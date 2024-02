Los 9 trucos infalibles para que la batería de tu teléfono celular no se agote rápidamente

En la era digital, la problemática de quedarse sin batería sigue siendo una preocupación constante para los usuarios de smartphones. A pesar de las mejoras significativas en las capacidades energéticas de estos dispositivos, ciertas actividades aún pueden agotar la energía rápidamente.

En este contexto, factores como el brillo de la pantalla, tasas de refresco, videollamadas, juegos de alta exigencia gráfica, funciones como Always On Display y el uso intensivo de datos móviles contribuyen al consumo elevado de batería.

Afortunadamente, existen estrategias efectivas que permiten maximizar la duración de la batería y evitar situaciones incómodas, especialmente cuando nos encontramos fuera de casa. La implementación de estas estrategias no solo asegura que el teléfono mantenga su carga por más tiempo, sino que también contribuye a mejorar la eficiencia general del dispositivo, permitiendo a los usuarios disfrutar de sus smartphones sin la constante preocupación de buscar un enchufe.

A continuación, se presentan 9 trucos prácticos para ahorrar energía en un dispositivo móvil:

1. Desactivar la sincronización automática

Se recomienda desactivar la sincronización automática de aplicaciones y servicios del sistema, ya que estos procesos, que suelen ejecutarse en segundo plano, demandan una gran capacidad de procesamiento. Desactivar esta función puede marcar la diferencia en la duración de la batería.

En la mayoría de dispositivos, esta opción se encuentra en la configuración de Cuentas y sincronización.

2. Desactivar notificaciones innecesarias

Muchas aplicaciones y herramientas continúan enviando notificaciones incluso si no se han utilizado durante meses.

Desactivar estas notificaciones no solo evita un consumo extra de energía, sino que también reduce la saturación de información no deseada. Esta modificación se puede realizar en la configuración de notificaciones o mediante modos como No molestar.

3. Configurar el bloqueo automático

Modificar las características del bloqueo automático desde la configuración de la pantalla puede ayudar a evitar dejar la pantalla encendida por descuido.

Fijar un tiempo de bloqueo automático de pocos segundos contribuye a un uso más eficiente de la batería.

4. Desactivar la vibración

Aunque la opción de vibración es comúnmente utilizada, consume más energía que tener el teléfono en modo silencioso.

En momentos de poca batería, se recomienda optar por el modo silencioso sin vibración para conservar energía.

5. Optimizar el uso de la ubicación

El geoposicionamiento es una de las características que más consume energía en un dispositivo móvil.

Configurarlo para que las aplicaciones utilicen la ubicación del usuario solo cuando sea necesario puede contribuir significativamente al ahorro de energía.

6. Revisar la salud de la batería

Conocer el estado físico de la batería es esencial, ya que tiende a desgastarse con el tiempo.

En dispositivos iPhone, este proceso se puede realizar de forma nativa, mientras que en dispositivos Android se requiere utilizar aplicaciones externas.

7. Cerrar aplicaciones no utilizadas

Cerrar aplicaciones que no se están utilizando no solo soluciona el problema del consumo en segundo plano, sino que también libera espacio en la memoria RAM, mejorando la fluidez del dispositivo.

8. Modo oscuro en paneles OLED

Activar el modo oscuro en dispositivos con paneles OLED puede contribuir al ahorro de energía, ya que los colores oscuros consumen menos batería en estos tipos de pantallas. Esta opción se encuentra en la configuración de la pantalla.

9. Modo ahorro de batería

La mayoría de smartphones incluyen un modo de ahorro de batería que limita ciertas funciones, como notificaciones push y actualizaciones en segundo plano. Activar este modo puede extender significativamente la duración de la batería.

Por otro lado, cuando la batería está baja, activar el modo avión resulta ser una estrategia efectiva. Este modo apaga conexiones como Bluetooth, WiFi y datos móviles, evitando la entrada de llamadas y mensajes de texto.

En resumen, seguir estos consejos prácticos puede marcar la diferencia en la duración de la batería de un dispositivo móvil. La implementación de estas estrategias no solo beneficia a los usuarios al permitirles disfrutar de sus smartphones por más tiempo, sino que también promueve una mayor eficiencia en el uso general del dispositivo.