Esta petrolera lanza una plataforma propia de streaming

La nueva plataforma de películas de ON Stream de AXION energy ofrece una amplia selección de películas de diferentes géneros cinematográficos

La empresa AXION energy tiene un programa propio de descuentos y beneficios para sus clientes, denominado ON, en el cual lanzó una plataforma de streaming de películas llamado ON Stream.

Esta plataforma ofrece a los amantes del cine una forma innovadora de disfrutar de sus películas favoritas desde la comodidad de sus hogares o donde se encuentre.

AXION energy es la primera y única compañía del sector de combustibles en desarrollar esta propuesta a la que puede se puede acceder dentro de la plataforma ON. Con ON Stream, los usuarios podrán acceder a los estrenos de Hollywood y del mundo entero.

"ON Stream es una plataforma distinta; pensada y diseñada para nuestros clientes ON. Otro más de los diferenciales que nos permiten seguir posicionando a ON como el programa más innovador en materia de entretenimiento del mercado", aseguró Cecilia Panetta, gerente ejecutiva de marketing de AXION Energy.

"La incursión en la industria del entretenimiento a través de nuestra plataforma de streaming de películas es un proyecto emocionante para nosotros", agregó.

"Buscamos ofrecer a los usuarios una experiencia de entretenimiento de alta calidad y al mismo tiempo mostrar nuestra capacidad de innovación y adaptación a los cambios del mercado. Estamos seguros de que esta iniciativa será bien recibida por las más de un millón de personas que se subieron a ON", señaló Panetta.

On Stream de AXION energy también está disponible en la web.

¿Cómo se accede a On Stream de AXION energy?

La nueva plataforma de películas de ON Stream ofrece una amplia selección de películas de diferentes géneros, desde clásicos del cine hasta los éxitos más recientes. Los suscriptores pueden acceder a un catálogo en crecimiento constante, que se actualiza regularmente con nuevas adquisiciones y producciones originales.

La plataforma de streaming de películas de AXION energy ya está disponible. Se puede acceder a ella a través la aplicación de ON o de la web. Los usuarios recibirán beneficios exclusivos para el alquiler de las películas más destacadas; incluso hasta títulos sin costo.

Desarrollada de la mano de OnePlay, empresa que desarrolla aplicaciones que ofrecen contenido de video a través de Internet, On Stream ofrece para los usuarios de nivel 1 o 2 títulos disponibles bajo el formato de alquiler a $180, mientras que para quienes se ubiquen en el nivel 3 o superior, serán de acceso gratuito.

Una tienda propia fuera de las estaciones de servicio

On Stream sigue la estela de innovaciones de la empresa, jalonada el año pasado por la apertura de Spot to go es la primera tienda de conveniencia -originalmente de una estación de servicio- que abre sus puertas de manera independiente en la ciudad de Buenos Aires, en la esquina de Alem y San Martín, frente a la estación Retiro.

Se trata de la nueva propuesta innovadora de AXION energy pensada exclusivamente en los hábitos del consumidor, con foco en la gastronomía y el take-away. La tendencia de caminar con un café en mano camino al trabajo, al hogar o la facultad está cada vez más en auge y es un hábito que llegó para quedarse. Máxime en el perfil del consumidor de esta zona de la ciudad, que no desea parar sino pedir, comprar y seguir su día o rutina.

Spot to go abrió sus puertas frente a la plaza San Martín con una propuesta que se adecúa a las necesidades del consumidor, sus conductas y hábitos de consumo poniendo su foco en un servicio exclusivamente take-away de cafetería y comida, posicionándose como un nuevo jugador en el escenario de los "cafés de vereda o al paso".

AXION energy abrió su primera tienda fuera de una estación de servicio

Este lanzamiento es un hito muy importante para la marca que posiciona a sus tiendas por fuera del negocio tradicional de la estación de servicio. Desde hace años las tiendas de conveniencia dejaron de ser un accesorio del despacho de combustible para ocupar un rol central en el negocio.

Hay dos particularidades que aseguran de este nuevo negocio un éxito. Por un lado, su ubicación: en diagonal a la estación Retiro, uno de los puntos neurálgicos de la actividad comercial de Buenos Aires; y por otro lado, la gastronomía que propone: variedades de café preparado por baristas, delicias de panadería y los famosos sándwiches de La Parada Sanguchera de AXION energy por Lele Cristóbal, chef de Café San Juan.