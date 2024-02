Cómo funciona Carina IA, la inteligencia artificial que triunfa en Whatsapp y transcribe audios

WhatsApp sigue sumando ventajas en lo que respecta a la experiencia del usuario, y ahora se integra con una tecnología que se instaló en la vida digital de la sociedad en el último año y no deja de sorprendernos con las cosas que permite hacer. Estamos hablando de la inteligencia artificial (IA), y puntualmente de Carina IA, que triunfa en la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo y transcribe audios.

Aunque hay otras opciones como LuzIA o Cami, las cuales no dejan de ser interesantes, el caso de Carina IA es sobre el que nos vamos a centrar en esta nota, sobre todo por su utilidad para transcribir audios, además de sus otras funcionalidades.

Cómo funciona Carina IA, la inteligencia artificial que triunfa en WhatsApp

Carina IA triunfa en WhatsApp

Carina IA es un asistente virtual que se puede utilizar desde el servicio de mensajería de Meta y que comenzó a desarrollarse en Galicia, España, partiendo de una base de 1000 usuarios, hasta llegar poco a poco a los 350.000 usuarios, de acuerdo al reporte actualizado al mes de enero.

Esta IA supo traspasar las fronteras y explota su potencial al ofrecer una excelente integración con WhatsApp. Lo mejor de Carina IA es que es accesible a un gran número de personas aunque tengan una edad más avanzada.

Cómo usar la inteligencia artificial Carina IA en WhatsApp

Para poder usarla simplemente hay que acceder a su página web y hacer clic en el ícono de enviar un mensaje. Automáticamente se abrirá un chat en WhatsApp mediante el cual el usuario podrá interactuar con la IA, como si fuera un contacto más.

La característica destacada de Carina IA es que permite transcribir audios

Cómo se transcribe un audio con la inteligencia artificial Carina IA en Whats App

Una de las funciones destacadas de Carina IA es la posibilidad de reenviar un mensaje de voz que ha enviado otra persona para poder tener una transcripción del mismo. Esta opción resulta ideal cuando el usuario no puede escuchar el audio, por ejemplo, en el caso de estar en un lugar muy concurrido donde no se puede oír bien y no se cuenta con auriculares. Carina IA ofrece además información del clima, búsqueda por internet y respuestas precisas.