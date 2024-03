Casi desde que existen los celulares, los juegos móviles son populares. Desde los recordados Snake (la viborita) de Nokia y el Tetris, millones de personas dedican desde unos pocos minutos hasta horas a un juego en un celular, como una forma de pasar el tiempo.

Pero para algunos juegos exigentes, un celular económico o de gama media simplemente no está a la altura de la tarea. Es posible que necesités algo un poco más potente, pero ni siquiera algunos celulares emblemáticos serán adecuados.

Cada uno de los siguientes cuatro celulares ofrece una excelente experiencia de juego móvil, pero no todos son celulares dedicados a juegos. En esta nota de iProfesional no se mencionan dispositivos de las marcas Asus ROG, Redmagic y Black Shark porque no se distribuyen y venden en la Argentina.

También encontrarás consejos de compra detallados sobre qué buscar en un celular para juegos. Los precios mencionados en esta nota fueron relevados el 16 de febrero en la versión argentina de Mercado Libre.

Motorola Edge 40 Pro: el mejor celular normal para jugar

Aunque el Motorola Edge 40 Pro no parece un gran celular para juegos, el buque insignia tiene una o dos sorpresas bajo la manga. Está impulsado por Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm con 12 GB de RAM LPDDR5 y hasta 512 GB de almacenamiento, lo que lo convierte en un dispositivo impresionante capaz de enfrentarse a celulares dedicados a juegos.

También hay que considerar la pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, con una frecuencia de actualización de 165 Hz para juegos, prácticamente el único teléfono que no es para juegos que va tan rápido.

Dejando a un lado la destreza en los juegos, también cuenta con una carga ultra rápida de 125 W que te brindará una carga completa en menos de 30 minutos y una cámara trasera triple que es mejor que cualquiera que encuentres en un celular para juegos. La batería dura dos días completos de uso típico.

Por lo tanto, aunque es posible que no obtengas activadores integrados ni mejoras interesantes de software centradas en los juegos, ciertamente obtendrás todos los beneficios de un teléfono móvil inteligente emblemático, además de la potencia que necesita para jugar.

El modelo de 256 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM en color negro se consigue a 999.999 pesos en la tienda oficial de Motorola en Mercado Libre.

Poco X6 Pro: el celular para jugar con mejor relación precio-calidad

El Poco X6 Pro ofrece una relación calidad-precio realmente excelente. Si deseás dar tus primeros pasos en el mundo de los juegos móviles, este es un lugar idóneo para comenzar.

El Dimensity 8300 Ultra de MediaTek se combina con 8 o 12 GB de RAM para lograr un rendimiento de juego impresionante, ejecutando juegos en la configuración gráfica más alta sin problemas.

También es un placer usar la pantalla OLED de 120 Hz, mientras que las sutiles mejoras de diseño lo hacen sentir un poco más como un celular premium. La duración de la batería es sólida, y la carga rápida de 67 W significa que no tendrás que permanecer conectado por mucho tiempo.

Los compromisos inevitables vienen en forma de cámaras inconsistentes y la nueva apariencia HyperOS Android de Xiaomi, que todavía se parece mucho a MIUI, su polémico predecesor.

Pero a este precio, no encontrarás otro celular que se adapte mejor a los juegos. El modelo con Dual SIM, 512 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM en color negro se consigue desde 749.999 pesos en la tienda oficial de ProveeNOA en Mercado Libre.

iPhone 15 Pro Max: el mejor celular de Apple para juegos

El 15 Pro Max es el mejor iPhone que puedes comprar y también es un dispositivo potente para jugar. Su chipset A17 Pro ofrece un rendimiento increíble, aunque pocas aplicaciones pueden aprovecharlo por completo.

Junto con la gran pantalla de 6,7 pulgadas y 120 Hz y los potentes parlantes, ofrece una experiencia de juego inmersiva. El cambio a USB-C hace que el 15 Pro Max sea más versátil que sus predecesores, mientras que el botón de acción personalizable es un buen toque.

Y como siempre, las cámaras son algunas de las mejores que encontrarás en cualquier teléfono móvil inteligente. La duración de la batería es sólida, aunque no mejoró en comparación con el 14 Pro Max .

Pero la combinación del diseño voluminoso y el alto precio puede desanimar a algunas personas. Si alguno de estos es un problema para vos, considerá el iPhone 15 Pro más pequeño y económico.

El iPhone 15 Pro Max es el modelo más potente del celular de Apple.

El modelo del iPhone 15 Pro Max de 256 GB de almacenamiento en color titanio blanco se consigue desde 1.938.043 pesos en la tienda oficial de Motec Electrónica en Mercado Libre.

Galaxy S23+: el mejor celular Samsung para juegos

El Samsung Galaxy S23+ es una gran opción para juegos, especialmente porque este y los otros modelos S23 utilizan una versión ligeramente adaptada del chip 8 Gen 2 que le da un ligero impulso en el rendimiento de un solo núcleo en comparación con sus rivales.

Eso lo convierte en uno de los celulares Android más rápidos que existen y, como buque insignia de primer nivel, también se beneficia de una excelente pantalla, soporte de software a largo plazo y cámaras fantásticas.

Es posible que también te guste el S23 normal, pero la pantalla más grande del modelo Plus se adapta más naturalmente a los juegos. El S23 Ultra es aún más grande, pero mucho más caro, y principalmente pagás por funciones mejoradas de la cámara y compatibilidad con el lápiz óptico S Pen, lo que convierte al Plus en el punto ideal para la mayoría de los jugadores.

