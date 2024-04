El Banco Central le dobla el brazo a Mercado Pago: deberá aceptar pagos QR con otras billeteras y despedirse del Debin

El Banco Central confirmó que el 30 de abril vencerá el plazo para poner en marcha el código QR interoperable para los pagos con tarjetas, como ya existe para las transferencias. La decisión implica que Mercado Pago, la principal red de receptores de pagos con código QR del país, deberá abrir su sistema al resto de las billeteras.

Se trata de una medida que la empresa tecnofinanciera que forma parte de Mercado Libre, fundada por Marcos Galperín, quien a través de las redes sociales predica sobre las presuntas bondades del libre mercado, siempre se opuso y que es reclamada por los bancos desde el 2022.

"La fecha del 30 de abril sigue firme. Hay cosas para ajustar, pero esa fecha no va a moverse", dijo el miércoles uno de los directores del Banco Central, Pedro Inchauspe, quien aclaró que la entidad avanzará con la exigencia más allá de que la empresa de Galperín llegue o no a cerrar algún acuerdo con el resto del sistema.

"El Banco Central es el regulador, no se va a meter en un acuerdo comercial. El cumplimiento de una norma no puede estar sujeto a un acuerdo comercial. Hemos hecho el esfuerzo para tener a todos los actores sentados en una mesa y la apertura no esta sujeta a eso. Hay un objetivo del BCRA que tiene que ver con cuidar al usuario como ordena la carta orgánica. Y ese es el camino que creemos q hay que seguir", expresó Inchauspe, quien junto a otro director del Central, Agustín Pesce, anunciaron la decisión en Payments Day, una jornada sobre medios de pago realizada en Buenos Aires.

La decisión del BCRA de no postergar de nuevo la aplicación de la norma pondrá fin a una pelea entre los bancos y Mercado Pago. La interoperabilidad en los pagos QR ya existe cuando se hacen de cuenta a cuenta, a partir del programa Transferencias 3.0 vigente desde 2021. Todos los lectores QR deben aceptar pagos de todas las billeteras vía transferencia, sin importar sus marcas.

Sin embargo, cuando el comercio tiene un lector QR provisto por Mercado Pago, solo acepta pagos con tarjeta vía QR si la tarjeta física o virtual está cargada en la billetera de Mercado Pago y los rechaza si el cliente tiene cargada su tarjeta en otras billeteras.

Mercado pago cimentó su crecimiento gracias al código QR.

Fin de la exclusividad de Mercado Pago y su código QR

Ese mecanismo deja afuera a Modo, la billetera digital que comparten los grandes bancos del sistema, a excepción del Banco de la Provincia de Buenos Aires. También se ven afectadas otras billeteras bancarias de uso masivo como Cuenta DNI o BNA+. Y a cualquier otra aplicación que preste el mismo servicio.

El 30 de abril terminará esa exclusividad de Mercado Pago. Desde mayo cada vez que el usuario vea un QR en un comercio, ya sea físico en un cartelito o digital en la pantalla de una terminal POS, tendrá la posibilidad de elegir en su celular en pocos segundos.

Primero, elegirá cuál de todas las billeteras digitales instaladas en su celular, de bancos como de tecnofinancieras, quiere usar para pagar. Una vez que está dentro de la billetera, la segunda elección será su medio de pago: con dinero en una cuenta (CBU o CVU), tarjeta de débito o tarjeta de crédito.

Hasta ahora, solo tenía esa libertad de elección si elegía pagar con transferencia. Mercado Pago reclama que gran parte de la implementación del QR en la Argentina se hizo a su cargo y que el nuevo esquema interoperable debía reconocer esa inversión.

¿Llega el adiós definitivo al Debin?

Los directores del Banco Central confirmaron en la jornada del miércoles otra norma clave para Mercado pago: el 30 de abril quedará desactivado definitivamente el Débito Automático (Debin). Se trata de un método de transferencia electrónica iniciado por quien cobra que, con la aceptación de quien paga, permite hacer pagos en forma periódica.

Mercado Pago lo utiliza para que su clientes carguen sus cuentas bancarias en su billetera, por una única vez, y así tengan sus fondos disponibles. El BCRA decidió que ese mecanismo sea reemplazado por las transferencias "pull", ya que el Debin en realidad fue creado para hacer pagos en el ámbito comercial y no para transferir dinero.

A partir de mayo llegará el fin del uso del Debin.

Mercado Pago advirtió muchas veces que si se produce este cambio muchos de sus usuarios ya no podrán utilizar su billetera. Pese a ello, los directores del BCRA señalaron que puede haber "alguna fricción en la primera etapa, en el enrolamiento de las cuentas". Pero al igual que con el QR interoperable, dijeron no habrá nuevas postergaciones.

"Para el Banco Central, las transferencias pull no son solo una forma de fondeo entre cuentas propias. Es el primer paso al 'openbanking'. Empezamos a trabajar en un proceso al comienzo va a permitir traer fondos, pero después vendrán los saldos, los resúmenes o el pedido de créditos. Así se empieza a abrir la banca", dijo Pesce.

Pesce e Inchauspe dijeron que también se sumará el 30 de abril una novedad: comenzará a funcionar el plazo fijo electrónico, que será transferible y fraccionable. Por ello, más allá de ser un instrumento de inversión como cualquier depósito a plazo fijo tendrá aplicaciones como una vía para cancelar pagos de toda clase.