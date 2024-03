Con la inteligencia artificial las telcos pueden reducir los niveles de deserción de sus clientes. Sin embargo, su aplicación no está exenta de riesgos

La masificación de la inteligencia artificial (IA), a partir del lanzamiento a fines de 2022 de ChatGPT de la empresa OpenAI, se convirtió en un arma de doble filo para las empresas de telecomunicaciones ("telcos") y sus proveedores.

Por un lado, la inteligencia artificial sirve para mejorar la eficiencia de la red y generar ingresos a partir de nuevos servicios. Las telcos utilizaron el aprendizaje automático y el análisis durante muchos años para mejorar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente.

Con la inteligencia artificial las telcos pueden trabajar para reducir los niveles de deserción de sus clientes. Sin embargo, la aplicación de la IA no está exenta de riesgos. La cuestión no es dónde se utiliza la inteligencia artificial sino donde no se aplica.

La industria de las telecomunicaciones se encuentra en una era oportunista de la IA. Aunque los operadores están creando casos de uso para la inteligencia artificial en las áreas de atención y experiencia al cliente, y operaciones de red, lo que les falta es la automatización y repetibilidad de los procesos que a su vez impulsarían mayores eficiencias.

Los datos son el sustento de la inteligencia artificial, y las telcos son quienes están en mejor lugar para generar datos porque son los más cercanos a los clientes.

Almacenamiento para la era de la inteligencia artificial

El Mobile World Congress (MWC) 2024 realizado a fines de febrero en la ciudad catalana de Barcelona, donde iProfesional estuvo presente, fue el escenario donde los diferentes actores de la industria global de las telecomunicaciones exhibieron sus propuestas para afrontar las oportunidades y los desafíos que plantea la inteligencia artificial a las telcos.

La era de la inteligencia artificial generará un boom económico, según un estudio de Huawei.

La empresa Huawei realizó una serie de anuncios sobre IA con tres nuevas innovaciones de almacenamiento. En una conferencia de prensa en la que participó iProfesional, Peter Zhou, presidente de la línea de productos de tecnologías de la información (TI) de Huawei, lanzó tres herramientas destinadas a ayudar a los operadores a construir una infraestructura de datos líder en la era de la IA:

Un lago de datos (" data lake ") de inteligencia artificial.

") de inteligencia artificial. Protección de datos para todos los escenarios.

para todos los escenarios. Centro de datos de pila completa.

El rápido desarrollo de grandes modelos de IA está liberando el valor de los activos de datos y allanando el camino para una era de despertar de los datos. Sin embargo, existen dos desafíos importantes en la construcción de infraestructura de datos en la era de la inteligencia artificial.

En primer lugar, para extraer conocimiento de los datos, se deben agregar fuentes de datos independientes y dispersas en fábricas de datos de IA para extraer valor de los datos. Esto impone altos requisitos para la movilidad de datos.

En segundo lugar, el tiempo medio de retención de los datos de IA anotados y de los datos de modelos es ahora de más de tres años, y algunos datos valiosos deben almacenarse de forma permanente.

Para abordar estos desafíos, Huawei lanzó una serie de productos y herramientas de almacenamiento para ayudar a los operadores a construir una infraestructura de datos líder en la era de la inteligencia artificial.

El pabellón de Huawei en el MWC 2024 dedicó un espacio importante para la inteligencia artificial.

Por un lado, Huawei anunció una protección de datos para todos los escenarios para producción, respaldo y archivado de datos que aumenta la resiliencia de los activos de datos. Esta herramienta de Huawei utiliza dos capas de implementación colaborativa.

La primera capa es la colaboración de respaldo de producción, que respalda cantidades masivas de archivos pequeños hasta un 90% más rápido que las herramientas convencionales.

También admite análisis de datos en formato nativo en tiempo real. Luego está la colaboración entre copia de seguridad y archivo. Su función de niveles post-deduplicación reduce el consumo de ancho de banda en un 80%.

Por otro lado, Huawei anunció una herramienta de centro de datos de pila completa de DCS para ayudar a los operadores a lograr una mayor eficiencia y agilidad en los servicios de TI.

Esta herramienta de pila completa de Huawei, basada en virtualización y contenedores, cubre la recopilación, el almacenamiento, la informática, la gestión y el uso de datos, y ofrece una infraestructura integral como servicio (IaaS) y plataforma como servicio (PaaS).

En el siguiente video de iProfesional, Juan Borona, vicepresidente de Huawei Argentina, explica la relación entre la inteligencia artificial y el sector de las telecomunicaciones:

Telefónica y Microsoft suman fuerzas para la inteligencia artificial

En el MWC 2024, el jefe del área digital (CDO, sigla en inglés)) de Telefónica, Chema Alonso, anunció que la operadora se alió con Microsoft para integrar Azure AI Studio en Telefónica Kernel 2.0, lo que permitirá a la compañía ampliar las capacidades de su ecosistema digital con la aplicación de inteligencia artificial generativa a los "flujos de trabajo clave".

Telefónica Kernel es la base del ecosistema digital con el que la compañía desarrolla nuevos productos y servicios y, ante el auge de la IA generativa y en previsión de los nuevos avances y retos que se producirán, la operadora se anticipó con la integración de esta tecnología en Kernel, según explicó Alonso en su intervención en la ponencia inaugural del MWC.

Telefónica se asoció con Microsoft para ampliar los flujos de trabajo necesarios de Kernel a través de Azure AI Studio, una integración que permitirá a los científicos de datos de la compañía acceder a las capacidades digitales de Kernel sin "fricciones y cumpliendo con la normativa de privacidad más avanzada".

