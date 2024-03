Samsung ofrece promociones de hasta 35% de descuento en sus productos

Samsung ofrece hasta el 24 de marzo promociones exclusivas en sus productos, con descuentos de hasta el 35%, únicamente en su aplicación Samsung Shop disponible en Play Store.

Según informaron desde la empresa a iProfesional, en la campaña, denominada App Week, diferentes productos de la cartera de la marca están disponibles en promociones exclusivas, válidas exclusivamente para las compras realizadas en la aplicación Samsung Shop.

Además de los descuentos de hasta el 35% en diferentes categorías, líneas y productos, la campaña cuenta a diario con ofertas especiales que se podrán encontrar solamente en la aplicación de Samsung.

Si compra desde la aplicación, el celular usado del comprador vale más, con hasta un 50% más por su equipo, o hasta 100.000 pesos más con el plan canje Samsung. Para ello, debe cotizar su equipo desde la aplicación para acceder a descuentos importantes.

App Week ofrece oportunidades para renovar los ambientes de la casa: además de los televisores Neo QLED, OLED y QLED es posible encontrar descuentos en tabletas, heladeras y lavarropas, entre otras opciones.

También con la compra desde la aplicación el consumidor puede obtener kits especiales que incluyen un celular y un cargador gratuito o audífonos buds de regalo. Los productos del catálogo son variados y están disponibles con un precio diferenciado a través de la aplicación.

Samsung dispone en la Argentina de una aplicación oficial de ventas, Samsung Shop. Los consumidores pueden acceder a través de ella a una experiencia de compra intuitiva y disfrutar de ofertas exclusivas directamente desde sus dispositivos.

La aplicación solo está disponible para su descarga desde Play Store, la tienda oficial de Google para el sistema operativo Android, según informaron desde la filial argentina de la multinacional tecnológica surcoreana a iProfesional.

La aplicación Samsung Shop permite que la experiencia de compra sea más práctica y rápida para el consumidor. Los usuarios encontrarán interacciones personalizadas, como recomendaciones basadas en sus gustos y preferencias.

Samsung Shop también cuenta con envío gratis a todo el país, garantía oficial de la marca y financiación en productos seleccionados que acompañan a la comodidad de comprar desde el celular.

Desde la aplicación también podrás acceder a las garantías de Care Plus, un plan de protección con garantía extendida, coberturas especiales y reparaciones rápidas brindadas por un equipo técnico autorizado y con repuestos originales de Samsung.

Es posible que hayas notado cómo tu teléfono móvil Samsung Galaxy a veces te pide que crees una cuenta Samsung si aún no tenés una. Después de todo, es el primer elemento de la página de Configuración o Ajustes.

En la App Week también se ofrecen televisores de Samsung.

¿Pero realmente necesitás tener una cuenta Samsung para usar tu dispositivo Galaxy? ¿Qué funciones te perderás si decidís no configurar una? Un paso clave al configurar tu teléfono móvil Galaxy es crear o iniciar sesión en una cuenta Samsung.

Atención: no es obligatorio. Podés usar tu dispositivo Galaxy como de costumbre y acceder a casi todas sus funciones sin tener una cuenta Samsung. Sin embargo, hay funciones y aplicaciones y servicios gratuitos de Samsung a los que no podrás acceder si no tienes una cuenta. Por ejemplo, sin una cuenta, no podrás acceder al servicio Find My Mobile en caso de que pierdas tu dispositivo.

No podrá acceder a Samsung Cloud para hacer una copia de seguridad de tu teléfono móvil Samsung, lo que lo pone en riesgo de perder tus datos debido a un percance técnico, una actualización de software o un restablecimiento de fábrica. Tampoco podrás utilizar la aplicación Samsung Members, que te permite ejecutar una prueba de diagnóstico para comprobar si tu teléfono móvil Galaxy funciona correctamente.

A continuación, una lista de algunas de las funciones, aplicaciones y servicios a los que no podrás acceder (o tendrás problemas para usar) en tu teléfono móvil Galaxy sin una cuenta Samsung:

Bixby

Samsung Cloud

Samsung Pass

Find My Mobile

Samsung Members

Samsung Health

Samsung Pay

Sincronizar datos en el navegador Samsung Internet.

Sincronizar datos en la Galería de fotos

Samsung SmartThings

Samsung Shop

La cuenta de Samsung facilita la integración de los diferentes dispositivos de la marca.

Tu cuenta Samsung es un servicio de membresía integrado y gratuito que te permite utilizar los servicios de Samsung en teléfonos móviles inteligentes, tabletas, sitios web, televisores y otros dispositivos.

Disfrutá de varios servicios a través de tu cuenta Samsung, sin tener que registrarte para cada servicio por separado. Tu cuenta Samsung no solo te brinda acceso a aplicaciones exclusivas como Smart Things y Samsung Pay, sino que también te permite realizar copias de seguridad, restaurar y sincronizar tus datos en múltiples dispositivos y más. Esto también le ayudará si olvidás tu identificación o contraseña.

¿Cómo abrir una cuenta Samsung?

Antes de abrir una cuenta Samsung en tu Galaxy, asegurate de verificar si el software de tu dispositivo está actualizado con la última versión. Verificá cómo actualizar el software de tu dispositivo móvil en el siguiente orden.

Dirigite a Configuración > Actualización de software. Tocá Descargar e instalar. Seguí las instrucciones en pantalla.

Los teléfonos y tabletas Galaxy tienen el software de cuenta Samsung integrado en su configuración: