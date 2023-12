¿Cuáles son los mejores iPhone del 2023 para invertir el aguinaldo?

El iPhone 15 llegó en el 2023 trayendo consigo el debate interno anual: ¿debería actualizar? Es una pregunta difícil de responder y mucho depende de la antigüedad y el estado de tu celular actual y de cómo lo usás.

Pero en términos generales, es más fácil que nunca seguir usando el celular durante cinco años o más antes de que su edad empiece a notarse realmente. Si todavía usás un iPhone 11 o XR y estás perfectamente satisfecho con su rendimiento, entonces probablemente puedas aprovechar otro año tu inversión en ese equipo.

Esto es especialmente cierto si tu principal preocupación es la disminución del rendimiento de la batería: reemplazar la batería es mucho más barato que comprar un celular nuevo.

Esta vez hay otro factor en la discusión: USB-C. Reemplaza el puerto Lightning que Apple incluyó en sus celulares durante la última década, por lo que es posible que debas buscar soluciones para cualquier accesorio Lightning patentado que hayas estado usando.

Esto será una molestia para algunos, pero a la larga, el cambio a USB-C conlleva grandes ventajas. Podrás usar el mismo cargador que tu MacBook o compartir un cable de alimentación con tu amigo que tenga un teléfono móvil con el sistema operativo Android.

La mayoría de los accesorios USB-C también funcionan con el iPhone 15; de repente, el lector de tarjetas SD que usás con tu computadora portátil se puede conectar directamente a tu celular.

La adopción de USB-C da versatilidad a la carga y la conectividad del iPhone.

Por lo tanto, si estás listo para actualizar, entonces este es un momento tan bueno como cualquier otro. Si bien la serie iPhone 14 ofreció solo algunas características nuevas, en su mayoría reservadas para los modelos Pro, este año 2023 se siente un poco diferente, sin importar si estás considerando un Pro más caro o un iPhone 15 estándar.

Los precios de esta nota de iProfesional fueron relevados el 5 de diciembre en los sitios en los que se consigna el monto.

El mejor celular iPhone para la mayoría de las personas: iPhone 15 (128GB)

El modelo base del iPhone 15 de Apple cuenta con un chip A16, una pantalla de 6,1 pulgadas, un puerto USB-C y una cámara principal de 48 megapíxeles, con configuraciones de almacenamiento a partir de 128 GB. El modelo de color azul de 128 GB se vende a $1.150.072 en la tienda oficial de Motec Electrónica en Mercado Libre.

El iPhone 15 es una especie de remezcla. Recoge algunas novedades de los modelos Pro de la generación anterior, como Dynamic Island y un sensor A16 Bionic, y agrega algo propio con un nuevo sensor de imagen de alta resolución y ese puerto USB-C tan promocionado.

No es completamente nuevo, pero es un paso sólido con respecto al iPhone 14; en resumen, exactamente el tipo de actualización que se espera de la serie de iPhone que no es Pro. El 15 no obtiene todo que presentó el 14 Pro.

La pantalla siempre encendida que mantiene la pantalla de bloqueo atenuada todavía está reservada para el 15 Pro y el Pro Max. El sensor de 48 megapíxeles del 15 y 15 Plus es nuevo pero físicamente más pequeño que el que utilizan los teléfonos Pro.

El iPhone 15 todavía tiene una pantalla estándar de 60 Hz en un año en el que la mayoría de los celulares de gama media con el sistema operativo Android vienen con pantallas de al menos 90 Hz.

Hay muchas cosas que no obtenés en el 15, pero lo que sí conseguís es convincente, especialmente si estás actualizando desde un iPhone estándar 11 o 12. El zoom de recorte 2x de la nueva cámara es una excelente opción para retratos, y Dynamic Island colocará útilmente información importante en la parte superior de la pantalla cuando la necesite.

El salto a USB-C puede resultar un poco molesto a la hora de ordenar los cables de carga, pero será un cambio abrumadoramente positivo a largo plazo. El iPhone 15 está lejos de ser el celular más interesante anunciado en 2023, pero representa una combinación inteligente de actualizaciones por su precio.

Si eres el tipo de persona que quiere aprovechar al máximo su celular, entonces te conviene mirar los modelos Pro. Pero si solo querés un iPhone que te permita pasar el día cómodamente, tomar excelentes fotografías y mantener el ritmo durante los próximos años, entonces el iPhone 15 es tu mejor opción.

El mejor celular iPhone de gama alta: iPhone 15 Pro (128GB)

El iPhone 15 Pro de Apple tiene una estructura de titanio más liviana, un puerto USB-C con velocidades 3.0 más rápidas, cámaras mejoradas, un botón de acción personalizable en lugar del antiguo interruptor de timbre/silencio y biseles más delgados alrededor de su pantalla de 6,1 pulgadas. El modelo de 128 GB en color titanio azul se vende desde $1.559.987 en la tienda oficial de Nick Hard en Mercado Libre.

Al igual que el 14 Pro, tiene una pantalla ProMotion de 6,1 pulgadas y tres cámaras traseras y viene con Dynamic Island y una pantalla siempre encendida. Pero si elegís el 15 Pro, te darás cuenta de que, de hecho, se trata de un dispositivo muy diferente.

Es 19 gramos más liviano que el 14 Pro, por lo que es considerablemente más fácil de sostener y los bordes están ligeramente curvados para un agarre más cómodo. Hay un nuevo botón de acción en el costado donde solía estar el interruptor de silencio y un puerto completamente nuevo en la parte inferior. Son pequeños cambios que suman mucho.