De este modo, podrán usar capacidades de IA generativa en modalidad LLM ("large language model") o SLM ("small language model") --algoritmos para extender, transformar o generar textos a partir de una petición expresada en lenguaje natural ("prompt")--, ya sean modelos comerciales disponibles o desarrollados internamente.

Estos modelos son entrenados con grandes cantidades de datos textuales para aprender patrones, lo que les permite generar información coherente y realista. En este contexto, la integración anunciada en el MWC 2024 busca aprovechar el potencial de estos modelos mientras se garantiza la privacidad de los clientes.

"El campo de la IA generativa ha experimentado un crecimiento significativo, pero también han surgido problemas de privacidad. El enfoque ‘privacy-by-design’ que tenemos en Telefónica, implementado a través de Kernel, garantiza la privacidad de nuestros clientes al tiempo que aprovecha los LLM y SLM. Nuestra asociación con Microsoft nos va a facilitar aún más la integración de los flujos de trabajo de datos de Kernel, lo que permitirá un desarrollo de IA eficiente y centrado en la privacidad", subrayó Alonso.

Telefónica apuesta por la inteligencia artificial junto a Microsoft.

El vicepresidente ejecutivo de misiones estratégicas y tecnologías de Microsoft, Jason Zander, destacó que la IA abre "nuevas y enormes oportunidades" de crecimiento para los operadores y puso como ejemplo la integración de la IA generativa en Kernel.

Microsoft anunció que Telefónica será uno de los operadores incluidos en el servicio Azure Programmable Connectivity (APC) como parte de su compromiso con Open Gateway, la iniciativa de GSMA --la patronal mundial de la industria móvil-- para abrir las capacidades de las redes.

"Este servicio simplifica el acceso de los desarrolladores a las API (sigla en inglés por interfaz de programación de aplicaciones) de las redes de las telcos. Proporciona una interfaz unificada y estándar a través de las redes de los operadores, facilitando a los desarrolladores crear aplicaciones móviles y nativas en la nube que interactúan con la inteligencia de las redes", explicó la operadora.

Alianza global de inteligencia artificial para las telecomunicaciones

En el MWC 2024, un grupo de empresas lanzaron una alianza global de telecomunicaciones e inteligencia artificial. Se trata de Deutsche Telekom, e& Group, Singtel, SoftBank y SK Telecom, quienes lanzaron oficialmente la Global Telco AI Alliance (GTAA).

Las compañías de telecomunicaciones también anunciaron planes para establecer una empresa conjunta, a través de la cual planean desarrollar modelos LLM específicamente adaptados a las necesidades de las telcos. Los LLM se diseñarán para ayudar a las empresas de telecomunicaciones a mejorar sus interacciones con los clientes a través de asistentes digitales y chatbots.

Los socios también señalaron que el objetivo principal de la empresa conjunta es desarrollar LLM multilingües optimizados para idiomas como coreano, inglés, alemán, árabe y japonés, con planes para idiomas adicionales que se acordarán entre los miembros fundadores. En comparación con los LLM generales, los LLM de telecomunicaciones son más específicos del dominio de las telcos y comprenden mejor la intención del usuario, dijeron los socios.

SoftBank integra la alianza de telcos por la inteligencia artificial.

La empresa conjunta también anunció planes para centrarse en la implementación de aplicaciones de IA innovadoras adaptadas a las necesidades de los miembros de la Global AI Telco Alliance en sus respectivos mercados, permitiéndoles llegar a una base global de clientes de aproximadamente 1.300 millones en 50 países.

Los socios también dijeron que se espera que el establecimiento de la empresa conjunta se complete dentro de este año y agregaron que ya comenzaron a trabajar para entrenar el modelo. Esta capacitación específica garantiza que el LLM comprenda el lenguaje y las necesidades únicos de los operadores de telecomunicaciones.

"Queremos que nuestros clientes experimenten el mejor servicio posible. La IA nos ayuda a hacer eso. Hoy en día, Generative AI gestiona más de 100.000 conversaciones de servicio al cliente al mes en Alemania. Al integrar grandes modelos de lenguaje específicos de las empresas de telecomunicaciones, nuestro chatbot 'Frag Magenta' se vuelve aún más centrado en el ser humano: la IA personaliza las conversaciones entre los clientes y los chatbots. Y nuestra empresa conjunta acerca a Europa y Asia", afirmó Claudia Nemat, miembro del consejo de administración de tecnología e innovación de Deutsche Telekom.

Ryu Young-sang, director ejecutivo de SK Telecom, dijo que las empresas de telecomunicaciones necesitan desarrollar un LLM personalizado para la industria de las telecomunicaciones para hacer que las operaciones de telecomunicaciones sean más eficientes, y agregó que el objetivo final es descubrir nuevos modelos de negocios redefiniendo las relaciones con los clientes.

El año pasado, SK Telecom y Deutsche Telekom anunciaron planes para desarrollar conjuntamente un modelo lingüístico específico para la industria. Las dos empresas de telecomunicaciones dijeron que la nueva oferta se adaptará especialmente a los requisitos de los asistentes digitales en el servicio al cliente y facilitará a las empresas de telecomunicaciones implementar modelos de IA generativa de manera eficiente y rápida.

SK Telecom y Deutsche Telekom también habían anunciado planes para colaborar con empresas de inteligencia artificial como Anthropic y Meta para desarrollar conjuntamente un modelo de lenguaje multilingüe adaptado a las necesidades de las empresas de telecomunicaciones, con planes de presentar la primera versión del LLM específico para empresas de telecomunicaciones en el primer trimestre de 2024.

César Dergarabedian

Enviado especial al Mobile World Congress (MWC) 2024 en Barcelona, Catalunya.