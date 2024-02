Samsung es el rey del mundo del celular Android desde hace años, y la línea de celulares del gigante surcoreano tiene algo para todos. Al decidir cuál es el mejor celular Samsung para vos, hay algunas cosas a considerar:

¿Hasta dónde podés estirar tu presupuesto ?

? ¿Qué importancia tiene el rendimiento de la cámara ?

? ¿Usarás tu celular Samsung para juegos o aplicaciones exigentes ?

? ¿Qué factor de forma querés? ¿Pequeño? ¿Grande? ¿Plegable?

Una vez que hayas decidido qué es importante para vos, habrás hecho gran parte de la tarea, para luego dedicarte a elegir entre los siguientes seis celulares.

El Galaxy S24 Plus es el mejor celular Samsung para la mayoría de las personas

Equipado con un amplio conjunto de nuevas funciones de inteligencia artificial, el Samsung Galaxy S24 Plus es el modelo base de 6,7 pulgadas de la serie S24, lanzada este año al mercado y que llegará en marzo a la Argentina.

Al compartir la mayoría de las especificaciones y características con el modelo S24 estándar, el S24 Plus ofrece una batería más grande, más espacio de almacenamiento, 12 GB de RAM y una mejora en la resolución Quad HD.

Diseñado para aquellos que desean una pantalla más grande, pero no están interesados en las mejores funciones disponibles solo en el S24 Ultra. Naturalmente, uno asumiría que pagar mucho dinero debería otorgar el mejor celular, pero eso no es necesariamente cierto. No busques más que el Galaxy S24 Plus como prueba.

De izquierda a derecha: Samsung Galaxy S24 Ultra, S24 Plus y S24

El modelo medio de la flamante línea S24 es uno de los mejores celulares Android que podés comprar y combina las mejores partes del Galaxy S23 Plus con más potencia de procesamiento y una promesa de software renovada.

Viene con 12 GB de RAM (mucha capacidad para aplicaciones y juegos) y hasta 512 GB de almacenamiento interno. La otra mejora notable está justo al frente. El Galaxy S24 Plus cuenta con un panel de 6,7 pulgadas y 120 Hz.

Es casi tan grande como el Galaxy S24 Ultra sin ser demasiado difícil de manejar para manos más pequeñas. Samsung mejoró aún más los biseles del celular para que no abolle tu bolsillo más que su predecesor.

El Galaxy S24 Plus también ve una mejora bienvenida en la capacidad de su batería, con un peso de 4900 mAh. Eso es un poco más pequeño que el modelo Ultra, lo que debería darle al Plus una longevidad saludable entre cargas. La velocidad de carga no se modifica, pero 45W deberían ser suficientes para la mayoría.

El otro gran atractivo de Samsung es el hardware de su cámara, y tendrás que buscar detenidamente para encontrar actualizaciones notables con respecto al modelo saliente. Todavía se emplean cámaras con zoom de teleobjetivo de 50MP de ancho, 12MP de ancho ultra ancho y 10MP de teleobjetivo.

Las tres funcionaron bien en el Galaxy S23 Plus, por lo que no se esperaría menos del nuevo modelo. Más interesante aún, Samsung agregó varias herramientas de captura impulsadas por inteligencia artificial (IA), incluido un sistema de ajuste de color inteligente y un rendimiento mejorado en condiciones de poca luz.

Otros aspectos positivos incluyen el nuevo enfoque de Samsung en el soporte de software. El Galaxy S24 Plus obtiene una promesa de actualización de Android de siete años, lo que ofrecerá nuevas versiones de One UI hasta bien entrada la próxima década.

En particular, esta es una característica de toda la serie Galaxy S24, así que no hagas de esta tu principal razón para comprar. Lo que debería ser es la propuesta de valor del Galaxy S24 Plus: cuesta lo mismo que el modo anterior.

El Samsung Galaxy A54 5G ofrece un valor inmejorable

El Galaxy A54 5G cierra la brecha entre los celulares de gama media de Samsung y sus buques insignia. Tiene un diseño premium con una configuración de cámara flexible y uno de los mejores compromisos de software en el juego de Android, todo mientras mantiene un precio asequible.