Incluye un nuevo chipset A17 Pro que permite jugar juegos AAA en tu celular. También hay algunas mejoras interesantes en la cámara basadas en software, incluidas dos nuevas "lentes" de 28 mm y 35 mm para la cámara principal para complementar el teleobjetivo 3x (aproximadamente 77 mm).

Al igual que los modelos 15 y 15 Plus normales, ahora podés aplicar el modo retrato a las fotos después de tomarlas. Los videógrafos también apreciarán el acceso a una nueva opción de grabación ProRes Log que facilita la incorporación de imágenes del iPhone en tomas multicámara.

Estas son algunas características nuevas y poderosas, pero no es necesario ser un "Pro" para disfrutar usando este dispositivo. Vale la pena el gasto adicional sobre los 15 normales si apreciás un poco más de personalización y flexibilidad de tu dispositivo, y aprovecharás las opciones adicionales de la cámara.

El mejor celular iPhone para fotógrafos: iPhone 15 Pro Max (256 GB)

El Pro Max es el extremo más grande y alto de las opciones del iPhone 15 de Apple. Coincide con el iPhone 15 Pro en la mayoría de las especificaciones y características, pero tiene una pantalla de 6,7 pulgadas, una batería más grande y un teleobjetivo de 5x más largo.

También comienza con 256 GB de almacenamiento, el doble que el 15 Pro básico. El modelo de 256 GB en color titanio blanco se vende desde $2.004.999 en la tienda oficial de Motec Electrónica en Mercado Libre.

El iPhone 15 pro Max se destaca por sus capacidades de fotografía y video.

En los últimos años, los dos modelos de iPhone Pro incluían un hardware de cámara muy similar. Eso cambió este año, ya que el modelo más grande se aleja un poco con una nueva lente con zoom de 5x. Ocupa el lugar del teleobjetivo 3x, que todavía se utiliza en el 15 Pro.

Aparte de los diferentes tamaños de pantalla y baterías, esa es la única diferencia real entre las características del 15 Pro y el Pro Max. Y para ciertos tipos de fotógrafos, será suficiente para hacer que el celular más grande sea mucho más atractivo.

La lente 5x de 12 megapíxeles del 15 Pro Max equivale a 120 mm en una cámara de fotograma completo. Crea retratos dramáticos y te permite jugar con la compresión del sujeto de una manera que no es posible con una lente de 3x. Hay una sólida estabilización de imagen y la calidad de la imagen es buena.

Hay un par de advertencias sobre esta recomendación: primero, el elevado precio inicial superior a los 2 millones de pesos del Pro Max será comprensiblemente demasiado elevado para muchas personas. El 15 Pro normal funciona mejor que el Pro Max con una distancia focal de 3x; tiene sentido ya que utiliza un zoom óptico en lugar de digital.

Pero la mayoría de los fotógrafos apreciarán la versatilidad adicional de la lente de 5x, y el modo de recorte de 2x en ambos modelos da una buena impresión de una lente con zoom más corto.

El 15 Pro Max es 19 gramos más liviano que el 14 Pro Max, lo cual es significativo. Si el gran peso de su predecesor te desanimó, probablemente el 15 Pro Max te resulte más atractivo.

El iPhone 15 Pro Max es el celular más caro de Apple.

El mejor celular iPhone barato: iPhone SE 2022 (64 GB)

El iPhone SE 2022 durará más de cinco años si se cuida gracias al excelente historial de Apple en ofrecer actualizaciones de iOS a dispositivos más antiguos. Pero su pequeña pantalla de 4,7 pulgadas parece apretada ahora y puede ser difícil de usar dentro de cinco años mientras las aplicaciones y páginas web sigan diseñándose para pantallas más grandes.

El modelo de 64 GB en color azul medianoche se consigue desde $1.200.026 en la tienda en línea de maximstore, Apple Premium Reseller con 35 años de experiencia en la Argentina.

El iPhone SE de tercera generación, lanzado en 2022, es una especie de ganador predeterminado en esta categoría. Es el iPhone menos costoso que podés comprar. Pero la experiencia al usar el SE es obstaculizada por su pequeña pantalla, un vestigio de un diseño antiguo de iPhone que no envejece bien.

Esta recomendación viene con algunas advertencias importantes, comenzando con esa pantalla. Es pequeña: con 4,7 pulgadas, es significativamente más pequeña que la pantalla del iPhone 13 Mini, aunque el SE es un poco más alto y ancho que el Mini.

Esto se debe a que el SE 2022 utiliza un diseño de iPhone muy antiguo que se remonta al iPhone 6S. La pantalla se siente apretada y la tecnología LCD parece anticuada. También es el único iPhone que conserva el botón de inicio y su escáner de huellas dactilares en lugar de Face ID, lo que podría ser preferible si detestas la navegación por gestos.

Hay un par de otros puntos bajos: el sistema de cámara no tiene modo nocturno y solo hay 64 GB de almacenamiento en el modelo base. Pero si estás acostumbrado a una pantalla de teléfono más grande, esa pantalla LCD de 4,7 pulgadas podría ser lo más difícil de aceptar.

El iPhone SE tiene un tamaño pequeño para los estándares actuales.

También hay rumores sobre un iPhone SE en 2024 con una pantalla OLED de 6,1 pulgadas: grande, si es cierto, literalmente. Es una actualización que vale la pena esperar un año más si podés esperar. Pero si una pantalla pequeña no te molesta, entonces no hay mejor oferta que el iPhone SE.