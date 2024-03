Invertir y vivir en los Estados Unidos: ¿qué son y quiénes califican a las visas de inversionistas?

Las visas de inversionista son a menudo una excelente opción para personas que planean invertir en un negocio y al mismo tiempo residir en los Estados Unidos. Estas visas permiten a los extranjeros residir permanentemente en el país con sus familias.

Existen dos visas de inversionistas para Estados Unidos, la visa E-2 y la visa EB-5. Ambas tienen requisitos, beneficios y procedimientos diferentes.

Visa temporaria de inversionista E-2

Monto mínimo de inversión

La ley no nos da un monto mínimo de inversión, sino que requiere que la inversión sea "sustancial". En la práctica, las autoridades migratorias generalmente consideran que una inversión por encima de los 150.000 dólares es sustancial y satisface este requisito.

Los fondos invertidos deben estar en el control del inversor y ser de una fuente lícita y demostrable. Dependiendo de otros factores del caso, también se puede calificar para la visa E-2 con montos de inversión menores. Cada caso debe analizarse en particular con un abogado especialista que determinará la estrategia óptima.

Qué nacionalidades califican para la visa E-2

No todas las personas califican para solicitar la visa E-2, sino sólo los ciudadanos de aquellos países que mantienen un tratado vigente con Estados Unidos. Algunas de estas nacionalidades incluyen actualmente a la Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay, la mayoría de los países de Europa occidental y algunos países de Asia como Corea del Sur, Japón y Taiwán.

Tipos de negocios que califican para la visa E-2

La visa E-2 requiere una inversión en una empresa real y operativa y con capacidad de generar ingresos más que marginales para que el inversor sustente sus costos de vida en los Estados Unidos.

Uno de los factores más importantes en este análisis es la generación de puestos de trabajo; una empresa que no tiene, o no proyecta tener, empleados locales, generalmente no puede calificar para una visa E-2.

Además, el inversor debe poseer y controlar al menos el 50% de la empresa y el negocio. Algunos ejemplos de negocios que califican para la visa de inversionista E-2 incluyen franquicias, restaurantes, tiendas de venta minorista, hoteles y empresas de servicios.

Beneficios de la visa E-2 para el inversor

La visa de inversionista E-2 ofrece numerosos beneficios para el inversor, entre ellos la oportunidad de residir libremente en los Estados Unidos durante el tiempo que dure su visa.

Además, los inversores pueden renovar su visa de inversión E-2 en forma ilimitada, siempre y cuando continúen cumpliendo con los requisitos de la visa. Los inversores también pueden trabajar para su empresa en los Estados Unidos, obtener un número de seguridad social y ser acompañados por sus familias y también por otros empleados de la empresa.

Beneficios para los familiares dependientes

La visa de inversionista E-2 también ofrece amplios beneficios para los familiares dependientes del inversor, incluyendo a su cónyuge e hijos menores de 21 años solteros. Los cónyuges pueden acompañar al inversor a los Estados Unidos y también pueden trabajar o estudiar en el país. Además, los hijos dependientes pueden acceder al sistema de educación público o privada de Estados Unidos para estudiar.

En conclusión, la visa de inversionista E-2 es una excelente opción para aquellos que desean invertir en un negocio en los Estados Unidos y residir en este país. Los requisitos para la visa son razonables y los beneficios son significativos, lo que la convierte en una oportunidad atractiva para los inversores.

La Visa EB-5, de residencia permanente para inversor

La visa EB-5 es otra alternativa para aquellos que desean invertir y residir permanentemente en los Estados Unidos. A diferencia de la visa E-2, la visa EB-5 conduce a la obtención de la residencia permanente, lo que brinda una serie de beneficios adicionales a los inversionistas y sus familias. Por otra parte, los requisitos para obtener la visa EB-5 son más estrictos y los tiempos de procesamiento son más largos que aquellos para la visa E-2.

Monto mínimo de inversión

Uno de los aspectos más destacados de la visa EB-5 es el monto mínimo de inversión requerido. Los inversionistas deben realizar una inversión de entre 800.000 y 1.050.000 dólares, dependiendo de las características del proyecto. Esta inversión debe destinarse a la creación de al menos 10 empleos a tiempo completo para trabajadores estadounidenses durante un período específico.

Beneficios de la visa EB-5

La principal ventaja de la visa EB-5 es que conduce a la obtención de la residencia permanente en los Estados Unidos tanto para el inversionista como para su cónyuge e hijos menores de 21 años. Una vez obtenida la residencia permanente, los inversionistas y sus familias pueden vivir, trabajar y estudiar en los Estados Unidos de forma indefinida.

Además, la visa EB-5 no requiere la supervisión activa del negocio por parte del inversionista, lo que brinda una mayor flexibilidad en términos de residencia y trabajo en comparación con la visa E-2.

Tipos de proyectos de inversión que califican

Para calificar para la visa EB-5, los proyectos de inversión deben cumplir con ciertos criterios establecidos por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).

Estos criterios incluyen la creación o preservación de al menos 10 empleos a tiempo completo para trabajadores estadounidenses, así como la inversión en una empresa comercial o en un proyecto regional designado por el gobierno.

Los proyectos pueden estar relacionados con una amplia gama de industrias, como bienes raíces comerciales, infraestructura, turismo, atención médica y manufactura, entre otras.

Conclusión

Tanto la residencia permanente de inversión EB-5, como la visa temporaria de inversión E-2, son excelentes opciones para extranjeros que buscan radicarse en los Estados Unidos.

Cada una de estas visas tiene sus requisitos, beneficios, y procesamientos diferentes. Es importante asesorarse con un abogado de inmigración de los Estados Unidos para determinar cuál es la opción más apropiada para cada inversor.

(*) LLM Partner. Director del área de U.S. Immigration de Vivanco & Vivanco. Es abogado matriculado en EEUU (California State Bar) y también en la Argentina. Es graduado de la Georgetown University en Washington DC y exbecario Fulbright. Tiene amplia experiencia en derecho migratorio de los EE. UU., área que ejerce con exclusividad.