Si estás buscando un celular Samsung más asequible, el Galaxy A54 5G se convertirá en uno de tus favoritos. No es un modelo insignia, pero con un rendimiento mejorado y un diseño casi emblemático, puede que no te importe.

Comenzando con las cámaras, presenta una configuración de tres cámaras que recuerda a sus primos emblemáticos. Se destaca la precisión del color, ya que ofrece un nivel de saturación de color mucho menos agresivo en comparación con los celulares Samsung más antiguos.

En la parte frontal, el A54 5G luce una pantalla AMOLED de 120 Hz brillante, nítida y rápida. Una vez más imita las series premium Galaxy S23 y S24, ofreciendo esquinas redondeadas, biseles uniformes y una gran precisión de color.

Por supuesto, el precio más bajo significa que los biseles son un poco más gruesos, pero no los notarás después de un tiempo. También resalta por su batería. Incluye una robusta unidad de energía de 5000 mAh.

La carga también es rápida, con una potencia por cable de 25W que se completa en poco menos de una hora y media. Sin embargo, no hay ningún cargador en la caja, por lo que deberás comprar un cargador compatible si aún no tenés uno en casa.

A menos que seas un gran jugador móvil o quieras editar videos en tu celular, esta es una buena compensación para lograr una excelente duración de la batería y un precio más bajo.

El Samsung Galaxy S24 Ultra es el celular soñado por el usuario avanzado

El verdadero dispositivo insignia de Samsung, el Galaxy S24 Ultra, ofrece las mejores especificaciones y funciones de cualquier celular Galaxy hasta la fecha. Se destaca por las funciones de cámara e inteligencia artificial, con una cámara principal de 200MP, teleobjetivo de 50MP 5x, teleobjetivo de 10MP 3x y disparadores ultra anchos de 12MP.

Biseles de pantalla más pequeños, pantalla de 2600 nits, batería de 5000 mAh, una cámara de vapor de refrigeración avanzada, hasta 1 TB de almacenamiento UFS 4.0 y 12 GB de RAM lo convierten en un potente sistema informático móvil.

El nuevo ProVisual Engine ofrece herramientas de cámara impulsadas por IA para capturar fotografías y videos. Este es el celular Samsung más potente que podés comprar, pero no necesariamente será el mejor para la mayoría de las personas.

El Samsung Galaxy S24 Ultra incluye un lápiz óptico

El Galaxy S24 Ultra es un celular para usuarios avanzados que quieren todo en un teléfono móvil, excepto una pantalla plegable. El Ultra se beneficia de compartir una experiencia central similar a la del Galaxy S24 Plus, pero tiene algunos trucos más para inflar su precio y tamaño.

Por un lado, todos los modelos emplean el Snapdragon 8 Gen 3 para Galaxy SoC. Samsung ofrece aquí una configuración de RAM de 12 GB combinada con 256 GB, 512 GB o 1 TB de almacenamiento interno.

En total, el Galaxy S24 Ultra tiene cinco cámaras. Las cuatro traseras están encabezadas por una cámara principal de 200MP, una ultra gran angular de 12MP y dos teleobjetivos con capacidades de zoom de 50MP 5x y zoom de 10MP 3x, respectivamente. En la parte delantera, encontrarás la misma cámara para selfies de 12MP que se usa en el S23 Ultra.

Incluye un S Pen escondido en su ranura dedicada, una abundante batería de 5000 mAh y la pantalla AMOLED de 6,8 pulgadas, ahora completamente plana. Luego está la importante actualización de siete años de Samsung, que hace que el Galaxy S24 Ultra sea una inversión más mesurada para aquellos que se muestran reacios a actualizar con frecuencia.

El Galaxy S24 Ultra es un celular Android impresionante, quizás el más impresionante si te lo podés permitir. Llegará a la Argentina en marzo.

El Galaxy Z Flip 5 es el mejor celular plegable para la mayoría de las personas

El Samsung Galaxy Z Flip 5 es el celular plegable de quinta generación de Samsung, completo con una pantalla de cubierta asimétrica de 3,4 pulgadas, bisagra sin espacios renovada y chipset Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy.

Los celulares plegables siguen siendo una categoría relativamente joven, pero el Galaxy Z Flip 5 dio un gran paso adelante en el 2023. Si considerás un celular plegable, la ventana Flex, mucho más grande, hace que la cubierta plegable de Samsung sea fácil de considerar.

