Samsung lanza los Galaxy S24, los celulares más inteligentes de la historia: cuándo se venderán en Argentina

Samsung anunció este miércoles los Galaxy S24, la nueva serie de sus teléfonos móviles de alta gama, que se destacan por una integración profunda de la inteligencia artificial en las actividades del usuario, y que llegarán a la Argentina en el primer trimestre del año.

Los Samsung Galaxy S24, que fueron presentados a nivel global en una actividad realizada en la ciudad californiana de San José, está compuesta por tres modelos: el base (Galaxy S24), una versión con más capacidades (S24+ o Plus), y el tope de la gama (Galaxy S24 Ultra).

Aunque no presentan grandes cambios en cuanto al diseño y sus tamaños respecto a la serie anterior (Galaxy S23), los Galaxy S24 incorporan el último procesador de Qualcomm, Snapdragon 8 generación 3, y el S24 Ultra es de titanio.

iProfesional tomó contacto directo y probó los nuevos Samsung Galaxy S24 el martes en una actividad previa realizada en Buenos Aires por la filial argentina de la empresa.

La preventa oficial en los países desarrollados será entre el 26 y el 30 de enero, donde los usuarios que realicen pedidos anticipados recibirán sus unidades.

La disponibilidad general de la línea Samsung Galaxy S24 comenzará a partir del 30 de enero en esos países.

Samsung Galaxy S24 Ultra tiene una pantalla muy luminosa.

Fuerte apuesta de Samsung por la inteligencia artificial

Los Samsung Galaxy S24 representan la mayor apuesta de la empresa en el campo de la inteligencia artificial (IA). En la presentación previa realizada en la Argentina, Rodolfo Romeo, jefe de marketing de Samsung Argentina, recordó que los teléfonos móviles atravesaron este siglo dos eras y ahora llega la tercera.

La primera era fue la de los celulares conectados a Internet. Luego llegó la era de las cámaras potentes para fotografía y video. La tercera será la de los "smartphones" más "Smart" que nunca, potenciados por la inteligencia artificial.

Samsung lanzó incluso un nuevo lema, GalaxyAI, que engarza a su marca emblemática con la inteligencia artificial (AI, sigla en inglés).

¿Cuál es el objetivo del uso de la IA en los Samsung Galaxy S24?. "El teléfono móvil ahora interpreta al usuario", dijo Romeo, a través de Samsung Gauss, el motor propio de inteligencia de la marca.

Desarrollado por Samsung Research, Samsung Gauss, que honra a Carl Friedrich Gauss, un matemático alemán, se usa para analizar el lenguaje del usuario, el desarrollo de código, y para procesamiento de imágenes aunque no para su generación.

Samsung anunció una alianza con Google para combinar su desarrollo propio de inteligencia artificial con el del gigante tecnológico californiano.

¿Cuándo saldrán los Samsung Galaxy S24 en la Argentina?

Según se informó en la presentación realizada en Buenos Aires, los Samsung Galaxy S24 se lanzarán en la Argentina en el primer trimestre del año.

En el lanzamiento se incluirán diferentes beneficios y promociones, como la compra en cuotas sin interés, el plan canje que generan descuentos, el acceso al programa Samsung Care y vouchers que suman para la compra de accesorios. No se informaron los precios que tendrán en la Argentina. En los Estados Unidos el Samsung Galaxy S24 de 128 GB se venderá desde u$s 799,99; el S24+ de 256 GB, a u$s 999; y y el S24 Ultra de 256 GB, a u$s 1.299.

Inteligencia artificial para la vida diaria

La inteligencia artificial amplifica la mayoría de las experiencias en la serie Samsung Galaxy S24, desde facilitar la comunicación sin barreras con traducciones inteligentes de texto y llamadas, hasta maximizar la libertad creativa con el Motor ProVisual de Galaxy.

Galaxy AI introduce la inteligencia artificial destinada a mejorar especialmente el papel más fundamental del teléfono móvil: la comunicación.

