE cuenta con una pantalla de 6,4 pulgadas, específicamente una AMOLED dinámica con resolución de 2340 x 1080 y una frecuencia de actualización de 120 Hz.

En el modo adaptativo, la pantalla escala hasta 120 Hz cuando hay mucha actividad en pantalla para suavizar las cosas; de lo contrario, se ciñe a una frecuencia de 60 Hz. Eso es un pequeño cambio con respecto a la frecuencia variable de 48 Hz a 120 Hz del Galaxy S23, pero probablemente sea algo que no te moleste si optas por el FE.

El Galaxy S23 FE se carga a 25W, la misma velocidad a la que se carga el Galaxy S23. Dado que esta es una de las velocidades de carga más lentas, al menos no estás sacrificando una carga más rápida al optar por un teléfono más barato. El S23 FE también admite carga inalámbrica, algo que no encontrarás en el Galaxy A54.

Cualquiera que haya usado un dispositivo Samsung Galaxy reciente encontrará la interfaz familiar con el Galaxy S23 FE. Ejecuta One UI de Samsung sobre Android 13 y no tiene nada realmente nuevo o diferente de lo que he probado con los otros teléfonos de la serie.

En cuanto a las actualizaciones de Android 14, llegarán a finales de este año, como la primera de las cuatro actualizaciones del sistema operativo Android que Samsung ofrece a teléfonos como el Galaxy S23 FE.

Es la misma política de actualización que disfrutan otros buques insignia Galaxy S, así como algunos teléfonos Galaxy A como el A54. Es una política de actualización generosa para un dispositivo Android, aunque Google se robó algo de su protagonismo cuando extendió el soporte por siete años con el Serie Píxel 8.

El usuario ideal del Galaxy S23 FE es alguien que toma muchas fotografías y quiere una configuración de cámara muy parecida a la del Galaxy S23 sin tener que pagar los precios completos del buque insignia.