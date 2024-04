La inteligencia artificial llega a WhatsApp: esto es lo que podrás hacer

WhatsApp cambió prácticamente por completo desde que su llegada al mercado en enero de 2009. Solo en este año anunció la interoperabilidad que permitirá a los usuarios de WhatsApp hablar con los de otras plataformas de mensajería como Telegram y ah ora la llegada de la inteligencia artificial a la plataforma.

El medio digital especializado WabEtaInfo anunció este mes que la compañía buscaba la forma de potenciar la aplicación a través de la inteligencia artificial. Tras el auge de plataformas como ChatGPT, Copilot o Gemini, Meta, la empresa propietaria de WhatsApp, quiere sacar el máximo rendimiento a Meta AI con el objetivo de ganar la carrera de la inteligencia artificial.

En las capturas de pantalla de WabEtaInfo se puede ver que WhatsApp comenzó a trabajar en una función que nos permitirá realizar consultas a Meta AI cómodamente a través de la barra de búsqueda.

A pesar de que podremos seguir utilizando la barra de búsqueda para su propósito inicial, que será el de buscar chats, mensajes o archivos, esta nueva actualización nos permitirá hacerle todo tipo de preguntas a la inteligencia artificial para que nos ofrezca información de lo más precisa.

En los ejemplos, la inteligencia artificial también nos propone preguntarle sobre ciertos temas. Desde información acerca del K-Pop hasta consejos para evitar un cortocircuito en casa. Una serie de propuestas, establecidas de forma aleatoria por la plataforma, mediante la que la compañía te anima a utilizar esta herramienta.

¿Cuándo llegará la inteligencia artificial para todos los usuarios de WhatsApp?

Por el momento solo se prueba con una selección de usuarios repartidos por todo el mundo. Después de unas primeras pruebas en los Estados Unidos, la compañía comenzó probar esta herramienta con algunos usuarios y usuarias de India con el objetivo de analizar su comportamiento.

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más popular del orbe.

El objetivo de depurar posibles errores para que sea mucho más estable de cara a su lanzamiento global. Mientras tanto, algunas compañías ya crearon sus propios asistentes de inteligencia artificial dentro de la plataforma.

Entre los más famosos podemos encontrar algunos como Carina, LuzIA o Pi, diseñados para hacerte la vida mucho más fácil sin tener que salir de la aplicación de mensajería por excelencia. Tras el éxito de cada una de ellas, Meta va un paso más allá con un cambio que puede ser revolucionario.

En el caso de Carina, supo traspasar las fronteras y explota su potencial al ofrecer una excelente integración con WhatsApp. Lo mejor de Carina IA es que es accesible a un gran número de personas aunque tengan una edad más avanzada.

Carina te dará respuestas precisas a preguntas que le hagas de conocimiento general. También podrá hacer búsquedas por Internet, e incluso darte el pronóstico del tiempo que va a hacer.

También puede generarte textos, escribir chistes o poemas, darte estructuras para artículos, y todo lo que vienen haciendo las principales inteligencias artificiales.

En cuanto le envíes el primer mensaje, lo primero que verás es una nota sobre la política de privacidad. En este mensaje, tenés que pulsar en el botón Acepto, porque sin aprobar la política de privacidad no podrás empezar a usar la IA.

Carina IA permite transcribir mensajes de audio y da respuesta a diversas preguntas del usuario

Cómo funciona Carina IA, la inteligencia artificial que triunfa en WhatsApp

Para poder usarla simplemente hay que acceder a su página web y hacer clic en el ícono de enviar un mensaje. Automáticamente se abrirá un chat en WhatsApp mediante el cual el usuario podrá interactuar con la IA, como si fuera un contacto más.

obtener recomendaciones personalizadas. También se pueden obtener respuestas a preguntas sobre casi cualquier tema. Carina, al estar conectada a internet, lo que hace Una función de gran utilidad y que siempre mencionan los usuarios, es la posibilidad de. También se pueden obtener. Carina, al estar conectada a internet, lo que hace es contestar al usuario con información encontrada en la red en fuentes recientes

Otra de las funciones destacadas de Carina IA es la posibilidad de reenviar un mensaje de voz que ha enviado otra persona para poder tener una transcripción del mismo. Esta opción resulta ideal cuando el usuario no puede escuchar el audio, por ejemplo, en el caso de estar en un lugar muy concurrido donde no se puede oír bien y no se cuenta con auriculares. Carina IA ofrece además información del clima, búsqueda por internet y respuestas precisas en WhatsApp.