Cuando necesitás desafiar las barreras del idioma, los Samsung Galaxy S24 lo facilita. Por ejemplo, para chatear con alguien que habla otro idioma. O para reservar una mesa en un restaurante mientras estás de vacaciones en otro país.

Esto es posible con AI Live Translate Call, que permite traducir voz y texto en tiempo real para las llamadas telefónicas dentro de la aplicación nativa, esto significa que no se necesitan aplicaciones de terceros. La inteligencia artificial en el dispositivo mantiene las conversaciones privadas.

Mensajes mejorados por la inteligencia artificial

Con Interpreter, las conversaciones en vivo se pueden traducir instantáneamente en una vista de pantalla dividida, para que las personas que están frente a frente puedan leer una transcripción de lo que la otra persona ha dicho. Esta función puede usarse incluso sin datos móviles o Wi-Fi.

Para mensajes y otras aplicaciones, Chat Assist puede ayudar a perfeccionar los tonos conversacionales para garantizar que la comunicación suene como se pretendía, sin malentendidos. El asistente puede distinguir situaciones como un mensaje educado a un colega o una frase breve y llamativa para un pie de foto en redes sociales.

La inteligencia artificial incorporada en el teclado Samsung también puede traducir mensajes en tiempo real en 13 idiomas.

Si estás en tu vehículo, Android Auto resumirá automáticamente los mensajes recibidos y sugerirá respuestas y acciones relevantes, como por ejemplo, enviarle a alguien tu hora estimada de llegada, para que puedas mantenerte conectado mientras te concentrás en la calle.

Tu organización personal también puede mejorar con Note Assist integrado a Samsung Notes, que presenta resúmenes generados por inteligencia artificial, la creación de plantillas que simplifican las notas con formatos preestablecidos y portadas para que las notas sean fáciles de identificar con una breve vista previa.

Para grabaciones de voz, incluso cuando hay múltiples hablantes, Transcript Assist utiliza inteligencia artificial y tecnología de texto a voz para transcribir, resumir e incluso traducir grabaciones.

Búsquedas potenciadas por la inteligencia artificial

La comunicación no es la única forma en que la serie Galaxy S24 lleva los beneficios fundamentales del teléfono móvil al futuro. La búsqueda en línea ha transformado casi todos los aspectos de la vida.

Samsung Galaxy S24 marca un hito en la historia de la búsqueda como el primer teléfono en estrenar el Circle to Search de Google, impulsado por gestos.

Para brindar a los usuarios de Galaxy una herramienta nueva, Samsung recurrió a Google, y abrió nuevas formas de descubrimiento con un simple gesto.

Presionando por un tiempo el botón de inicio, los usuarios pueden rodear, resaltar, garabatear o tocar cualquier cosa en la pantalla de Galaxy S24 para ver resultados de búsqueda.

Ver un monumento en el fondo de una publicación de un amigo en redes sociales o un dato curioso en YouTube Shorts puede convertirse rápidamente en una búsqueda precisa para obtener más información, sin tener que salir de esa aplicación.

Según la ubicación del usuario, para ciertas búsquedas, las descripciones generadas por inteligencia artificial pueden proporcionar información útil y contexto extraídos de la web, y los usuarios pueden hacer preguntas más complejas y específicas.

La potencia de las cámaras del Samsung Galaxy S24 Ultra

El ProVisual Engine de la serie Samsung Galaxy S24 es un conjunto completo de herramientas impulsadas por inteligencia artificial que transforman las capacidades de captura de imágenes y maximizan la libertad creativa en cada paso, desde la configuración de una toma hasta su publicación en redes sociales.

El Quad Tele System del Galaxy S24 Ultra, con su nuevo lente zoom óptico de 5x, trabaja con el sensor de 50MP para habilitar un rendimiento de calidad óptica en niveles de zoom desde 2x, 3x, 5x a 10x gracias al sensor de píxeles adaptativo. Las imágenes también muestran resultados nítidos a 100x con un zoom digital mejorado.