Samsung Galaxy Z Flip es un celular plegable con formato de concha

Ofrece casi el doble de espacio que el Galaxy Z Flip 4 anterior, completo con algunas experiencias de aplicaciones a gran escala. El mayor argumento de venta aquí sigue siendo el factor de forma.

El teléfono plegable de Samsung todavía cabe cómodamente en un bolsillo (al menos en la mayoría de los bolsillos) y se abre para revelar una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas. Desafortunadamente, todavía no es tan brillante o nítida como una pantalla tradicional, pero Samsung se acerca cada año más.

Sin embargo, no es tan ancho como un celular normal, lo que hace que sea mucho más fácil de usar con una mano. Por supuesto, el verdadero argumento de venta del Galaxy Z Flip 5 es la ventana Flex.

Tendrás que instalar Good Lock para la mayoría de las experiencias de aplicaciones, pero luego podrás abrir todo, desde Instagram hasta Fitbit en el panel de 3,4 pulgadas. Aunque funciona como un celular estándar cuando está abierto, el Z Flip 5 tiene algunos trucos de software que otros celulares no pueden igualar.

Cuando está medio abierto, el celular ingresa al modo Flex, que esencialmente divide la pantalla en dos partes. Esto se puede utilizar para mostrar dos aplicaciones diferentes o dos partes de la misma aplicación, por ejemplo, un video de YouTube en la parte superior y comentarios de YouTube en la parte inferior.

La integración favorita de los usuarios es con la cámara, que coloca el visor en la parte superior y el botón del obturador en la parte inferior para tomar selfies grupales fácilmente.

Samsung Galaxy Z Flip 5 ofrece una pantalla externa versátil

Hablando de la cámara, el Z Flip 5 tiene un disparador capaz, con un par de cámaras de 12 MP: una ancha y otra ultra ancha. Sin embargo, la configuración sirve como una excelente alternativa para selfies.

Además de los selfies grupales que utilizan el modo Flex, la pantalla frontal también puede servir como visor, lo que le permite tomar selfies con cámaras externas más grandes y capaces. Aparte de eso, el Galaxy Z Flip 5 es un pequeño gran celular. El rendimiento es estelar gracias al Snapdragon 8 Gen 2 configurado para Galaxy.

La duración de la batería es aproximadamente la misma que la de su predecesor, lo que tiene sentido cuando se combina el procesador actualizado con una pantalla de cubierta más exigente.

Todavía es limitado en comparación con los celulares tradicionales, pero es suficiente para un día normal. Tarda poco más de una hora en cargarse mientras estaba enchufado o una hora y media de forma inalámbrica. Sin embargo, no hay ningún cargador en la caja.

El Galaxy Z Fold 5 es el celular que mejor reemplaza a una tableta

El Samsung Galaxy Z Fold 5 mejora la plataforma plegable con una bisagra más confiable, vidrio más resistente, clasificación IPX8, muchas opciones de almacenamiento y una pantalla grande y brillante.

Si bien el Galaxy S24 Ultra es una potencia de productividad, el nuevo Galaxy Z Fold 5 lleva las cosas al siguiente nivel al desarrollarse en una tableta brillante y nítida de 7,6 pulgadas y 120 Hz.

Samsung Galaxy Z Fold 5 es un celular plegable con forma de libro

Para endulzar el trato, la pantalla interior es compatible con un S Pen, aunque no se incluye ninguno en la caja. No obstante, a diferencia del Galaxy Z Flip 5, el modelo plegable estilo libro de Samsung no cambió demasiado en el 2023.

La gran pantalla interior es obviamente el gran argumento de venta aquí, pero el resto del celular también es de primera categoría. Cuenta con dos lentes iguales que el S23 Plus, los cuales son excelentes para el día a día.

La tercera lente ultra ancha también es una buena adición, aunque es un poco más ancha que la que se encuentra en los buques insignia no plegables de Samsung. La pantalla interior tiene una cámara debajo para minimizar su impacto visual, pero Samsung no la actualizó desde que introdujo la función hace unas generaciones. Está bien para videollamadas, pero eso es todo.

