Samsung deslumbra con televisores y pantallas enrollables

Samsung añadió poco a poco funciones de hogar inteligente a sus televisores, convirtiéndolos en centros para su plataforma de automatización del hogar SmartThings, sumando capacidades de controlador Matter para que cualquier dispositivo pueda conectarse a ellos.

Todo esto significa que podrás usar tu televisor para conectar y controlar dispositivos inteligentes como luces y cerraduras sin necesidad de un concentrador independiente.

Esta semana en el CES, la mayor feria de tecnología y electrónica de consumo masivo de los Estados Unidos, que se realiza en la ciudad de Las Vegas, Samsung reveló cómo está convirtiendo la pantalla más grande de tu casa en una auténtica pantalla inteligente.

Una nueva pantalla de tablero llamada Now Plus llega a los televisores de la empresa surcoreana. Se encenderá cuando te acerques al televisor, por lo que no necesitás sacar el control remoto, y mostrará tarjetas con información sobre tus dispositivos domésticos inteligentes.

Por ejemplo, las transmisiones de la cámara de su hogar, la temperatura interior y cuánto tiempo queda encendido el lavarropa. Las tarjetas de información se parecen a la forma en que una pantalla inteligente Echo Show o Google Nest Hub muestra información relevante en sus pantallas siempre encendidas.

También hay un nuevo panel rápido que te permite acceder a funciones, incluido el encendido de luces y el bloqueo de puertas. Es una gran mejora en comparación con simplemente colocar una versión de la aplicación SmartThings en la pantalla de un televisor, que es actualmente la forma en que se controlan los dispositivos SmartThings en un televisor Samsung.

Samsung mapea tu hogar inteligente

Samsung también trae una nueva interfaz más intuitiva al televisor. Ahora se podrá acceder a la vista de un mapa en el televisor y está implementando esta interfaz de hogar inteligente de manera más amplia en toda su plataforma.

La vista del mapa es similar a la nueva interfaz de Amazon, aunque la versión de Samsung fue la primera. La vista de mapa de SmartThings coloca tus dispositivos conectados en un diseño de mapa interactivo.

Desde ese mapa podés controlar dispositivos como luces y cerraduras en tiempo real y monitorear las cámaras de seguridad y el uso de energía.

La vista del mapa debe crearse en la aplicación SmartThings en un teléfono móvil o tableta, pero luego podés verificar o controlar el estado de cada habitación y dispositivo inteligente de tu hogar en tu televisor y desde la pantalla de tu celular.

También está disponible en los monitores M8 de Samsung, y su heladera inteligente con Samsung Family Hub. La vista del mapa también incluye nuevos personajes de inteligencia artificial (IA) que pueden imitar a miembros de la familia e incluso mascotas, además de nuevas formas de generar un mapa de tu hogar.

Otra opción es utilizar un dispositivo Samsung como el nuevo robot aspirador JetBot o el robot Ballie AI, y enviar los robots para escanear la casa y generar un plano de planta. Según Samsung, Ballie puede incluso colocar tus dispositivos inteligentes en la posición correcta de tu hogar.

Nuevo televisor OLED de Samsung elimina los molestos reflejos

El televisor QD-OLED de tercera generación de Samsung, el nuevo S95D, viene con un truco único en comparación con sus predecesores: tiene una pantalla sin reflejos que, según la compañía, elimina prácticamente cualquier reflejo perceptible. Esto debería evitar distracciones molestas cuando mirás televisión en un día soleado y tratás de disfrutar de tu contenido.

Los revestimientos antirreflectantes no son nuevos en los televisores de alta gama, pero Samsung parece haber ido un paso más allá con el tratamiento especial del panel que se utiliza en el televisor presentado en el CES, e insiste en que, como resultado, no hay impactos negativos en el ángulo de visión o distorsión del color.

"La tecnología de baja reflexión optimizada para OLED utiliza una nueva capa de recubrimiento duro especializado y un patrón de recubrimiento de superficie para ofrecer los hermosos detalles de OLED sin reflejos", informó Samsung en su comunicado de prensa de CES.

La compañía afirmó que esta es "la pantalla OLED más brillante de Samsung hasta el momento" y, como el año pasado, el S95D está disponible en tamaños de hasta 77 pulgadas. Admite frecuencias de actualización de hasta 144 Hz y tiene una "precisión de color mejorada por IA" validada por Pantone.

El S95D tiene menos de 11 milímetros de grosor y viene con One Connect Box de Samsung. Conecta sus dispositivos de transmisión y consolas de juegos a él y conecta todo hasta el televisor con un solo cable limpio.

Al igual que el resto de los televisores 2024 de Samsung, el S95D ejecuta la última versión del software Tizen de la compañía, que permite a cada persona en un hogar usar su propia ID de Samsung para recomendaciones de contenido personalizadas. Samsung también continúa impulsando su servicio TV Plus FAST, que combina cientos de canales gratuitos en una sola interfaz.

Un celular de Samsung con pantalla enrollable

A medida que los teléfonos móviles con pantallas que se pliegan por la mitad reciben más atención de los consumidores, Samsung parece estar preparado para darle la vuelta al mercado nuevamente.

El gigante de la electrónica presentó un concepto de teléfono móvil en el CES 2024 llamado Flex In & Out Flip que se puede plegar en ambas direcciones y completamente hacia atrás.

Esto te permite usar la pantalla de 6,7 pulgadas del teléfono móvil incluso cuando el dispositivo está cerrado.

Cuando se dobla hacia atrás, un lado es ligeramente más corto que el otro, para evitar cubrir la cámara.

El lado más grande era lo suficientemente grande como para mostrar varios íconos en el menú de configuración rápida del teléfono, controles de reproducción multimedia y el tiempo y nivel de batería.

Aunque el teléfono móvil es sólo un diseño conceptual en este momento, podría ofrecer una pista sobre el futuro de los dispositivos que ruedan, se flexionan, se doblan, se pliegan y se contorsionan de otro modo para adaptar la tecnología a nuestras necesidades únicas.

El robot aspirador inteligente de Samsung

El nuevo Combo Jet Bot personalizado de Samsung, un robot aspirador inteligente con trapeador, hace más que simplemente deshacerse de las pelusas y el pelo de tu mascota.

Está diseñado para recorrer tus habitaciones en busca de manchas en pisos duros y fregarlas para que vos no tengas que hacerlo.

El robot utiliza el reconocimiento de objetos impulsado por inteligencia artificial para identificar manchas en suelos duros.

Podrás notar la diferencia entre las superficies, haciendo ajustes en su técnica de limpieza en consecuencia.

También podrás decirle a este asistente doméstico de más de mil dólares dónde puede y dónde no puede ir, ya que ataca manchas tan malas como la orina de un cachorro con un trapeador giratorio que alcanza las 170 rpm. Los detalles de precios no se difundieron.

Pantallas enrollables para vehículos

Samsung Display, el área de pantallas de la empresa, presentó Flex Note Extendable, un panel plegable que se puede ampliar hasta 17,3 pulgadas en relación de aspecto 4:3.

Se trata de paneles enrollables que pueden esconderse en distintas partes de un vehículo, para no distraer cuando no se utilizan. Al ser un panel que puede funcionar en varios tamaños, puede adaptarse al contenido que muestra.

Desde Samsung apuntaron que "los coches ahora se están convirtiendo en un espacio móvil más allá de un medio de transporte" y afirmaron que "los productos OLED combinados con tecnologías plegables y deslizables acelerarán esta transformación".