Con capacidades mejoradas de Nightography, las fotos y videos tomados con el Space Zoom del Galaxy S24 son brillantes en cualquier condición, incluso cuando se hace zoom.

Capturá más luz en condiciones de poca luz con el tamaño de píxel más grande del Galaxy S24 Ultra, ahora de 1.4 μm, que es un 60% más grande en comparación con el modelo anterior.

La borrosidad se reduce en el Galaxy S24 Ultra con ángulos de estabilización de imagen óptica (OIS) más amplios y una compensación mejorada de vibración.

Al grabar videos, las cámaras frontal y trasera están equipadas con un bloque ISP dedicado para reducción de ruido, y analiza la información giroscópica para distinguir entre el movimiento de quien captura y el del sujeto. Esto permite una eliminación de ruido más efectiva y videos claros en la oscuridad, incluso desde lejos.

Creatividad impulsada por la inteligencia artificial

Después de capturar tomas, las herramientas de edición de Galaxy AI permiten modificaciones simples como borrar, recomponer y remasterizar las imágenes.

Para optimizaciones más fáciles y eficientes, Edit Suggestion utiliza Galaxy AI para sugerir ajustes perfectamente adecuados para cada foto.

Además, para dar a los usuarios un control creativo y libertad aún mayores, Edición Generativa puede rellenar partes del fondo de una imagen con inteligencia artificial.

Cuando una imagen esté torcida, la IA llenará los bordes. Cuando un objeto necesita ser ligeramente desplazado para estar en la posición perfecta, la IA permite a los usuarios ajustar la posición del sujeto y genera un fondo perfectamente mimetizado en su lugar original.

Cada vez que los Galaxy S24 utilizan inteligencia artificial generativa para amplificar una imagen, aparecerá una marca de agua en la imagen y en los metadatos. Y si un video lleno de acción necesita ralentizarse, el nuevo Instant Slow-mo puede generar cuadros adicionales basados en movimientos del video para ralentizar suavemente momentos llenos de acción y así obtener un aspecto más detallado del suceso.

Para garantizar que cada imagen deslumbre en cada etapa, Super HDR muestra una previsualización realista antes de que se presione el obturador.

Mejoras en hardware y software para el entretenimiento

En los tres modelos de la serie Samsung Galaxy S24, las tasas de actualización adaptables de 1-120 Hz mejoran la eficiencia del rendimiento.

Los juegos en Galaxy son más potentes gracias a mejoras en hardware y software. El Galaxy S24 Ultra cuenta con un sistema óptimo de control térmico con una cámara de vapor 1,9 veces más grande, mejorando la temperatura superficial del dispositivo y maximizando la potencia de rendimiento sostenido.

La tecnología de Ray Tracing permite imágenes realistas con efectos superiores de sombras y reflejos. Y mediante la colaboración con socios líderes en la industria de los juegos, Galaxy S24 permite a los usuarios disfrutar de populares juegos móviles globales más optimizados.

Las imágenes son más vibrantes y cautivadoras en la pantalla más brillante hasta ahora de Galaxy. Los Samsung Galaxy S24 alcanzan un brillo pico de 2.600 nits y ofrece una visibilidad mejorada en exteriores con Vision Booster.

En la pantalla, el Corning Gorilla Armor en el Galaxy S24 Ultra está ópticamente mejorado y demuestra una durabilidad superior contra daños causados por rayones diarios.

Ofrece una reducción drástica de reflejos de luz de hasta un 75% en una amplia gama de condiciones de iluminación, garantizando una experiencia de visualización suave y cómoda.

Tamaños y colores de los Samsung Galaxy S24

En toda la serie Galaxy S24, las mejoras en el diseño con biseles más delgados hacen que sea más fácil sumergirse en cualquier experiencia visual y permiten ver más con su pantalla de 6,7 pulgadas del Galaxy S24+ y 6,2 pulgadas del Galaxy S24, dentro de especificaciones casi del mismo tamaño.

