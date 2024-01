El CEO de Apple cobró 63 millones de dólares en 2023, lo mismo que 672 empleados de su empresa juntos

El sueldo del CEO de Apple no es como el de un empleado normal porque la mayor parte se le paga en acciones de la compañía californiana

Apple informó esta semana el sueldo de los principales miembros de su mesa ejecutiva, entre los que destaca especialmente su director general ejecutivo (CEO, sigla en inglés), Tim Cook (en la fotografía superior), líder de la empresa californiana desde la salida del fallecido Steve Jobs.

Durante 2023, Cook tuvo un sueldo de 63,2 millones de dólares, según el documento anual para accionistas publicado por Apple. Esto supone un descenso respecto a los años anteriores. En 2022, cobró más de 99 millones de dólares, un 36% más, mientras que en 2021 recibió un salario muy similar, de más de 98 millones de dólares.

El sueldo del CEO de Apple no es como el de un empleado normal ya que, aunque tiene una base fija de 3 millones de dólares, la mayor parte de su salario se le paga en acciones de la compañía y por tanto depende de la evolución de la empresa en los mercados.

En 2023, Cook recibió como compensación acciones de Apple valoradas en casi 47 millones de dólares. A esto hay que añadir 10,7 millones de dólares que recibió como incentivos ligados al cumplimiento de objetivos de la empresa y 2,5 millones de dólares como compensaciones adicionales.

Pese a la baja de sueldo respecto a años anteriores, el sueldo final de Cook en 2023 estuvo por encima del objetivo que se había marcado la compañía al inicio de año y que se había estimado en 49 millones de dólares, un 40% menos de lo que ha acabado ingresando el ejecutivo estadounidense.

Además, el sueldo del CEO de Apple equivale a la suma del salario medio de 672 empleados de la compañía, que cobran de media 94.118 dólares anuales. Junto al de Cook, Apple informó también los sueldos que cobraron el año pasado el resto de su equipo directivo.

Tim Cook sucedió a Steve Jobs en el liderazgo de Apple.

Se trata de Luca Maestri, jefe financiero de Apple; Kate Adams, vicepresidenta y presidenta del consejo; Deirdre O'Brien, vicepresidenta y jefa de Ventas; y Jeff Williams, jefe de Operaciones. Todos ellos tuvieron un salario de alrededor de 26,9 millones de dólares durante el año pasado, en su mayoría también en acciones de Apple.

De Alabama al Silicon Valley

Nacido el 1 de noviembre de 1960, Timothy Donald Cook, tal su nombre completo, se crio en el seno de una familia de clase media en Alabama. Su madre trabajaba como farmacéutica y su padre, Donald Cook, en un astillero. Cook se graduó en la Robertsdale High School en 1978 y obtuvo una licenciatura en ingeniería industrial de la Universidad de Auburn en 1982.

Luego pasó 12 años en el negocio informático de IBM y obtuvo una maestría en administración de empresas (MBA) de la Escuela de Negocios Fuqua de la Universidad de Duke. En 1998, Cook se reunió con Jobs y esto lo llevó a unirse a Apple a la edad de 37 años.

Cook asumió el cargo de vicepresidente sénior de operaciones globales en Apple en 1998. Once años después, en 2009, asumió el cargo de director de operaciones. Poco después, se convirtió en director ejecutivo interino debido al deterioro de la salud de Jobs.

Finalmente, en 2011, Jobs renunció y la junta eligió a Cook para que asumiera el cargo de director ejecutivo. Se trata de un viaje impresionante y notable, en especial si se considera que tenía sus reservas sobre aceptar la oferta de trabajo inicial en Apple.

Conducir desde la base: el estilo de liderazgo de Cook

Durante un discurso de graduación en la Universidad de Auburn, en 2010, Cook compartió que unirse a Apple había sido una de las decisiones más importantes de su vida, aunque no fácil.

Tim Cook cobra gran parte de su sueldo en acciones de Apple.

Esto se debe a que, en ese momento, en 1998, a la empresa no le iba muy bien y sus perspectivas parecían sombrías. El iPhone, la iPad, el iPod y la iMac aún no se habían desarrollado y Apple perdía ventas. Sin embargo, Jobs hizo una oferta tan convincente que Cook no pudo rechazar y se lanzó a pesar de que ya tenía una carrera exitosa.

A menudo hay discusión en torno a las figuras de Cook y Jobs sobre quién fue el mejor director ejecutivo de Apple, pero ambos tuvieron sus estilos visionarios únicos.

Según la publicación Harvard Business Review, Cook es un multiplicador: el tipo de líder que puede hacer que los empleados sean más inteligentes, innovadores y competentes. Por lo tanto, el gran crecimiento de Apple bajo su liderazgo no es una sorpresa.

Muchas personas sintieron que carecía del estilo audaz y autoritario de Jobs, pero Cook aprovechó sus puntos fuertes como una persona amable y reflexiva que tiene la habilidad de inspirar la cooperación entre el talento global de alto nivel que Apple atrae.