La principal desventaja es la carga lenta por cable, lo que simplemente significa que si agotas la batería en una sesión de juego larga, tomará un poco más de tiempo recargarla. Sin embargo, es posible que ahora prefieras optar por uno de los celulares Galaxy S24 más nuevos, que llegarán a la Argentina en marzo.

El modelo con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento en color negro fantasma se consigue desde 1.964.999 pesos en la tienda oficial de Samsung en Mercado Libre.

En el centro, el Samsung Galaxy S23+ flanqueado por el S23 Ultra y el S23.

Consejos de compra de celulares para juegos

¿Qué es un celular para juegos?

En pocas palabras, un celular para juegos es un teléfono móvil diseñado para jugar. Por lo general, eso significa centrarse en el rendimiento, con un chipset potente y mucha RAM para garantizar que pueda reproducir los últimos juegos móviles sin problemas.

La mayoría de los celulares para juegos también tienen pantallas grandes y con capacidad de respuesta y parlantes potentes, o incluso un conector para auriculares. Sin embargo, algunos van más allá, con diseños distintivos creados para juegos.

Eso puede significar refrigeración adicional y baterías más grandes para garantizar el rendimiento en sesiones de juego largas, botones y disparadores integrados para complementar los controles táctiles y, en algunos casos, incluso trucos como montar la cámara selfie en un lateral y el puerto de carga para adaptarse mejor al uso del teléfono móvil en modo paisaje u horizontal.

Las principales desventajas son que los celulares para juegos tienden a ser más grandes, voluminosos y pesados que la mayoría de las otras opciones. También suelen tener diseños distintivos de "jugador", que a menudo incluyen iluminación RGB o pantallas adicionales, que pueden no ser de su agrado.

¿Puedo usar un celular "normal" para jugar?

Absolutamente. Los celulares dedicados para juegos tienen su lugar, pero la brecha de rendimiento real entre un teléfono móvil para juegos y un modelo insignia "normal" es pequeña.

Los celulares para juegos utilizan los mismos conjuntos de chips que otros dispositivos de alta gama, simplemente los refuerzan con refrigeración mejorada, baterías más grandes y, por lo general, más RAM. Eso puede dar una ligera ventaja al jugar, pero en la práctica cualquier dispositivo iPhone o Android de alta gama estará a la altura.

El Samsung Galaxy S23 Ultra también es un celular con gran rendimiento para juegos.

Entonces, si no te gusta el aspecto de la mayoría de los teléfonos móviles inteligentes para juegos, o no podés imaginarte renunciando a tu cámara solo por algunos juegos determinados, no es necesario que lo hagas.

¿No puedo simplemente transmitir juegos a través de la nube?

Los juegos en servidores de acceso remoto (computación en la nube, en la jerga informática) son mejores que nunca, pero aún no han llegado a ese punto. Si bien hay varios servicios de transmisión de juegos en la nube disponibles, en realidad solo son adecuados para juegos para un solo jugador, e incluso así, solo mientras estás conectado a Wi-Fi o telefonía móvil con tecnología de quinta generación (5G) confiable.

Dado que muchos jugadores móviles prefieren jugar títulos competitivos en línea, los juegos en la nube no son realmente una opción, ya que introducen demasiado retraso. La nube tampoco funcionará para vos si no tenés acceso confiable a Internet rápido.

Es por eso por lo que, al menos por ahora, todavía hay espacio para hardware de juegos dedicado que ofrece la potencia necesaria para maximizar su rendimiento.

¿Qué especificaciones necesito para jugar?

Hay algunas especificaciones clave para tener en cuenta en un celular moderno para juegos. El principal es el chipset central. Buscá un chip Qualcomm Snapdragon que comience en 8 (el último es el 8 Gen 3, pero el anterior 8 Gen 2 también funcionará muy bien) o un chip MediaTek Dimensity igualmente potente, como el último 9300.

También necesitarás al menos 8 GB de RAM para aprovechar al máximo el chip. Más es mejor, pero los rendimientos son decrecientes más allá de los 12 GB aproximadamente.

El iPhone 15 Pro Max se puede conectar por USB-C a la computadora.

La pantalla también importa. Probablemente necesitarás una pantalla bastante grande para jugar (al menos 6,5 pulgadas) y busca una con una frecuencia de actualización de 120 Hz o superior y la frecuencia de respuesta táctil más rápida que puedas encontrar.

Gastar más en tecnología AMOLED que en LCD ofrecerá un mejor contraste y colores, pero no te preocupés demasiado por la resolución: los teléfonos móviles para juegos rara vez superan el Full HD.

¿Qué accesorios para celulares para juegos debo comprar?

Una ventaja adicional de comprar un celular para juegos es que normalmente ofrecen una gama de accesorios para acompañarlos. Estos varían según el fabricante, por lo que no existe una regla estricta sobre qué elegir.

Los refrigeradores y ventiladores con correa son una buena manera de mantener el rendimiento y reducir el daño a largo plazo al chip del celular por sobrecalentamiento.

Si te resulta complicado jugar en la pantalla táctil, es posible que también desees adquirir un controlador Bluetooth. Como ocurre con cualquier celular, una funda protectora y un protector de pantalla también son siempre una buena opción.