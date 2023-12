Usá Waze en lugar de WhatsApp para compartir tu ubicación con estos trucos

No hace falta que la persona a la que le compartís tu ubicación tenga Waze, o incluso que tenga un teléfono móvil, porque puede ingresar por una PC.

Aunque Google Maps es una aplicación útil para usar de navegador en el coche, Waze sigue siendo una apuesta segura, por su comunidad que agrega un valor grande gracias a un sistema de avisos muy ágil.

Hay muchos trucos útiles de Waze. Uno de ellos es compartir tu trayecto y ubicación directamente desde Waze para que te sigan en tiempo real. Nosotros compartimos la ubicación, el destinatario ya la tiene y no debe preocuparse del horario de llegada.

Muchos usuarios utilizan Waze como navegador, pero comparten su ubicación en tiempo real a través de WhatsApp o Telegram. En Waze tenemos la forma de compartir nuestro trayecto en tiempo real.

Lo primero es iniciar el trayecto. Marcamos dónde queremos ir y, si vamos a compartir nuestro camino, hay que hacerlo en Waze antes de arrancar el coche. Para ello, en la pantalla principal de Waze, tocamos en la barra inferior para desplegar una pantalla de ajustes y para añadir alguna parada o ver la ruta.

Ahí tenemos un icono central con un avión de papel que es similar al de Telegram. Hacemos clic en él y tenemos varias opciones rápidas para compartir el viaje. Por ejemplo, si usás WhatsApp, hacés clic en el icono, seleccionás el contacto y listo.

Si no aparece la aplicación que querés usar, debés seleccionar la opción de "más opciones" y se abren los contactos, el navegador y otras aplicaciones desde la que podemos compartir. Incluso X (exTwitter) o Instagram.

Waze es una aplicación de Google.

Cuando el contacto quiera averiguar por dónde vamos, aparecerá en Waze un aviso visual y por audio que lo indica, pero además el color de la ruta cambia de morado a verde.

No hace falta que la persona a la que le compartís tu ubicación tenga Waze, o incluso que tenga un teléfono móvil. Si está en la PC, abre una pantalla del navegador que indica nuestro trayecto y la hora de llegada, así como nuestro icono en tiempo real.

Y si en el móvil no tiene Waze, también se abre una página en el navegador. Si querés dejar de compartir o compartirlo con más contactos, desplegá la pantalla de opciones del viaje y pulsá en el mismo icono de antes. Te dará ambas opciones.

Google Maps vs. Waze: ¿qué aplicación de navegación es mejor?

Cuando se trata de Google Maps vs Waze, no es fácil decidir qué aplicación debés usar para ayudarte a moverte. Ambos servicios son increíblemente similares, incluso hasta su empresa matriz: Google. Entonces, ¿cómo decidís cuál usar? A pesar de su creciente similitud, Waze y Google Maps ofrecen cosas diferentes. Google Maps puede tener el reconocimiento de nombre y el alcance, pero Waze tiene seguidores leales de conductores que confían en su método para llevarlos rápidamente de A a B.

Decir qué servicio es mejor no es una pregunta sencilla de responder, debido a lo sutiles que son en realidad las diferencias entre ellos. Entonces, si arrojás ambas aplicaciones al ring y tenés una pelea total de Google Maps vs Waze, ¿qué servicio se destaca? Ambas aplicaciones están disponibles en dispositivos iOS y Android y son compatibles con Android Auto y Apple CarPlay. Por lo tanto, no importa qué dispositivo usés o qué automóvil conduzcas, tenés la opción de usar ambos.

Incluso hay versiones disponibles en los navegadores de escritorio, aunque están limitadas por el hecho de que no podés obtener ninguna navegación en vivo de esa manera. Aún así, podés buscar direcciones, ubicaciones y guardar cosas en tu cuenta, que podés recoger en su teléfono más adelante.

Waze puede vincularse con el sistema operativo del auto.

Google Maps vs Waze: navegación

En esencia, tanto Google Maps como Waze te llevarán a donde quieras ir. Dicho esto, a pesar de que ambos son operados por Google, son bastante diferentes. Hasta el punto en que el "ganador" depende completamente de cómo te muevas.

Google Maps es tu aplicación de navegación tradicional. Marcá una ubicación y encontrarás la manera de llevarte allí, sin importar cómo planees hacerlo. Podés caminar, conducir, andar en bicicleta o tomar el colectivo, y Google Maps tiene algo que ofrecer. Google incluso puede alertarte sobre obstáculos o tráfico en el camino y darte la opción de tomar un camino diferente.

Waze está diseñado exclusivamente para usuarios de automóviles y motocicletas. En lugar de encontrar el camino más rápido hacia tu destino y dejarte ahí, Waze siempre analiza las condiciones para intentar llevarte allí de la manera más rápida posible.

Ambos servicios pueden determinar las condiciones del tráfico a partir de la cantidad de usuarios en la carretera, pero Waze en realidad hace algo al respecto. Google Maps marcará el tráfico u obstáculos que conoce en la pantalla, al igual que Waze, pero la diferencia es que Google te enviará felizmente por la misma ruta preestablecida independientemente de cómo cambien las cosas. Es posible que te pregunte si deseás tomar una ruta alternativa dependiendo de lo mal que esté el tráfico, pero no es particularmente agresivo al respecto.

Pero a principios de este año, Google Maps cambió la forma en que calculaba sus rutas. El servicio ahora utiliza una serie de factores, incluidas las condiciones del tráfico en tiempo real y la cantidad de semáforos, para hacer que la ruta propuesta sea más segura y ecológica. De esa manera, ahorra combustible y es menos probable que tenga un accidente. Google Maps comenzó a mostrarte exactamente cuánto costará una ruta en particular, en caso de que pases por los peajes. Una característica que extrajo de Waze.

Waze se basa en una cosa, y solo una cosa: minimizar tu tiempo en la ruta y llevarte a tu destino lo más rápido posible. Por lo tanto, no pide permiso para alterar tu ruta a mitad del viaje y ofrece automáticamente direcciones que te permiten sortear los obstáculos que han aparecido.

Google Maps tiene herramientas diferentes que Waze.

Todo en nombre de llevarte a algún lugar en el menor tiempo posible. Por esa razón, los usuarios de Waze a menudo descubren que los envían a lugares muy aleatorios, ya que la aplicación funciona para llevarlos a donde necesitan ir.

La desventaja del sistema de Waze es que depende de otros usuarios activos en la carretera. Entonces, si sos el único usuario de Waze en cientos de millas, la aplicación no tiene idea de lo que está sucediendo más adelante.

Afortunadamente, ambos servicios te permiten guardar mapas sin conexión para su uso posterior, aunque Google Maps es más directo al respecto. La función de mapas sin conexión de Google Maps te permite seleccionar un área del mapa y descargar todos los datos disponibles en él. Anteriormente, podías guardar rutas individuales, aunque este ya no parece ser el caso.

Waze no tiene ninguna de las dos opciones, pero guardar una ruta en tus favoritos almacena en caché la información relevante para que puedas usarla sin conexión. Pero debido a que Waze depende de los datos en vivo, si perdés el servicio de telefonía móvil, no obtendrás información actualizada sobre lo que sucede en las carreteras. Básicamente, perdés la parte de Waze que lo hace especial.

Cuando se trata de conducir, los dos servicios son prácticamente idénticos, pero la forma única de Waze de sortear los retrasos lo convierte en una herramienta invaluable para los automovilistas. Siempre que estés contento de tomar rutas extrañas, Waze es el camino a seguir.