En cuanto al rendimiento, el Snapdragon 8 Gen 2 para Galaxy es lo suficientemente potente para un rendimiento fluido y consistente en el Galaxy Z Fold 5, incluso en la pantalla más grande.

Tiene resultados de batería similares del plegable ligeramente actualizado de Samsung, así como una experiencia de carga idéntica. Se tarda casi una hora y media en cargar el Galaxy Z Fold 4 desde muerto hasta completo, y el Galaxy Z Fold 5 tiene las mismas especificaciones.

Este no es un celular para cualquiera con un presupuesto limitado, aunque podés ahorrar un poco de dinero comprando el Galaxy Z Fold 4. Tendrás un espacio entre la pantalla cuando esté plegada, pero ese es el único cambio.

Samsung Galaxy S23 FE es un celular con excelente relación precio-calidad

El Samsung Galaxy S23 FE ofrece un rendimiento emblemático asequible

El Samsung Galaxy S23 FE aterrizó como algo más que un S23 adelgazado, es el celular de cuarto tamaño en la línea. Con una pantalla de 6,4 pulgadas, es más grande que el S23, pero más pequeño que el S23 Plus.

Con el Snapdragon 8 Gen 1, este celular ofrece pocos compromisos con respecto al S23 para lograr un ahorro de costos decente. La familia Fan Edition (FE) de Samsung emprendió un viaje interesante.

Después de aterrizar entre los mejores celulares del año con el Galaxy S20 FE, el siguiente Galaxy S21 FE pareció un caso de muy poco y demasiado tarde. Ahora, Samsung ha vuelto para recuperar parte de su éxito inicial con el Galaxy S23 FE.

En la superficie, sigue la fórmula Fan Edition al pie de la letra, y lo hace a la vez que ahorra en cuanto al precio de un buque insignia Galaxy. Para empezar, el Galaxy S23 FE ciertamente luce perfecto.

Es casi idéntico al Galaxy S23 y al Galaxy S23 Plus de Samsung, cambiando el vidrio trasero esmerilado por un panel brillante pero, por lo demás, combina con el lenguaje de diseño refinado.

El panel AMOLED de 6,4 pulgadas del Galaxy S23 FE se sitúa cómodamente entre el Galaxy S23 y el Galaxy S23 Plus, ofreciendo mucho espacio para juegos o "streaming". Es un panel un poco más antiguo de Gorilla Glass 5, pero no tiene problemas sobre la recreación del color o la frecuencia de actualización de 120 Hz.

Samsung Galaxy A14 5G ofrece diferentes opciones de color

Por supuesto, para que Samsung mantenga el Galaxy S23 FE más asequible que su línea insignia adecuada, hay algunos sacrificios bajo el capó. Cambia el Snapdragon 8 Gen 2 adaptado para Galaxy por el Snapdragon 8 Gen 1 más antiguo y lo combina con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento.

Tanto la RAM como el almacenamiento están en línea con lo que se esperamos por el dinero a pagar, aunque será importante ver si el chipset Snapdragon puede manejar el rendimiento térmico mejor que cuando se presentó.

En última instancia, el Galaxy S23 FE sigue siendo una de las mejores ofertas de Samsung. Logra un excelente equilibrio entre rendimiento y precio y, al mismo tiempo, logra igualar a sus primos emblemáticos en casi todos los aspectos.

El Samsung Galaxy A14 5G es el celular ideal para personas con un presupuesto ajustado

Finalmente, tenemos el mejor celular Samsung para quienes tienen un presupuesto limitado, el Galaxy A14 5G . El extremo inferior del rango de presupuesto de Samsung no se puede comparar con la línea Galaxy S24, pero aún hay opciones que representan más que suficientes para la mayoría de los usuarios.

Dicho esto, toda la gama económica de Samsung ofrece un estilo que combina con sus buques insignia, para que no te sientas excluido. A pesar de su posición de bajo nivel, el Galaxy A14 5G ofrece una frecuencia de actualización de 90 Hz y una pantalla Full HD para trabajar.

La mayoría de los celulares Samsung baratos tienen cámaras decepcionantes, pero el Galaxy A14 funciona bien. El disparador principal de 50MP es similar al del Galaxy A54, que es un disparador sólido por derecho propio.