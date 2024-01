Qué son y cómo funcionarán los ETF de bitcoin

La Comisión del Mercado de Valores (SEC) de los Estados Unidos autorizó los ETF de bitcoin al contado que esperaban su aprobación, tras una década de negativas a este vehículo.

En total, fueron 11 las autorizaciones a las solicitudes de Blackrock, Valkyrie, Grayscale, Bitwise, Hashdex, ARK 21Shares, Invesco Galaxy, Fidelity, Franklin Templeton, VanEck y WisdomTree.

A la espera de la publicación del anuncio, los competidores anunciaron bajas en sus comisiones y mejoras en sus condiciones para el primer año de inversión. Las comisiones van del 0,24% de Bitwise, al 1,5% de Grayscale.

Pero el movimiento más agresivo fue el del gigante BlackRock, que situó sus costos en 0,25% frente al 0,30% esperado. A partir de este jueves, los nuevos ETF de bitcoin podrán cotizar y negociar en bolsa.

ETF de bitcoin: qué son y cómo funcionarán

Estos ETP (productos cotizados en bolsa) funcionarán exactamente igual que los ETF (sigla en inglés por fondos cotizados en bolsa). Es decir, como un conjunto de activos que cotizan como una unidad en la bolsa de valores. En este caso, solo incluirán un valor: la criptomoneda bitcoin.

El ETF compraría y custodiaría la criptomoneda y emitiría acciones del fondo que representarían la propiedad fraccionada de esos bitcoins. Así, los inversores pueden comprar o vender acciones del fondo en la bolsa como si fueran acciones de cualquier otro fondo o tipo de activo.

Bitcoin es la criptomoneda más famosa del orbe.

Estos ya no tendrán que comprar y almacenar bitcoins por su cuenta si no quieren. Podrán comprarlo a través del fondo que ya fluctúa con el precio del token, replicando su cotización. No tendrán el activo en su poder ni podrán custodiarlo ellos mismos.

Hasta ahora, solo existían ETF de futuros de bitcoin. Es decir, fondos cotizados en bolsa que negociaban con el valor futuro de la criptodivisa en concreto. La autorización de la SEC es un cambio de juego, porque permitirá a los inversores acceder más fácilmente al mercado de criptomonedas a través de plataformas tradicionales.

Primero, porque son más conocidas por los inversores minoristas y, segundo, porque el regulador supervisará el vehículo de inversión y garantiza su funcionamiento.

Para el mercado del bitcoin, este movimiento podría ayudar a estabilizar la criptodivisa, aumentar la liquidez —con la entrada de nuevos actores— y acelerar los procesos regulatorios, que darían más garantías y seguridad a un activo que todavía preocupa por su madurez y volatilidad.

Cuáles fueron los ETF de bitcoin aprobados

Esto se considera un hito en la historia de la criptomoneda líder a 15 años de su creación, ya que ofrecerá a los inversores minoristas e institucionales una forma de exponerse a este activo mediante el mercado regulado. Así, la SEC aprobó 11 ETF al contado de diferentes gestoras de activos:

Valkyrie Bitcoin Fund

ARK 21Shares Bitcoin ETF

Grayscale Bitcoin Trust

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

Franklin Bitcoin ETF

Bitwise Bitcoin ETF

Hashdex Bitcoin ETF

iShares Bitcoin Trust

Invesco Galaxy Bitcoin ETF

VanEck Bitcoin Trust

WisdomTree Bitcoin Fund

Sin embargo, quedó fuera de la lista el instrumento solicitado por GlobalX. La entidad dará en abril su veredicto sobre este ETF.