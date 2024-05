WhatsApp es la aplicación de mensajería más usada del mundo. A misma ha sustituido casi por completo los mensajes de texto tradicionales y se usa para diversos fines: desde lo familiar hasta la vida laboral.

En este sentido, si bien es común no agendar a todas las personas con las que se interactúa, es común hacerlo con aquellos que se tiene un dialogo constante o el intercambio de mensajes se extenderá en el tiempo (por ejemplo, un asesor con el que se está conversando para la compra de un inmueble).

En ocasiones, con el paso del tiempo, pueden surgir dudas sobre si el otro usuario agendó el número, por lo que desde iProfesional despejamos esa duda.

El truco para saber si la otra persona te tiene agendado en WhatsApp

Afortunadamente, en la gran cantidad de funciones que posee WhatsApp, existe una en particular que podría servir para despejar esa duda. Esta consiste en la utilización de las famosas listas de difusión.

La misma permite mandar mensajes a una gran cantidad de destinatarios de forma simultánea. Según la descripción de la app en su sección de ayuda, "son listas de destinatarios guardadas a las que puedes enviar mensajes sin necesidad de seleccionar a los contactos cada vez".

A través de las listas de difusión de WhatsApp podrás saber si una persona te agendó

El requisito aplicado por la app es que, para que las personas puedan recibir dichos mensajes, deben tener agendado tu número en su agenda, por lo que si no podés incluirlo en dicha lista, es que no te agendó.

"Solo las personas que tengan tu número de teléfono guardado como contacto recibirán tu mensaje de difusión. Si alguien no recibe tus mensajes de difusión, pídele que te añadan a sus contactos", detalla la plataforma de mensajería.

Cabe recordar que, en el caso de utilizar la función, los contactos reciben el mensaje de igual forma que si lo hubieses enviado de manera individual, por lo que las respuestas llegan al chat "normal". En el caso de que tu deseo sea que todos intercambien mensajes, entonces deberás acudir a la típica función de grupo.

¿Cómo puedo activar el modo espía?

Para activar el modo espía de WhatsApp solamente tendrás que desactivar las notificaciones de lectura antes de ingresar a un chat. Esto generará que puedas leer los mensajes sin que la otra parte se entere, pudiéndolo volver a activarlo luego de haber visualizado los mensajes. Para ello, deberás seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la sección "configuración" de WhatsApp

de WhatsApp Dirigirte a "Cuenta"

Entrar en la sección "Privacidad"

Hacer clic en "Confirmaciones de lectura", desactivando la función

Desactivando la confirmación de lectura, la otra parte no sabrá si viste el chat

Luego de aplicar estos cambios, dejará de funcionar la doble tilde azul conocida como "visto" o "confirmación de lectura". De esta manera, mientras esté desactivada, tus contactos no sabrán si leíste sus mensajes o viste sus estados.

Sin embargo, cabe recordar que tampoco podrás saber si, en ese momento, alguien vio o no tus mensajes ni si revisaron tus estados. Además, si lo que deseas es no recibir mensajes de esa persona deberás bloquearla, mientras que si no quieres que vean tu foto de perfil deberás establecer, en el apartado de privacidad, "foto de perfil solo para contactos" y no tenerla registrada en tu celular.

¿Cómo puedo crear una lista de difusión?

Para crear una lista de difusión, deberás ingresar a la plataforma y hacer clic en el ícono "+" o los tres puntos verticales, dependiendo de si tu dispositivo es Android o iOS.

El siguiente paso es hacer clic en la opción "Nueva difusión", elegir los contactos que se desea verificar y luego hacer clic en confirmar con el símbolo de la tilde. Inmediatamente después, se desplegará un chat con la lista de difusión y deberás escribir un mensaje simple para probar.

En el caso de que aparezca en el chat de la persona los dos tildes o verificaciones de lectura, quiere decir que sí te tiene agendado. Sin embargo, si no ocurre eso con el pasar de los minutos, se debe a que no estás en su lista de contactos o te ha bloqueado.