El Galaxy S24 Ultra tiene una pantalla plana de 6,8 pulgadas, optimizada no sólo para la visualización, sino también para la productividad. Además, el Galaxy S24+ ahora admite el mismo nivel de resolución QHD+ que se encuentra en el Galaxy S24 Ultra. Este modelo incluye un lápiz óptico.

El Galaxy S24 Ultra es el primer teléfono móvil Galaxy en presentar un marco de titanio, mejorando la durabilidad y la longevidad del dispositivo.

El cuerpo significativamente más delgado del Galaxy S24 Ultra permite una mejor experiencia en movimiento con un agarre más cómodo.

En el Galaxy S24+ y el Galaxy S24, el diseño One-mass simplificado satisface un estándar estético más elevado con una conexión perfecta entre la cubierta trasera del dispositivo y el marco lateral.

La serie Galaxy S24 se presenta en tonos de colores inspirados en minerales terrestres. En el Galaxy S24 Ultra, los colores incluyen: gris titanio, negro titanio, violeta titanio y amarillo titanio.

En el Galaxy S24+ y el Galaxy S24, los colores incluyen: negro ónix, gris mármol, violeta cobalto y amarillo ámbar.

Las configuraciones serán las siguientes: Galaxy S24 vendrá con 8 GB de memoria operativa (RAM) y 256 GB de almacenamiento, y los S24+ y S24 Ultra, con 12 GB de RAM y opciones de 256 y 512 GB de almacenamiento.

Las baterías serán de 4.000 mAh para el S24, 4.900 mAh para el S24+ y 5.000 mAh para el S24 Ultra.

Seguridad avanzada y privacidad

Protegido por Samsung Knox, la plataforma de seguridad de grado de defensa de Galaxy, los Samsung Galaxy S24 protegen la información crítica y se defiende contra vulnerabilidades con hardware seguro de extremo a extremo, detección de amenazas en tiempo real y protección colaborativa.

Los usuarios tienen un control total sobre cuánto permiten que sus datos mejoren las experiencias de inteligencia artificial, a través de configuraciones de inteligencia avanzada que pueden desactivar el procesamiento en línea de datos para funciones de inteligencia artificial.

La protección avanzada de datos ofrece cifrado de extremo a extremo cuando los usuarios realizan copias de seguridad, sincronizan o restauran sus datos con Samsung Cloud.

Samsung anunció que los Galaxy S24 tendrán siete generaciones de actualizaciones del sistema operativo y siete años de actualizaciones de seguridad.

De izquierda a derecha: S24, S24+ y S24 Ultra.

Inteligencia artificial para recuperar el trono

El lanzamiento de los Samsung Galaxy S24 tuvo lugar en la semana que se conoció un cambio significativo en la dinámica del mercado global de celulares: Apple superó a la marca surcoreana como primer vendedor de teléfonos móviles por primera vez desde 2010, según los datos preliminares del informe anual de la consultora International Data Corporation (IDC).

El mercado global de celulares experimentó una disminución del 3,2% en las ventas en 2023, alcanzando la cifra de 1.170 millones de unidades, lo que supone el volumen anual más bajo en una década.

Según los datos de la consultora, Apple consiguió una cuota de mercado del 20,%, con más de 234 millones de teléfonos vendidos (su cuota el pasado año era de 18,8%), mientras que Samsung vendió 226,6 millones de unidades y se queda con una cuota del 19,4%.

Los Samsung Galaxy S24 abonan la estrategia de la empresa por los celulares del tope de gama, ante la creciente tendencia de dispositivos premium, que ahora constituyen más del 20% del mercado.

IDC espera una notable recuperación del mercado en 2024, respaldada por un fuerte crecimiento en la segunda mitad de 2023. El cuarto trimestre del 2023 registró un crecimiento del 8,5%, con 326,1 millones de ventas, superando el crecimiento pronosticado del 7,3 por ciento.

El auge de los celulares plegables, donde Samsung es el líder indiscutible, y las capacidades de inteligencia artificial en los "smartphones" darán un impulso al mercado, según la consultora.